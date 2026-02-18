MILIZE、日本経済新聞社・金融庁主催「FIN/SUM NEXT 2026」に登壇

株式会社ＭＩＬＩＺＥ

株式会社MILIZE（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中 徹）は、2026年3月3日(火)から6日(金)に開催される「FIN/SUM NEXT ー AI×ブロックチェーンが創る新金融エコシステム」（主催：日本経済新聞社、金融庁）において、代表取締役社長の田中徹がパネルセッションに登壇することをお知らせいたします。

■ 登壇セッションについて

タイトル：金融は、生活者と社会のためにどう再設計されるのか ── AI・データ・ブロックチェーンが変える金融インフラの次世代像

概要：人口減少・高齢化が進む日本において、金融は「商品を提供する産業」から、生活者と社会を支えるインフラへと再設計を迫られています。本セッションでは、AIによる意思決定支援やデータ活用の高度化、ブロックチェーンがもたらす信頼基盤の進化、そして制度設計を横断的に議論します。メガバンク、FinTech、基盤技術、政策の視点を交え、「売る金融」から「支える金融」への転換と、次世代金融インフラの姿を描きます。

日 時：3月4日（水） 15:00-15:50

会 場：丸ビルホール（Hall A）

登壇者（敬称略）：

白石直樹 三井住友フィナンシャルグループ執行役員・デジタルソリューション本部長

田中徹 MILIZE CEO 代表取締役社長

稲葉大明 日本ブロックチェーン基盤代表取締役

小森卓郎 衆議院議員 自由民主党デジタル社会推進本部AIの進化と実装に関するPT事務局長

モデレーター 小川恵子 EYストラテジー・アンド・コンサルティング 金融サービス グローバルアカウンツリーダー パートナー

■ FIN/SUM NEXT 開催概要

AIは、もはや特別な技術ではなく社会の前提となりつつあります。生成AIやエージェント型AIは、人間の判断や行動を補完し、経済活動のあり方を根底から変えつつあります。

FIN/SUM NEXTは、AIとブロックチェーンが交差する地点から、次の10年の金融の進化を描く場です。 AIネイティブ世代が生きる新しい経済社会において、金融は単なる「お金のやりとり」を超え、信頼と価値をつなぐインフラとして再定義されていきます。FIN/SUM NEXTはその変革を共に創るための、新たな出発点です。

開催日時：2026年3月3日(火) - 6日(金)

会 場：

丸ビルホール（丸ビル7Ｆ）

丸ビルコンファレンススクエア（同8Ｆ）

マルキューブ（同１F）

コンファレンススクエアM＋（三菱ビル10階）

主 催：日本経済新聞社、金融庁

備 考：本イベントはライブでのオンライン配信はありません。オンライン視聴はイベント後のアーカイブ視聴のみとなります。

申込、チケット購入はこちら（https://www.finsum.jp/）

■ MILIZEについて

金融の民主化を推進することを使命として、顧客や社会のニーズを理解し、最先端のテクノロジーで金融業務を効率化（金融DX推進）するためのソリューションを提供しています。AI・DX事業では、法人のお客さまを対象に、効率化・省力化を実現するAI・ビッグデータを活用した分析やシステムを提供しています。金融リテール事業では、金融機関と個人をつなぐサービスとして、中立的なアドバイスを提供するアプリケーション開発やマーケティング支援を実施しています。金融ビジネス事業では、自らの金融サービスを個人のお客さまへ提供しています。

社 名：株式会社MILIZE

所在地：東京都港区芝浦4丁目12番38号 CANAL GATE SHIBAURA (キャナルゲート芝浦) ビル6階

設 立：2009年4月

代表者：代表取締役社長 田中 徹

事業内容：金融工学、AI研究、フィンテックツールの企画・開発・運用、金融マーケティング支援

Ｕ Ｒ Ｌ：https://milize.co.jp/

■ お問い合わせ先

株式会社MILIZE

営業本部 本宮 江利子

TEL：03-4500-1311

お問い合わせフォーム：https://milize.co.jp/contact