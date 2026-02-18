「everylive（エブリライブ）」授賞式イベント「every award 2025」にて港区麻布地区総合支所の取組「麻布坂カレー」を紹介・発信

エブリライブ株式会社麻布地区地域事業活性化プロジェクト「麻布坂カレー」

エブリライブ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：影山和義）は、2026年1月25日（日）に開催したライブ配信アプリ「everylive（エブリライブ）」リリース5周年記念授賞式イベント「every award 2025」において、港区麻布地区総合支所が取り組む「麻布地区地域事業活性化プロジェクト」の活動の一つである「麻布坂カレー」を紹介・発信しました。

every award 2025での「麻布坂カレー」配信の様子

イベント当日は、エブリライブ公式配信および参加ライバーによる配信を通じて会場の様子を発信するとともに、麻布坂カレー提供店舗である「元祖麻布ヨーロピアンカレー専門店 カレーバー ピリピリ」様にご協力いただき、「サクラ咲くさくら坂カレー」を会場内で提供。

用意していた提供分はすべて完食となり、参加ライバーや関係者から大変好評をいただきました。

ピリピリ 伊藤様ご夫妻元祖麻布ヨーロピアンカレー専門店 カレーバー ピリピリ

東京都港区東麻布1-18-1



1984年創業、元祖麻布のヨーロピアンカレー専門店。1日かけて炒めた飴色の玉ねぎと、大山鶏のガラや香味野菜を2日間煮込んだブイヨンをベースに、厳選食材とオリジナル配合のスパイスを加え、さらに1日煮込んで仕上げている。

授賞式イベント「every award 2025」参加ライバー集合写真

■ 麻布坂カレーとは

麻布には、60以上の坂道が存在しています。

その一つひとつに名前と歴史、そしてユニークな物語があり、それを“カレー”という形で表現したのが「麻布坂カレー」です。

麻布坂カレーMAP

このプロジェクトは、2023年秋に地域住民と飲食店が集まって開いた「アイデア会議」から生まれました。

「坂道 × ストーリー × スパイス」というテーマのもと、それぞれの坂にまつわる背景を盛り込んだオリジナルカレーを各店舗が考案。食を通して地域の魅力を再発見できる、ユニークでちょっとアカデミックなまち歩き型グルメ企画として注目を集めています。

「麻布坂カレー」3つのルール

１. 店舗近隣の坂道にちなんだメニューであること

２. ご飯に傾斜をつけて、坂を表現していること

３. 各麻布坂にちなんだオリジナル標柱を設置すること（港区から支給）

これらを満たすことで、“その街でしか出会えない特別な一皿”が誕生します。

■ 麻布坂カレー 公式SNSフォロー＆リポストキャンペーン実施中

今回紹介した「麻布坂カレー」については、

港区麻布地区総合支所 協働推進課が、地域の魅力を「食」と「まち歩き」を通じて発信する取り組みとして、公式SNSフォロー＆リポストキャンペーンを実施しています。

本キャンペーンは、麻布エリアに点在する坂道の歴史やストーリーをオリジナルカレーとして表現した

「麻布坂カレー」を、SNSを通じてより多くの方に知っていただき、来街・来店のきっかけとすることを目的としています。

■ キャンペーン概要

麻布地区地域事業活性化プロジェクトの公式InstagramおよびX（旧Twitter）をフォローし、指定投稿をリポストした来店者に対し、麻布坂カレー提供店舗にて、店舗ごとに設定された特典を提供します。

【実施期間】

2026年1月26日（月）～2月24日（火）

【参加方法】

１. 公式Instagram または 公式X（旧Twitter）をフォロー

２. 指定投稿をリポスト

３. 店舗で画面を提示し、対象の麻布坂カレーを注文

【特典内容】

各店舗にて、以下の特典を予定

・ソフトドリンクやデザート等無料

麻布坂カレー 公式SNSフォロー＆リポストキャンペーン

※特典内容は店舗ごとに異なる場合があります

※参加店舗などの詳細は公式HPをご確認ください

麻布地区地域事業活性化プロジェクト公式HP(https://azabu-base.jp/news/post-35.html)

エブリライブ株式会社 会社概要

「Good for Everyone 誰もがポジティブになる世界をつくる」というミッションのもと、「様々な繋がりのかたち」や「新しい体験」を提供し、様々なコミュニケーションを通じて、誰もがポジティブになる世界をつくりたいと考えています。

港区に本社を置くライブ配信会社として、港区の魅力や行政による取り組みを対外的に発信し、地域のPRおよび今後の発展に貢献していきたいと考えています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109280/table/110_1_c2716ded2e514e20066f72bdaeb84afd.jpg?v=202602181251 ]



everylive アプリダウンロードはこちら(https://everylive.go.link/gezbK)



Official Links

公式サイト ：https://everylive.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/everylive_/

公式X（旧Twitter） ：https://twitter.com/everylive_jp

公式Youtube ：https://www.youtube.com/channel/UCvoRTDg5egwHGMZV0hlB17Q

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@every.live.jp

公式LINE ：https://lin.ee/RPW93Nz

公式note ：https://note.com/everylive

everyfriends とは

「everyfriends」とは、動画・漫画・ゲーム・ライブコマースなどの多様なコンテンツを融合した「総合エンターテインメントプラットフォーム」です。

2025年7月に動画投稿サービスをスタートし、今後も様々なジャンルのコンテンツを展開予定となります。

▼サービスサイトはこちら

https://everyfriends.net/

増え続ける支持と注目度

累計ダウンロード数 ：65万突破

累計ライバー契約数 ：8,600名

メディア掲載実績 ：PRESIDENT Online、東洋経済、ORICON NEWS など

▼本件に関するお問い合わせはこちら

https://everylive.jp/livercontact/