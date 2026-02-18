【NHKカルチャー】常に新しい道を歩み続けるー志穂美悦子が語る 人生は可能性の宝箱

株式会社エヌエイチケイ文化センター花創作家、シャンソン歌手 志穂美 悦子さん教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327477.html

日本初のアクション女優として、多くの作品に出演してきた志穂美悦子さん。

長渕剛さんとのご結婚後は芸能活動を行わず、花の世界へと没頭していかれました。

2010年より、ダニエル オスト氏の内弟子であった前田玲子、清水はるみ、両氏(現アトリエ花工房胡桃主催)に師事。

2011年には東日本大震災復興特別企画として、自らのフラワーアートをまとめた写真集を販売し、売り上げを被災地に寄付されました。

2024年からは「鬼無里まり」名義でシャンソン歌手としても活動しています。

昨年はパリ祭をはじめとする多くのイベントに出演する他、東京シャンソンコンクール「グランプリ」、日本シャンソンコンクール「優秀賞」など、数々の賞を受賞しています。

いつでも情熱をもっていきいきと生きていくために、可能性の扉を開き続ける志穂美さん。

その情熱的な生き方を実践するために、何が必要なのでしょうか。

志穂美さんご自身にたっぷりお話しいただきます。

講演の最後には、「鬼無里まり」として歌の披露もございます。

2026年2月、東京・帝国ホテルで開かれた日本最高峰の盆栽展「国風盆栽展第１００回記念式典」で国歌独唱を務めた歌声をお楽しみに。

■事前質問募集中3/17火〆切

https://forms.gle/VMFJ6X2sbkH7rkvH7

志穂美悦子が語る 人生は可能性の玉手箱

講師：花創作家、シャンソン歌手 志穂美 悦子

開催形式：教室

開催日時：2026年3月24日（火）10:30∼12:00

受講料：会員 5,720円（税込）・ 一般（入会不要）6,864円（税込）

主催：NHK文化センター青山教室

申し込み・詳細URL：

