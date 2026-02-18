サキュバス姿で顕現！アニメ『デート・ア・ライブ』シリーズから、「夜刀神十香」「時崎狂三」が1/7スケールフィギュアに
株式会社プライム１スタジオのフィギュアブランド「PRISMA WING（プリズマウィング）」。その新製品として、アニメ『デート・ア・ライブ』シリーズより、サキュバス姿の「夜刀神十香」と「時崎狂三」をリリースいたしました。予約受付は本日2月18日正午より開始、商品の発売は2027年5月を予定しています。
◆夜刀神十香 サキュバス 製品ページ◆
https://www.prime1studio.co.jp/pwdal-05s.html
◆時崎狂三 サキュバス 製品ページ◆
https://www.prime1studio.co.jp/pwdal-06s.html
PRISMA WING デート・ア・ライブ 夜刀神十香 サキュバス
1/7 スケール 完成品フィギュア
アニメ『デート・ア・ライブ』シリーズから、「夜刀神十香」がサキュバス姿で登場しました。
霊装をイメージした小悪魔風コスチュームは、PRISMA WINGのオリジナルデザインです。いつもとちょっと違う『プリンセス』、その無邪気な微笑みに誘惑されてください！
ピュアな表情と透き通る素肌。ロングヘアも軽やかに表現
晴れやかな表情、曇りのない肌のトーンは十香そのもの。
ロングヘアも丁寧に作り込み、毛先の軽やかな動きはクリアパーツで表現しています。
Sラインが引き立つ可憐なポーズ。各部の彩色は質感豊かな仕上がり
上目遣いで見つめるポーズは、可憐さと美しいSラインを強調。
アーマーの艶やかな光沢や翼の滲むようなグラデーションなど、各部の彩色は質感豊かな仕上がりです。
プライム１スタジオ公式オンラインストア購入特典は、フェイスパーツ（デレ）！
PRISMA WING デート・ア・ライブ 時崎狂三 サキュバス
1/7 スケール 完成品フィギュア
「時崎狂三」もまた、PRISMA WINGオリジナルデザインのサキュバス姿に。
『ナイトメア』が甘く危険な魅力で誘います！
謎めいた微笑と滑らかな素肌。ツインテールも踊るように表現
吸い込まれるようなオッドアイ、陶器を思わせる肌のトーンを丁寧に作り込みました。
ツインテールにはクリアパーツを採用し、踊るような瞬間を捉えています。
キュートに艶めくポージング。各部の彩色は質感豊かな仕上がり
片足でバランスを取るポージングは、可愛さと妖艶さを共存させたもの。
フリルの繊細さや翼の滲むようなグラデーションなど、各部の彩色は質感豊かです。
プライム１スタジオ公式オンラインストア購入特典は、フェイスパーツ（デレ）！
『ナイトメア』と『プリンセス』、ふたりの想いで大きなハートが顕現
それぞれのベースは組み合わせることができます。
赤と紫の尻尾で描き出すのは大きなハート。ふたりの想いがディスプレイに浮かび上がります。
◆夜刀神十香 サキュバス 製品ページ◆
https://www.prime1studio.co.jp/pwdal-05s.html
◆時崎狂三 サキュバス 製品ページ◆
https://www.prime1studio.co.jp/pwdal-06s.html
[ご注意]
・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。
・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。
・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。
製品情報
PRISMA WING
デート・ア・ライブ 夜刀神十香 サキュバス ボーナス版 1/7 スケール 完成品フィギュア
※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、
プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。
商品価格 ：\32,890（税込）
発売時期 ：2027年5月
シリーズ名 ：デート・ア・ライブ
ブランド名 ：PRISMA WING
サイズ ：全高約25cm 1/7スケール
素材 ：PVC・ABS等
製品仕様・付属品：
・フェイスパーツ（スマイル）
・特製ベース
・ボーナス特典：フェイスパーツ（デレ）
原型制作 ：プライム１スタジオ
彩色 ：MOE、プライム１スタジオ（制作協力）
権利表記 ：(C)2021 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブIV」製作委員会
PRISMA WING
デート・ア・ライブ 時崎狂三 サキュバス ボーナス版 1/7 スケール 完成品フィギュア
※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、
プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。
商品価格 ：\32,890（税込）
発売時期 ：2027年5月
シリーズ名 ：デート・ア・ライブ
ブランド名 ：PRISMA WING
サイズ ：全高約25cm 1/7スケール
素材 ：PVC・ABS等
製品仕様・付属品：
・フェイスパーツ（スマイル）
・特製ベース
・ボーナス特典：フェイスパーツ（デレ）
原型制作 ：プライム１スタジオ
彩色 ：MOE、プライム１スタジオ（制作協力）
権利表記 ：(C)2021 橘公司・つなこ／KADOKAWA／「デート・ア・ライブIV」製作委員会
株式会社プライム１スタジオ
株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。
・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2
・代表者：松本 理恵
・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/