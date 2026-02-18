新生活の不調を「食べて整える」！スーパーの食材でつくれるレシピ本『心とからだを整える 薬膳カフェごはん』発売
株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、『心とからだを整える 薬膳カフェごはん』を2026年2月18日に発売します。スーパーで手に入る食材で気軽につくれる薬膳ごはんを自宅でお楽しみください。
自然治癒力を高めて病気の予防と改善、身体の健康を保つ
薬膳の基本になっている中医学は、2000年以上の歴史をもつ中国伝統医学です。中医学は「病気を見るのではなく、病人をみる」と表現されており、身体全体のゆがみを整えて病気の改善・予防・治療をしていきます。
また、食べ物や生薬（自然界にある草根木皮・動物・鉱物などを用いた天然由来の医薬品）でバランスを整えて自然治癒力を高めていきます。
薬膳とは、この中医学に基づいて「旬の食材」と漢方の原料となる「生薬」を組み合わせて作る食事のことです。日々の食事に薬膳を取り入れることで、病気の予防と改善、身体の健康を保つことを目的としています。
（「まいにち薬膳」増子友紀子オフィシャルサイト https://koshiraegoto.com/yakuzen/ より引用）
春の新生活にこそ、薬膳という選択肢を
新年度・新生活が始まる春は、期待と同時に疲れやすさや不調を感じやすい季節です。環境の変化によるストレスや生活リズムの乱れから、「なんとなく調子が出ない」と感じる人も少なくありません。薬膳は「難しそう」「特別な食材が必要そう」というイメージを持たれがちですが、本書で紹介するのは、スーパーで手に入る身近な食材だけ。忙しい日々の中でも無理なく続けることができます。
自宅でもおしゃれなカフェ気分……なのにしっかり薬膳！
食材の働きを知り、組み合わせることで、力を発揮する薬膳料理。
春夏秋冬、旬の食材を活用して体調に合ったレシピを楽しむことができます。それぞれのレシピページには、ストレスや肩こり、むくみなどの症状が書かれており、取り入れたいレシピがすぐにわかります。巻末には便利な「症状別索引」も。
春は、「血」の巡りが良くなる季節。身体の機能をサポートする「気」の流れを調整し、「肝」の高ぶりを抑える必要があります。胃の働きをサポートするキャベツや鯛、「気」の流れを活発にする筍、「肝」にこもった余分な熱を抑える苺などを取り入れましょう。
夏は、身体の新陳代謝が活発になるので、活動してエネルギーを発散させましょう。ただし、高い気温と湿度は身体に負担をかけます。利尿作用があるトウモロコシや、ほてりを解消するトマトなど、旬の食材の特性を生かした食事でバランスを保っていきましょう。
秋は、外に向けていたエネルギーを、冬に備えて身体の中に収めていきましょう。また、空気が乾燥し体調を壊しやすい時季でもあるので、キノコ類やサンマ、葡萄などで疲労や体力不足を解消、心と身体を秋冬モードに整えていきましょう。
冬は、寒く乾燥した気候に合わせて、身体を温める海老や鶏肉を摂りましょう。また、心静かに過ごしながら春に備えることも大切。「気」の巡りを活発にする香りのよい食材を取り入れ、ストレスを軽減しながら、内側からしっかり整えていきましょう。
料理家・国際薬膳師として活躍する増子友紀子先生が薬膳カフェに込めた思い
“私を愛でるように味わう時間” が自宅でも生み出せたら、毎日はもっとやさしく、もっと楽しくなる。そんな思いを込めて、この「薬膳カフェ」を書籍としてオープンしました。
普段とは少し違うサラダや、焼き立てパンの香り、そして時には甘いものをたっぷりと。“私が喜ぶもの”を遠慮なく選んでみてほしい。私を喜ばせるのは、いつだって「わたし」なのだから。
その素直な時間を、にんまりしながら楽しんでいただけたら、本当にうれしいです。
（「はじめに」『心とからだを整える 薬膳カフェごはん』より引用）
Contents
【定番】
牛スネ肉と根菜のスパイス薬膳カレー
合い挽き肉と香味野菜のカフェ風ボロネーゼ
喫茶風ナポリタン ～薬膳アレンジ～
白ごまマヨのカフェ風たまごサンド
厚焼きホットケーキ ～ベリーソース添え～
ホットチャイ／ホットティー／ホットコーヒー
フレッシュオレンジジュース／自家製レモネード ～クコレモンはちみつ～／自家製薬膳ジンジャーエールシロップ
【春】
アールグレイ香る薬膳スコーン
春キャベツとハムチーズのとろ～りサンド
松の実バジルの薬膳ジェノベーゼトースト
菜の花と桜エビのペペロンチーノ
春にんじんとクミンのやわらかポタージュ
