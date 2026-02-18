対戦型カードアクションゲーム『英傑大戦　七海の彩旗』にてTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』との復刻コラボイベントを本日より開始！

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブ(本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄)は、現在稼働中のアミューズメント施設向け対戦型カードアクションゲーム『英傑大戦 七海の彩旗（以下、英傑大戦）』において、TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」との復刻コラボイベントを、本日2026年2月18日（水）より開始したことをお知らせいたします。

『英傑大戦』は、実物のカードを操作してプレイする対戦型カードアクションゲームです。アーケードゲームの歴史を創ってきた歴代シリーズ『三国志大戦』、『戦国大戦』に登場した「三国志」「戦国」をはじめ、「江戸・幕末」「平安」「春秋戦国」「中世」の各時代の武将たちが登場。

7月より稼働開始した「Ver.3.0.0」では、ブリテンの王「アーサー王」や聖女「ジャンヌ・ダルク」をはじめとした欧州列国の英傑が参戦し、まさに大戦シリーズの集大成といえる最新作です。

今回の復刻コラボイベントではTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』主人公のナツキ・スバルをはじめ、エミリア、レム、ラムといった人気キャラクターたちが実物の武将カードとなって登場。

『英傑大戦』の武将たちと同じ戦場で戦いを繰り広げます。

■「『英傑大戦』×TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』復刻コラボ大戦スタンプキャンペーン」概要

キャンペーン期間中はプレイするたびにスタンプが押されます。獲得したスタンプの数に応じて、コラボ武将や消費アイテムをプレゼント。この機会をお見逃しなく！

キャンペーン【前半】

開催期間：2026年2月18日（水） 7:00～2026年3月3日（火） 27:59

獲得可能コラボ武将：SRレム、SRラム、SRエミリア

キャンペーン【前半】詳細：https://info-eiketsu-taisen.sega.jp/archives/6739

キャンペーン【後半】

開催期間：2026年3月4日（水） 7:00～2026年3月17日（火） 27:59

獲得可能コラボ武将：SRスバル、SRベアトリス、SRエキドナ

※告知等ではわかりやすさのため、翌日AM3:59を27:59と表記しております。

※キャンペーンの概要、報酬は後日『英傑大戦』公式サイトにて公開いたします。

※獲得した武将をカードとして印刷する場合はサテライトにてゲームプレイし、「カード印刷」より印刷を行う必要があります。

■TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』とは？

コンビニからの帰り道、突如として異世界へと召喚されてしまった少年、ナツキ・スバル。

頼れるものなど何一つない異世界で、無力な少年が手にした唯一の力……それは死して時間を巻き戻す《死に戻り》の力だった。

大切な人たちを守るため、そして確かにあったかけがえのない時間を取り戻すため、少年は絶望に抗い、過酷な運命に立ち向かっていく。

著者・長月達平氏が「小説家になろう」にて連載を開始し、MF文庫J(株式会社KADOKAWA)から書籍が刊行されている大人気小説作品を原作としたTVアニメです。

2016年にTVアニメ1st seasonが放送されると国内外で大ヒットを記録。OVA2本の劇場公開や新編集版を挟み、2020年からは2nd season、2024年からは3rd season（襲撃編/反撃編）が放送され、いずれも大好評を博した。2026年には4th seasonの放送が決定している。

公式サイト

http://re-zero-anime.jp/tv/

権利表記

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会

■「第5回ポイントショップイベント」概要

「ポイントショップイベント」は期間限定で開催されるイベントです。

開催期間中は、探索で武将を変換・印刷するたびにココポイントを獲得でき、獲得したココポイントは、「ココショップ」で特別な武将や消費アイテムと交換できます。

今回の「ココショップ」では2月18日（水）に「SR石川五右衛門」「Rアニエス・ソレル」「R荀灌」、2月25日（水）に「SR霧隠才蔵」「Rお振の方」、3月4日（水）に「SR伊勢新九郎」「R鍋島茂昌」が登場します。

「第5回ポイントショップイベント」

開催期間：2026年2月18日（水） 7:00～2026年3月17日（火） 27:59

武将ラインナップ：SR石川五右衛門、Rアニエス・ソレル、R荀灌、SR霧隠才蔵、Rお振の方、SR伊勢新九郎、R鍋島茂昌

「第5回ポイントショップイベント」詳細：

https://info-eiketsu-taisen.sega.jp/archives/6833

■2月18日追加

■2月25日追加

■3月4日追加

※ココポイントの獲得可能期間および、ココショップでの交換期限は終了日時と同様です。

【製品仕様】

名 称：英傑大戦 七海の彩旗

ジャンル：対戦型カードアクションゲーム

稼 働 日：好評稼働中

プレイ人数：1人

権利表記：(C)SEGA

公式サイト：https://www.eiketsu-taisen.com/

公式X（旧Twitter）アカウント：

大戦シリーズ広報X（旧Twitter）アカウント：

