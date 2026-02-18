中国インディペンデント映画界を代表する、鋭い観察眼と詩的リアリズムを併せ持つ気鋭の映画監督【グー・シャオガン監督】長編2作品を放送

ＡＸＮ株式会社

日本唯一（*）の洋画専門チャンネル ザ・シネマ（AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島亮司）では、中国インディペンデント映画界を代表する、鋭い観察眼と詩的リアリズムを併せ持つ気鋭の映画監督グー・シャオガンを特集。CSベーシック初放送となる長編第２作で、日本でも大人気の中国若手俳優ウー・レイが出演した『西湖畔（せいこはん）に生きる』、 デビュー長編で、山水画のように美しい風景と物語に息を呑む群像絵巻『春江水暖～しゅんこうすいだん』の2作品を2月26日(木)～27日(金)に放送いたします。

【グー・シャオガン監督】長編2作品を放送

(C) Hangzhou Enlightenment Films(C) 2019 Factory Gate Films All Rights Reserved

台湾ニューウェーブのホウ・シャオシェン監督やエドワード・ヤン監督に影響を受けた中国の新世代監督グー・シャオガン（顧暁剛）の長編2作品をお届け。

2019年カンヌ国際映画祭批評家週間のクロージング作品に選ばれるなど世界で絶賛されたグー・シャオガン監督のデビュー長編で、変わりゆく中国で紡がれる親子３代の家族模様を美しい風景とともに描いた群像絵巻『春江水暖～しゅんこうすいだん』、人間の業の深さがもたらす天国と地獄…山水画の世界を映画で追求する長編第２作で、日本でも大人気の中国若手俳優ウー・レイが出演した『西湖畔（せいこはん）に生きる』の2作品を、2月26日(木)・27日(金)に放送。

特集ページ：https://www.thecinema.jp/tag/743(https://www.thecinema.jp/tag/743)

《放送作品情報》

●『西湖畔（せいこはん）に生きる』

★CSベーシック初放送

放送日：2月26日(木)6：00～

人間の業の深さがもたらす天国と地獄…

山水画の世界を映画で追求する新鋭グー・シャオガンの長編第２作

＜監督・脚本＞グー・シャオガン

＜出演＞ウー・レイ、ジアン・チンチン、チェン・ジエンビン、ワン・ジアジアほか

＜解説＞デビュー作『春江水暖～しゅんこうすいだん』で世界中から注目されたグー・シャオガンの監督第２作。前作に続いて山水画の世界を映画で表現しつつ、仏教故事「目連救母」に着想を得て現代の人間の業を描き出す。

●『春江水暖～しゅんこうすいだん』

放送日：2月27日(金)6：00～

変わりゆく中国で紡がれる親子３代の家族模様──

山水画のように美しい風景と物語に息を呑む群像絵巻

＜監督・脚本＞グー・シャオガン

＜出演＞チエン・ヨウファー、ワン・フォンジュエン、スン・ジャンジエン、スン・ジャンウェイほか

＜解説＞中国の新鋭グー・シャオガンの長編監督第１作。監督の故郷・浙江省杭州に実在する山水画「富春山居図」に着想を得て、絵巻物を読み進めるようなカメラワークや斬新な画角で美しい自然と家族の変遷を悠然と描く。

『西湖畔（せいこはん）に生きる』(C) Hangzhou Enlightenment Films 『春江水暖～しゅんこうすいだん』(C) 2019 Factory Gate Films All Rights Reserved

