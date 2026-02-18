【一級建築士事務所登録】「デザイン×施工」のプロフェッショナル集団へ。ビルディングデザイン、意匠設計から工事監理までを完全内製化し、高難度なオフィス・店舗づくりを実現

ビルディングデザイン株式会社

オフィス移転・内装工事・ビルリニューアル事業を手掛けるビルディングデザイン株式会社（本社：大阪府大阪市／東京都港区、代表取締役：鷲見 好憲）は事業の高度化に伴い、「一級建築士事務所」としての登録を完了いたしました。

これにより、デザイン性の高いオフィス内装はもちろん、建物の構造に関わる大規模なリノベーションや、用途変更（コンバージョン）といった建築基準法の専門知識を要する複雑なプロジェクトにおいても、設計から施工までワンストップで対応可能となりました。

一級建築士事務所としての技術力と、写真と見紛う高精細なCGパースで、完成イメージを共有

■ 登録の背景：「デザイン」と「法令」のギャップを埋める

近年、オフィスや店舗のデザインに対する要求は多様化・高度化しています。しかし、デザイン性を追求するあまり、消防法や建築基準法などの法的要件がおろそかになり、着工直前でプラン変更を余儀なくされるケースは少なくありません。 当社は「現場を知る建設会社」としてスタートしましたが、今回の一級建築士事務所登録により、「法的に安全で、かつ意匠（デザイン）的にも優れた空間」を、初期段階から確実にご提案できる体制を整えました。

特定建設業許可と一級建築士事務所登録により、大規模工事の元請けとして安心の体制を確立

■ 一級建築士事務所としての3つの提供価値

「Design + α（オドロキ）」の具現化

単に法を守るだけでなく、当社のコンセプトである「Design + α」に基づき、働く人の感性を刺激する空間を設計します。社内デザイナーと一級建築士が連携し、実現可能性の高いクリエイティブを提案します。

複雑な申請業務のワンストップ対応

ビル一棟のリノベーションや用途変更に必要な「確認申請」等の行政手続きを自社で完結。外部の設計事務所を挟まないため、コミュニケーションコストを削減し、プロジェクトのスピードアップに貢献します。

高精細CGパースと3Dスキャン技術

最新の3Dスキャナで現地の正確な寸法を計測し、高画質なCGパースで仕上がりを可視化。設計段階での「イメージのズレ」を極限までなくし、納得感のある空間づくりを進めます。

■ 今後の展望：リノベーション・コンバージョン事業の強化

空きビルをシェアオフィスへ転用するなど、既存ストックの活用が求められる現代において、一級建築士の知見は不可欠です。今後はオフィス内装にとどまらず、建築物の価値を再生するリノベーション事業にも注力してまいります。

■ 代表取締役 鷲見 好憲 コメント

「建設会社としての『現場力』に、一級建築士事務所としての『設計力・デザイン力』が加わりました。これで、お客様の思い描く理想の空間を、法的にも技術的にも裏付けのある形で実現できる体制が整いました。『ビルディングデザインに頼めば、デザインも工事も安心』と言っていただけるよう、さらなる品質向上に努めてまいります。」

【企業概要】

会社名：ビルディングデザイン株式会社

代表者：代表取締役 鷲見 好憲

所在地：[大阪本社] 大阪府大阪市中央区南船場4丁目11-19 心斎橋鉄田ビル2F

[東京本社] 東京都千代田区岩本町3丁目9-15 フォロス岩本町ビル3F

資本金：2,000万円

事業内容：オフィス移転工事、原状回復、店舗等の施工、住宅リフォーム、ビルリニューアル 他

会社HP：https://bldg-design.co.jp/