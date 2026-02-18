大反響により発売前に増刷決定！ Amazonランキング第1位*　国際線外資系CA・Ryucrew最新刊『世界の空を飛んでわかった 人生に効く旅学』2026年2月19日（木）出版決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、2026年2月19日（木）に、『世界の空を飛んでわかった 人生に効く旅学』（著：Ryucrew）を発売いたします。

国際線外資系CAがとことん考えた“なぜ、人は旅をするのか”の結論

旅をすることで“なんとかなる実感”が未来を拓く

本書は、世界中の空を飛び回る国際線外資系CAであるRyucrew氏が、“なぜ、人は旅をするのか”をテーマに綴った、まったく新しい「旅」の本です。人生の転機はすべて「旅」だったという自身の体験を基に、公私にわたるフライトと旅の日々から得た「人生哲学（旅学）」を余すところなく綴った一冊です。旅を豊かにする実用的なTipsはもちろんのこと、現代を生きる私たちが直面する悩みや迷いに対し、空の上で培った視点から「生き方・考え方」のヒントを提案する内容となっております。

収録内容

第1章 人生の転機はすべて「旅」だった

● 人生を動かす旅、原点としての空

● 旅のアクシデントこそ思い出に残る

● 必死のパッチで「想定内」の範囲が広がっていく ……etc.

第2章 旅がネガティブを洗い流す

● 「察して」はNG。感情は事前に共有しておく

● 「担当ガチャ」は日常茶飯事。諦めない交渉術で道が開ける

● ひとり旅は、自分と向き合い、客観視する時間 ……etc.

第3章 旅をもっと豊かにするコツ

● フットワークを軽くするコツは「予定の先取り」

● 危険エリアを事前にチェックして、安全に旅を楽しむ

● 「あめちゃん」は最強のコミュニケーションツール ……etc.

第4章 旅が仕事になるCAという職業

● パイロットの内線もガチャ切り!? 超フラットな職場の人間関係

● 見た目、年齢、人種……絶対に「越えてはあかん」一線がある

● 「だってこっちは日本人やし！」吹っ切れた英語コンプレックス ……etc.

第5章 旅を経て見える日本の良さ

● 伊勢参りでおばあちゃんと「スピリチュアル体験」!?

● バンクーバーでのお花見で「日本ならでは」の情緒に浸る

● あえてダサい姿を見せる大阪流コミュニケーション術 ……etc.

第6章 移動しなくても旅はできる

● 日本人が移動しづらい時代。遠くに行かなくても旅はできる

● 海外旅行は激辛料理、国内旅行はお味噌汁

● 「帰り」は旅の集大成 “なんとかなる実感”が未来を拓く ……etc.

COLUMN

「RALエディターズ倶楽部」特別企画

● 家族や人間関係に関するQ&A

● 旅のやらかしエピソード集

● CAについてQ&A

……and more !!!

書誌情報

『世界の空を飛んでわかった 人生に効く旅学』

著者：Ryucrew

装丁：小口翔平、畑中 茜 [tobufune]

装画：みずす

定価：1,870円（本体1,700円＋税）

発売日：2026年2月19日（木）

仕様：四六判／192ページ／一部カラー

ISBN：978-4-04-902623-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ

特典情報

【Amazon】

Amazonで購入いただくと、特典【スペシャル限定カバー】がつきます。

商品ページ

https://amzn.asia/d/0im9nzhn/

※Kindle版には特典がつきません

【楽天ブックス】

楽天ブックスで購入いただくと、デジタル特典【本書未収録の秘蔵スペシャルPDF（QRコードの動画リンクあり）】がつきます。

商品ページ

https://books.rakuten.co.jp/rb/18463915/

著者プロフィール

Ryucrew（リュークルー）

1992年生まれ、大阪なにわ育ち、カナダ・バンクーバーを拠点とするエアラインの現役CA（キャビンアテンダント）。欠航が相次ぐコロナ禍に開設したYouTubeチャンネル【関西弁CA / Ryucrew】は、チャンネル登録者数33万人超（2026年2月時点）。日本テレビ「マツコ会議」ほか、メディアに出演。著書に『国際線外資系CAが伝えたい自由へ飛び立つ翼の育て方 当機は“自分らしい生き方”へのノンストップ直行便です』『国際線外資系CAがシェアしたい 自分らしく生きるための人生の羅針盤』（ともにKADOKAWA）。

YouTube：@ryucrew(https://www.youtube.com/@ryucrew)

Instagram：＠ryucrew_vancouver(https://www.instagram.com/ryucrew_vancouver/)

X：@Ryucrew_MaleCA(https://x.com/Ryucrew_MaleCA)

RALエディターズ倶楽部

RALとは、「Ryucrew AirLines」という架空の航空会社の略。本書出版を記念して発足した期間限定の特設サイトが、「RALエディターズ倶楽部（https://ryucrew.bstage.in/ *2026年2月時点）」です。制作にあたり、企画のアイディアを募ったり、カバーデザインの投票を行ったりしました。

皆さま、ご協力いただき本当にありがとうございました。

全国5都市・6公演で出版記念ツアーを開催します

・2026年2月22日（日） 会場：東京・SYDホール（予約受付終了）

・2026年3月7日（土） 会場：東京・KANDA SQUARE ROOM（予約受付終了）

・2026年3月14日（土） 会場：仙台・誰も知らない劇場（予約受付終了）

・2026年3月20日（金） 会場：大阪・中之島会館（予約受付終了）

・2026年3月22日（日） 会場：名古屋・栄ガスホール（予約受付終了）

・2026年3月29日（日） 会場：福岡・TKPエルガーラホール（予約受付終了）

イベント当日は、ここでしか聞けない新刊の裏側や、旅のエピソード、YouTubeなどでは語りきれないお話をたっぷりお届けします。また、皆さまから寄せられた質問にお答えするQ&Aコーナーや、毎回ご好評いただいているツーショット撮影会も実施します。今回初めて参加する方も、これまで応援してくださった方も、どなたでもお楽しみいただける内容です。

詳しくは、下記の特設サイトよりご確認をお願いします

https://livepocket.jp/t/ryucrew2026

※当日券の販売はございません。あらかじめご了承ください。

お知らせの動画はこちら：【報告】大切なお知らせと帰国後のルーティン

https://youtu.be/NDdxXCVQXjA?si=Xe-yskcHa1lHw6P5