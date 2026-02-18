TRYラーメン大賞 公式ウェブサイト「Tokyo Ramen of the Year」英語・中国語（簡体字）対応を開始

株式会社講談社

講談社が発行する、26年の歴史と権威を誇るラーメン専門誌『TRYラーメン大賞』の公式ウェブサイト「Tokyo Ramen of the Year」（ https://tokyoramenoftheyear.com/ ）は、2025年12月17日の本格公開後のアップデート第1弾として、英語版および中国語（簡体字）版を公開し、多言語対応を開始いたしました。

近年、訪日外国人観光客の増加とともに、日本食の中でも特に“ラーメン”への関心は世界的な高まりを見せています。そうした中で、『TRYラーメン大賞』のムック本を片手に、掲載店を訪れるインバウンドのお客様の姿も増えており、信頼できるラーメンガイドとしての役割は、国内にとどまらず海外にも広がりつつあります。

今回の多言語化対応により、

・TRYラーメン大賞の評価基準

・各部門の受賞店・注目店情報

・審査員による、ここでしか読めないオリジナルコンテンツ

などを、英語・中国語でも閲覧することが可能となりました。



なお、英語・中国語への切り替えは、公式ウェブサイト右上（PC・スマートフォン共通）に設置された「Language」ボタンを押すことで簡単に行うことができます。

本対応は、「Tokyo Ramen of the Year」を訪日外国人観光客にとっても使いやすいラーメン情報プラットフォームへと進化させるための取り組みの一環です。今後も段階的な機能拡張やコンテンツ強化を行い、日本のラーメン文化の魅力を世界に向けて発信してまいります。

■公式ウェブサイト概要

サイト名：Tokyo Ramen of the Year

URL：https://tokyoramenoftheyear.com/

対応言語：日本語／英語／中国語（簡体字）

内容：TRYラーメン大賞掲載情報、審査員オリジナル記事ほか

■本件に関するお問い合わせ先

講談社BECK

担当者：DX推進部 水野正和

お問い合わせフォーム：https://tokyoramenoftheyear.com/ja/contact



