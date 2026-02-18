≪関西限定ブランド≫ が新宿駅・京王百貨店に初出店！“チーズ with ハニー”スイーツ【DROOLY(ドローリー)】を2月24日より期間限定で催事出店いたします！
（写真）フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕
株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一、本社：東京都港区）は、“チーズ with ハニー”をコンセプトにしたスイーツを展開するブランド【DROOLY（ドローリー）】を2026年2月24日(火)より 京王百貨店にて期間限定出店いたします。
“チーズ with ハニー”が主役の自慢の焼き菓子を、東京の皆様にお届け。
【DROOLY（ドローリー）】は、クマのドローリーがお気に入りの“チーズ with ハニー”の組合せをお届けするスイーツブランドです。2022年4月の阪神梅田本店での誕生以来、多くのお客様に愛され続けています。
本催事では、人気の定番焼き菓子3種が入った『アソートボックス』をご用意しております。コクのあるゴルゴンゾーラと蜂蜜で仕上げた「フィナンシェ」、クリーミーなカマンベールチョコを、ハチミツと北海道牛乳を練り込んだ生地でサンドした「クッキー」、ゴーダチーズに蜂蜜を練り込み焼き上げた「ガレット」を一度にお楽しみいただけます。
他にも定番商品を取り揃えて皆さまのご来店を心よりお待ちしております。この機会に是非、お立ち寄りくださいませ。
◆DROOLY 催事店舗情報
【店舗名称】 ドローリー 京王百貨店 新宿店
【出店期間】 2026年2月24日(火)～2026年4月9日(木)
【住 所】 東京都新宿区西新宿1-1-4 MB階
食品・レストラン部 菓子売り場
【営業時間】 10:00～20:30
※日・祝日は、20時まで。館の営業時間に準じます。
◆ドローリー 催事商品のご紹介（一部商品のご紹介）
フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕
コクのあるゴルゴンゾーラと相性抜群の蜂蜜で仕上げた、ちょっと大人でやさしいフィナンシェ。アクセントで忍ばせたゲランドの塩が、それぞれの味をやさしく引き立てます。
（チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用）
5個入：972円（税込）
10個入：1,944円（税込）※消費税切上表記
クッキー〔カマンベール with ハニー〕
クリーミーなカマンベールチョコ※を相性抜群の蜂蜜と北海道牛乳を練り込んだクッキーでサンドしました。
塩味と甘味のバランスのよいハーモニーが楽しめます。（チーズパウダー中カマンベール73 %使用）
※チョコレートコーチングを使用
10枚入：1,080円（税込）
20枚入：2,160円（税込）
アソートボックス
人気の「フィナンシェ」、「クッキー」、「ガレット」を一度にお楽しみいただけるアソートボックスです。
16個入:3,240円（税込）
<内容>
フィナンシェ［ゴルゴンゾーラ＆withハニー］×6個
クッキー［カマンベールwithハニー］×6枚
ガレット［ゴーダwithハニー］×4個
◆ブランドロゴ&ストーリー
ぼくはクマ。なまえはドローリー。
お気に入りのチーズの食べかた。
ハチミツをドロっとかけて食べる。
いろんなチーズとハチミツの甘い香り。
ゴルゴンゾーラもカマンベールも、
それだけでちょっと大人で、やさしい味。
みんなにも食べてほしい、おいしい食べかた。
◆常設店舗情報
店舗名称：DROOLY 阪神梅田本店
住 所：〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田１丁目13－13 B1
問い合わせ：06-6345-2853
営業時間：10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる
＜公式ホームページ＞https://drooly.jp/
＜公式X ＞ https://x.com/DROOLY_PR/
＜公式インスタグラム＞ https://www.instagram.com/drooly_jp_official/
◆会社情報
＜株式会社シュクレイ＞
設立 ：2011 年 12 月 15 日
本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7
展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