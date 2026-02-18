マリノスのゴールを“快眠”で応援【#まくらぼGOALキャンペーン】今年も始動！昭和西川・オーダーメイド枕と選手直筆サイングッズをプレゼント！

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）は、オフィシャルスポンサーとして応援するプロサッカークラブ 横浜F・マリノス を応援する企画として、「#まくらぼGOALキャンペーン」を2026シーズンも実施いたします。

2026年も継続！ゴールの数だけ楽しみがふくらむ

本キャンペーンは、2025年も多くのサポーターにご参加いただき、好評を博した応援連動型キャンペーンです。横浜F・マリノスのホームゲームを舞台にゴールが決まる度に当選のチャンスも増えていく、そんなワクワクとともに、クラブ・選手・サポーターの皆様とともに、勝利の喜びを分かち合います！商品には昭和西川・オーダーメイド枕、選手直筆サイングッズをご用意しました。

横浜F・マリノス公式スポンサーとしての取り組み

昭和西川は、「睡眠環境を通じて人々の健康を支える」企業として、日々高いパフォーマンスを求められるアスリートの挑戦に共感し、横浜F・マリノスをオフィシャルスポンサーとして応援してまいりました。クラブ・選手・サポーターの皆さまとともに歩み、サッカーを通じた感動や一体感を、より多くの方と共有したいという想いから、本キャンペーンを実施しています。

【キャンペーン概要】

本キャンペーンでは、対象となる横浜F・マリノスのホームゲームにおいて、

試合に勝利した場合、その試合でのゴール数に応じて当選者数が増加します。

さらに、ハットトリック達成時には、当選確率がアップする特別仕様となっています。

＜対象試合＞

J1百年構想リーグ

・2026年2月6日（金） vs 川崎フロンターレ

・2026年4月18日（土） vs 浦和レッズ

・2026年5月16日（土） vs 柏レイソル

・2026年6月6日（土） vs 未定

明治安田J1リーグ

coming soon...

■ プレゼント内容

・オーダーメイド枕 ギフト券（MAKULABO X）

・横浜F・マリノス サイン入りフラッグ

※当選の場合、両賞品どちらもプレゼントとなります。

※賞品内容・当選人数は試合結果により変動します。

■ 応募方法

１. まくらぼ公式SNS（X、Instagramのいずれか）をフォロー

２. Xの場合、キャンペーン投稿をリポスト

Instagramの場合、ハッシュタグ「#まくらぼGOALキャンペーン」 をつけて投稿

※応募期間は、各試合終了後のキャンペーン投稿時点から2日後23:59までとなります。

※当選発表は、エントリーしたSNSのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

■ 今後も横浜F・マリノスとともに

昭和西川は、J1百年構想リーグという新たな節目を迎えた日本サッカー界、そして横浜F・マリノスのさらなる飛躍を、これからも応援し続けてまいります。サポーターの皆さまとともに戦い、熱く喜べる企画を通じて、選手やクラブを取り巻く熱量を高めていくことを目指しています。

【キャンペーン詳細はこちら】

https://www.makulab.jp/campaign/makulabgoal/

まくらぼ公式X：https://x.com/makulab

まくらぼ公式Instagram：https://www.instagram.com/makulab/