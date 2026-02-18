中川心 退所から現在の心境を語る

株式会社GーSTYLE

来る２月24日は私「中川心」のソロプロジェクト「こころまつりVol.6」FINALが開催されます！

長く所属した事務所を退所して、これまで自らが培ってきた知識や技術で、何かを作り上げたいという気持ちが芽生え、自分一人で小さいながらに一つのエンタテイメントの空間を作りたいと考え、ライブやトークショーなどを織り交ぜて、ファンと一つになれるイベント「こころまつり」というイベントを作りました。

アイドルって、徐々に成長していく過程をファンの皆様と一緒に楽しんでいくという醍醐味があると思っていて、先ずは夏のカバー曲をピアノ演奏の弾き語りによるライブから始まって、そこからドキュメンタリー風にオリジナル楽曲、衣装、振り付けを作り、徐々に完成されたライブへと成長させていくというスタイルを半年かけて構築いたしました。

オリジナル衣裳制作の風景や楽曲のレコーディング、振り入れの模様を動画公開しながら私自身ファンの皆様と一緒に楽しみながら作ることが出来たと思います。

衣裳は水樹奈々さん、乃木坂46さん、ももいろクローバーZさんなど、沢山のアーティストの衣裳制作を手掛けていらっしゃる「石原睦美」さん、振り付けは「虹のコンキスタドール」所属の「的場華鈴」さん、元XOX（キスハグキス）のDaoさんにご担当いただきました。とても豪華な方々にご協力いただき、本当に感謝でいっぱいです。

的場華鈴さん「虹のコンキスタドール」

楽曲や衣装製作の様な専門的な部分は私から専門家の皆様に依頼をして作っていただきまして、作詞と言いますか、こういう内容にしてほしいという要望や、曲中の中にいる人物像、つまり私自身の事をお伝えした感じです。

「ミライノカケラ」に込めた気持ち

私もいつかは大きな舞台でより多くのお客様の前でパフォーマンスをすることが目標です。でも常に自分が目の前のファンの皆様の為にできることや、目の前のファンの皆様から頂く感謝と熱意は今もこれからも同じで、いつでも私の原点になるようにと言う気持ちを込めました。

「ミライノカケラ」

「ワンCHU(ハート)好きっぷ♪」に込めた気持ち

これはファンの皆様への感謝を込めたいという願いを伝えました。いただいた愛は愛を持って返すという、これはいちアイドルとして永遠の命題とも言えることです。気持ちが曲の中で通じ合ってこそ、アイドルとファンの空間は成り立つとずっと思っていたので、一緒に盛り上がれる曲にしたいと願いを込めました。

「ワンCHU(ハート)好きっぷ♪」

2曲ともサブスクなどで聞くことができます！

まさか６回も開催できるとは思ってなかったです（笑）これからもアイドルとして全力を尽くす気持ちでいますので、ソロイベントで学んだことを生かしていきたいと思っています！

「こころまつり」は24日で最後になります。これまで応援してくれたファンの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。これからも「中川心」としてこれまでと変わらず応援していただけたら嬉しいです。最後のイベント、ぜひ皆さまにお越しいただけたらと思います！

こころまつりVol.6FINAL

『こころ to ココロ』

2月24日19：00～

下記URLにて受付中！

※定員が満数になり次第受付終了となります

https://g-styleshop.stores.jp/items/6985d127712e6e3784b09557

こころまつりVol.4の衣裳こころまつりVol.3の衣裳こころまつりVol.1の衣裳