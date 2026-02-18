マリノスのゴールを“快眠”で応援【#まくらぼGOALキャンペーン】今年も始動！昭和西川・オーダーメイド枕と選手直筆サイングッズをプレゼント！
昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）は、オフィシャルスポンサーとして応援するプロサッカークラブ 横浜F・マリノス を応援する企画として、「#まくらぼGOALキャンペーン」を2026シーズンも実施いたします。
2026年も継続！ゴールの数だけ楽しみがふくらむ
本キャンペーンは、2025年も多くのサポーターにご参加いただき、好評を博した応援連動型キャンペーンです。横浜F・マリノスのホームゲームを舞台にゴールが決まる度に当選のチャンスも増えていく、そんなワクワクとともに、クラブ・選手・サポーターの皆様とともに、勝利の喜びを分かち合います！商品には昭和西川・オーダーメイド枕、選手直筆サイングッズをご用意しました。
横浜F・マリノス公式スポンサーとしての取り組み
昭和西川は、「睡眠環境を通じて人々の健康を支える」企業として、日々高いパフォーマンスを求められるアスリートの挑戦に共感し、横浜F・マリノスをオフィシャルスポンサーとして応援してまいりました。クラブ・選手・サポーターの皆さまとともに歩み、サッカーを通じた感動や一体感を、より多くの方と共有したいという想いから、本キャンペーンを実施しています。
【キャンペーン概要】
本キャンペーンでは、対象となる横浜F・マリノスのホームゲームにおいて、
試合に勝利した場合、その試合でのゴール数に応じて当選者数が増加します。
さらに、ハットトリック達成時には、当選確率がアップする特別仕様となっています。
＜対象試合＞
J1百年構想リーグ
・2026年2月6日（金） vs 川崎フロンターレ
・2026年4月18日（土） vs 浦和レッズ
・2026年5月16日（土） vs 柏レイソル
・2026年6月6日（土） vs 未定
明治安田J1リーグ
coming soon...
■ プレゼント内容
・オーダーメイド枕 ギフト券（MAKULABO X）
・横浜F・マリノス サイン入りフラッグ
※当選の場合、両賞品どちらもプレゼントとなります。
※賞品内容・当選人数は試合結果により変動します。
■ 応募方法
１. まくらぼ公式SNS（X、Instagramのいずれか）をフォロー
２. Xの場合、キャンペーン投稿をリポスト
Instagramの場合、ハッシュタグ「#まくらぼGOALキャンペーン」 をつけて投稿
※応募期間は、各試合終了後のキャンペーン投稿時点から2日後23:59までとなります。
※当選発表は、エントリーしたSNSのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。
■ 今後も横浜F・マリノスとともに
昭和西川は、J1百年構想リーグという新たな節目を迎えた日本サッカー界、そして横浜F・マリノスのさらなる飛躍を、これからも応援し続けてまいります。サポーターの皆さまとともに戦い、熱く喜べる企画を通じて、選手やクラブを取り巻く熱量を高めていくことを目指しています。
【キャンペーン詳細はこちら】
https://www.makulab.jp/campaign/makulabgoal/
まくらぼ公式X：https://x.com/makulab
まくらぼ公式Instagram：https://www.instagram.com/makulab/