SINN PURETE伊勢丹新宿店 イセタン ビューティー アポセカリー直営店オープン。2026年3月25日(水)よりオープン記念企画開催

『SINN PURETE（シン ピュルテ）』（製販元：株式会社アナイスカンパニー 東京都渋谷区、発売元：株式会社JIMOS 福岡県福岡市）は、2026年3月25日(水)より伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー直営店オープンを記念してオープン記念企画を開催いたします。

SINN PURETE伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー直営店オープン。＜2026年3月25日(水)よりオープン記念企画実施＞

この度、SINN PURETE（シン ピュルテ）は多くのお客さまからのご支持をいただき、3月25日(水)より伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリーにて全製品の常設取り扱いを開始いたします。シン ピュルテ専任のショップスタッフによるカウンセリングのもとお試しいただけます。

また、直営店OPENを記念して、伊勢丹新宿店限定セットを発売するほか、3月25日(水)～3月31日(火)の期間、特別なご購入特典もご用意。この機会にぜひお越しください。

SINN PURETE（シンピュルテ）

【オープン記念企画概要】

■開催日：2026年3月25日(水) ～3月31日(火)（情報解禁日：2月18日(水)）

■営業時間：午前10時～午後8時

※3月25日(水)、イセタン ビューティー アポセカリーは午前10時～午後5時30分までの営業となります。

■開催場所：伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー

■伊勢丹新宿店 オープン記念限定セット

・SINN PURETE BEST KIT：9,000円(税込)

SINN PURETE BEST KIT

シン ピュルテの定番人気商品、『ルーム＆ボディフレグランス』と『クレンジング』と『ヘア＆ボディオイル』がセットになったベストキット。肌、髪、全身トータルケアでマインドフルビューティーを体感できるお得なセットをご用意しております。

<セット内容>

・マインドフル フレグランス（香りを3種類から選べます）｜ 100mL

・ピュアクレンジング クリア｜ 120g

・トゥーグッド マルチベネフィットオイル（香りを6種類から選べます）｜ 50mL

・オープン記念限定セット：11,000円(税込)

オープン記念限定セット

『シャンプー＆トリートメント』と『ヘア＆ボディオイル』と『オイルinバスソルト』に加えて、トライアルサイズのクレンジングと肌ざわりの良い、なめらかなヴィーガンレザーを使用したオリジナルトートバッグが付いてくるお得なセットをご用意しております。

<セット内容>

・マインドフル シャンプー｜ 480mL

・マインドフル トリートメント（香りを2種類から選べます）｜ 480g

・トゥーグッド マルチベネフィットオイル（香りを6種類から選べます）｜ 50mL

・マインドフル バス エクスペリエンス / NEW CHAPTER｜ 330g

・【トライアル】ピュアクレンジング クリア a｜ 25g

・ヴィーガンレザー トートバッグ

※限定セットはなくなり次第終了です。

■購入特典

1.『AGスターフィッシュ シートマスク』プレゼント

AGスターフィッシュ シートマスク

3月25日(水)～3月31日(火) の期間中に、シン ピュルテの商品を税込6,000円以上ご購入いただくと、『AGスターフィッシュ シートマスク』(税込1,150円)現品1枚をプレゼント。

2.刻印サービス

トゥーグッド マルチベネフィットオイル

税込7,700円以上ご購入いただくと、『トゥーグッド マルチベネフィットオイル』への刻印サービスをいたします。ご自身用はもちろんギフトにもおすすめ。

※WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOコラボレーションの香りは対象外です。

※特典内容は予告なく変更される場合がございます。プレゼントには、数に限りがございますので、ご了承ください。

■伊勢丹新宿店 本館地下２階 イセタン ビューティー アポセカリー リフレッシュオープンについて

https://meeco.mistore.jp/contents/magazine/column/bapoinfo.html

■SINN PURETE（シン ピュルテ）について

SINN PURETE（シンピュルテ）

SINN PURETE(シン ピュルテ)はMINDFUL BEAUTY(R)をコンセプトに、ハイブリッドナチュラル処方と脳波解析に基づいた香りを採用した、日本生まれのビューティーケアブランドです。

香りは、空間におけるコミュニケーションであり、ときに個性の証となり、ときに目に見えない存在の証となり、そして、気配のように日常に寄り添います。

美容として、ファッションとして、マインドフルネスとして、SINN PURETEの香りが様々なシーンで意味深いものとなりますように。フレグランス、スキンケア、メイク、ボディケア、ヘアケアといった豊富なラインナップで、心を豊かに導き、ホリスティックな美しさをサポートします。

■コメント

SINN PURETEは、ブランド創設以来「MINDFUL BEAUTY(R)」を掲げ、香りを通じて心を整える新しいビューティー体験を提案してまいりました。

日本を代表するビューティーの発信地である伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリーにて常設店舗を展開できることを、大変光栄に思っております。

これまで支えてくださったお客さまへの感謝とともに、ここからさらに多くの方へ、香りと美を通じたMINDFUL BEAUTY(R)体験をお届けしてまいります。

