石川界人・阿座上洋平出演のドラマCD「口の悪い男子校マネージャーのサポート力が凄すぎる」サブスクリプションサービスによる配信が解禁!!
サブスク解禁!!
Xで連載中の話題作「口の悪い男子校マネージャーのサポート力が凄すぎる」。
2025年8月27日にドラマCD発売・ダウンロード販売サイトにて配信された本作が、ついにサブスクリプションサービスでも配信されることになりました！
■配信開始予定日時
2026年2月27日（金）00:00
■配信予定のサブスクリプションサービス（※1）
Amazonデジタルミュージック(https://www.amazon.co.jp/music?ie=UTF8&ref_=topnav_storetab_dmusic)
Apple Music(https://music.apple.com/jp/)
Audible(https://www.audible.co.jp/)（※2）
audiobook.jp(https://audiobook.jp/)（※2）
Spotify(https://open.spotify.com/)
Youtube Music(https://music.youtube.com/)
など
（※1）配信限定音声特典は含まれませんのでご注意ください。
（※2）個別課金での配信販売も実施予定です【特典なし・価格3,000円(税込)】
より多くの方に本作を楽しんでいただける絶好の機会です！
ご自身が使っているサブスクサービスでぜひチェックしてみてくださいね。
★試聴動画公開中！
試聴動画では、ダウンロード版の配信限定音声特典のキャストトークもちょこっとだけ公開中！
https://youtu.be/JG2G2QFfg2E
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JG2G2QFfg2E ]
ドラマCDも各ショップ・通販にて好評販売中です。
▽商品詳細はこちら
https://www.fwinc.co.jp/cd/101439/
【作品情報】
＜あらすじ＞
とある男子校のラグビー部には、「鬼」マネージャーがいるらしい───
成績優秀、品行方正な優等生・蓮見は、ラグビー部の荒くれ者をまとめる敏腕マネージャー。
敏腕すぎるがゆえにひとりで無理をしがちな蓮見の負担を減らそうと、エース・桜田が奮闘するも、どうにもうまくいかず……？
部員たちが持ち込んでくる数々のトラブルを、サポート力が凄すぎるマネージャーが厳しくも優しく捌いていく、学園部活コメディ！
＜キャスト＞
蓮見：石川界人
桜田：阿座上洋平
スコッち：熊谷健太郎
ノリオ：天崎滉平
折原：桑野晃輔
他
【商品情報】
商品名：ドラマCD「口の悪い男子校マネージャーのサポート力が凄すぎる」
発売日：2025年8月27日（水）
発売元・販売元：フロンティアワークス
●フロンティアワークス通販限定盤
本編CD＋特典小冊子（描き下ろし漫画(8P)収録）＋特典グッズ（2連アクリルキーホルダー）
仕様：CD1枚組
価格：税込4,950円（税抜4,500円）
品番・JAN：FFCC-0089／4580798298873
▽特典：2連アクリルキーホルダー
▽フロンティアワークス通販限定盤のご購入はこちら
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3130552/
●通常盤
本編CD＋特典小冊子（描き下ろし漫画(8P)収録）
仕様：CD1枚組
価格：税込3,960円（税抜3,600円）
品番・JAN：FFCC-0090／4580798298880
▽通常版のご購入はこちら
https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3129033/
●ダウンロード版
本編＋ボーナストラック＋キャストトーク（音声特典）
価格：税込3,630円（税抜3,300円）
▽配信サイト
ポケットドラマCD：https://pokedora.com/products/detail.php?product_id=139259
アニメイト通販：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3210070/
comipo：https://www.comipo.app/product/BJ02104397
ステラプレイヤー：https://www.stellaplayer.jp/product/2424
【原作情報】
「口の悪い男子校マネージャーのサポート力が凄すぎる」
著者：えの
★著者Xにて好評連載中！
電子版は各配信サイトにてご購入いただけます。
著者X：https://x.com/enosirk
【著作権表記】
(C)えの/コルク