味噌らーめん専門店「麺場 田所商店 東岡山店」2026年２月21日（土）オープン

株式会社トライ・インターナショナル

味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」を運営する株式会社トライ・インターナショナル（本社：千葉市美浜区／代表取締役社長：田所 史之）は、2026年2月21日（土）、岡山市中区に新店舗「麺場 田所商店 東岡山店」をオープンします。

また当社は、一般社団法人 日本フードアナリスト協会が主催する「ジャパン・フード・セレクション」において、「北海道味噌 味噌漬け炙りチャーシュー麺」がグランプリを受賞しました。

全国のフードアナリストによる厳正な審査を経て高い評価をいただいた味噌らーめん専門ブランドとして、今回の東岡山出店を迎えます。

全国規模で評価を受けた味噌らーめん専門店として、その品質と理念を岡山の地でも体現してまいります。

麺場 田所商店 東中野店

■ 東岡山エリアへの出店背景

「麺場 田所商店」は、“味噌は日本人の宝物。”を理念に、全国各地の味噌蔵と連携し、地域ごとに異なる味噌の個性を一杯のらーめんとして表現してきました。

近年、中国・四国エリアでも味噌らーめん専門店への関心が高まりつつあり、岡山市内においても出店のご要望を多数いただいていました。

■ 提供メニューについて

東岡山店では、日本各地の味噌を使い分けた味噌らーめんを提供します。

●北海道味噌らーめん

冷涼な気候の中でじっくりと熟成された、赤色の濃い北海道味噌を使用。

きりっとした辛口と、しっかりとしたコクと深みが特長です。

味噌の力強いうま味を存分に感じられる、田所商店を代表する一杯です。

北海道味噌らーめん●伊勢味噌らーめん

長期熟成によって生まれる濃厚なうま味と、やわらかな甘みが特長の伊勢味噌を使用。

角のないまろやかな味わいの中に、奥行きのあるコクが広がります。

味噌本来の深みをじっくり楽しみたい方におすすめの一杯です。

伊勢味噌らーめん●江戸前味噌らーめん

江戸甘味噌をベースにした、芳醇でやや甘みのある味わい。

香り高く、まろやかでバランスの良いコクが特長です。

やさしい口当たりながら、最後まで飽きずに楽しめる仕上がりです。

江戸前味噌らーめん

そのほか、期間限定商品やサイドメニューも展開予定です。

ぜひ、東岡山店で一杯の味噌らーめんとともに、ほっとする時間をお楽しみください。

■ 店舗情報

店名 ： 麺場 田所商店 東岡山店

オープン日 ： 2026年2月21日（土）

所在地 ： 岡山県岡山市中区神下104-1

営業時間 ： 11:00～22:30 （ラストオーダー22:00）

定休日 ： 未定（年中無休予定）

駐車場 ： あり

＜トライ・インターナショナルについて＞

株式会社トライ・インターナショナルは、「味噌を通して世界の食文化を豊かにする」を理念に、味噌の製造・卸売・輸出および味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」などの外食事業を展開しています。

全国の味噌蔵と連携し、地域の伝統と職人の技を未来へつなぐことで、日本の発酵文化の発信に取り組んでいます。

＜株式会社トライ・インターナショナル 会社概要＞

代表者 ： 代表取締役社長 田所 史之

設立 ： 2003年4月21日

本社所在地 ： 東京本社：東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階

千葉本社：千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト19階

事業内容： 味噌らーめん専門店の経営・フランチャイズ事業

味噌および関連食材の製造・卸売・輸出入

その他飲食関連事業

店舗数 ： 国内192店舗／海外10店舗 （東岡山店を含む）

公式サイト ： https://try-international.co.jp