春菊のポタージュとフォカッチャ
グリル筍と生ハムのサラダ
鯛と香味野菜の丼 ～バルサミコ風味～
いちごとミルクプリンのパフェ
金柑とミントの春ゆる茶
【夏】
アボカドと温玉、ベーコンチップのタルティーヌ
生ハムとバジル・トマトの冷製パスタ
とうもろこしのチーズトースト
ガスパチョ
塩麹グリルチキンと夏野菜のカフェサラダ
とうもろこしのポタージュ
バジル＆夏野菜たっぷりのガパオ
水切りヨーグルトとフルーツサンド ～マンゴー～
桃のレモングラスコンポート
薬膳レモンサワードリンク／自家製梅ソーダ
【秋】
葡萄とブッターラのタルティーヌ
いちじくとかぼちゃのロースト・ハム・ブルーチーズソースのパンサラダ
オニオングラタンスープ
大豆のフムスとハーブのサンド
きのこのポタージュ
きのことサツマイモのリゾット
サンマの蒲焼き香味野菜丼
かぼちゃぷりん ～テリーヌ型～
ホットココア＋クリーム
【冬】
マッシュルームとハムのクロックムッシュ
かにとゆりねのグラタン
ごちそうミートパイ
エビのトマトクリームパスタ
鶏肉と白菜、にんじん、かぶのシチュー
骨付き鶏と雑穀豆入り・冬の滋養ミネストローネ
ニース風サラダ ～卵・アンチョビ・じゃがいも～
焼きりんご ～アイスクリームと一緒に～
チョコとくるみ・黒こしょうのパウンドケーキ
ホットサングリア
知っておきたい薬膳の基本
症状別索引
著者情報
増子友紀子
仏料理修業後、取材多数の大人気イタリアンで話題になった元オーナーシェフ。その後栄養学を学ぶ。料理人歴20年以上。男の子の母。出産後、毎日ごはんで身体をケアすることをテーマに、国際薬膳師として2016年より活動を開始。"毎日の食とくらしから今の自分を大切に生きていく”ことをモットーに、毎日のおうちごはんで元気になる薬膳のヒントを伝えている。
毎月のオンライン料理教室「おまもりレシピ」や、薬膳と共に今の自分を大切に生きていく習慣を楽しむ「こしらえごと.Lab」を主宰。実践しながら学べる「まいにち薬膳」の講座や毎月のオンライン講座、自宅講座含めて、受講数はのべ5,000人を超える。
料理の作り方だけでなく、日々の出来事から紐解いていく薬膳を含めた話は、毎日のくらしを豊かにしていくと好評。
薬膳レストラン監修他、『女性セブン』『ハナコママ』『くらしの窓口』等の取材及び掲載や、企業・個人問わずコラボイベントも多数。著書に『心とからだを整える 春夏秋冬 薬膳レシピ』（マイナビ出版）などがある。
書誌情報
心とからだを整える 薬膳カフェごはん
著作者名：増子友紀子
書籍：1,991円（税込）
電子版：1,991円（税込）
判型：B5
ページ数：112ページ
ISBN：978-4-8399-89460
発売日：2026年02月18日
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/483998946X
マイナビBOOKS：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=149374
※流通の都合により、ストアによって発売日が異なる場合がございます。
大好評発売中！『心とからだを整える 春夏秋冬 薬膳レシピ』もチェック！
心とからだを整える 春夏秋冬 薬膳レシピ
著作者名：増子友紀子
書籍：1,793円（税込）
電子版：1,793円（税込）
判型：B5
ページ数：112ページ
ISBN：978-4-8399-86551
発売日：2025年01月24日
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/483998655X
マイナビBOOKS：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=146648
マイナビ出版について
株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。
【会社概要】
2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業部門を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。大手取次との契約以来45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。
本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号
代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀
公式HP：https://pub.mynavi.jp/