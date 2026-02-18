【NHKカルチャー】常に新しい道を歩み続けるー志穂美悦子が語る 人生は可能性の宝箱
株式会社エヌエイチケイ文化センター
花創作家、シャンソン歌手 志穂美 悦子さん
教室受講 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327477.html
■事前質問募集中3/17火〆切
花創作家、シャンソン歌手 志穂美 悦子さん
教室受講 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327477.html
日本初のアクション女優として、多くの作品に出演してきた志穂美悦子さん。
長渕剛さんとのご結婚後は芸能活動を行わず、花の世界へと没頭していかれました。
2010年より、ダニエル オスト氏の内弟子であった前田玲子、清水はるみ、両氏(現アトリエ花工房胡桃主催)に師事。
2011年には東日本大震災復興特別企画として、自らのフラワーアートをまとめた写真集を販売し、売り上げを被災地に寄付されました。
2024年からは「鬼無里まり」名義でシャンソン歌手としても活動しています。
昨年はパリ祭をはじめとする多くのイベントに出演する他、東京シャンソンコンクール「グランプリ」、日本シャンソンコンクール「優秀賞」など、数々の賞を受賞しています。
いつでも情熱をもっていきいきと生きていくために、可能性の扉を開き続ける志穂美さん。
その情熱的な生き方を実践するために、何が必要なのでしょうか。
志穂美さんご自身にたっぷりお話しいただきます。
講演の最後には、「鬼無里まり」として歌の披露もございます。
2026年2月、東京・帝国ホテルで開かれた日本最高峰の盆栽展「国風盆栽展第１００回記念式典」で国歌独唱を務めた歌声をお楽しみに。
■事前質問募集中3/17火〆切
https://forms.gle/VMFJ6X2sbkH7rkvH7
志穂美悦子が語る 人生は可能性の玉手箱
講師：花創作家、シャンソン歌手 志穂美 悦子
開催形式：教室
開催日時：2026年3月24日（火）10:30∼12:00
受講料：会員 5,720円（税込）・ 一般（入会不要）6,864円（税込）
主催：NHK文化センター青山教室
申し込み・詳細URL：
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327477.html