株式会社BULL、JAXAパートナースタートアップに登録

株式会社BULL

"地球内外の惑星間の行き来を『当たり前』にする"をビジョンに掲げ、宇宙デブリの発生防止（Post Mission Disposal：PMD）装置の開発を進める株式会社BULL（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役／CEO：宇藤恭士、以下「当社」）は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下、JAXA）が運営するJAXA スタートアップ支援制度による、JAXAパートナースタートアップとなったことをお知らせいたします。「JAXAパートナースタートアップ」は、JAXAとの共創や共同研究により生み出された成果や、JAXAの特許を活用する事業などを行うスタートアップです。

当社は、J-SPARC（JAXA宇宙イノベーションパートナーシップ）に採択された事業共同実証にて、日本ならではの小型化／高信頼性技術によりデブリ対策機器のコンポーネント販売し、市場を主導することを目指し、宇宙デブリの発生を防止する装置開発、軌道利活用のための微小重力実験衛星・装置の開発してまいりました。今後も引き続き、JAXAパートナースタートアップ支援制度を活用して事業をさらに加速させ、持続可能な宇宙開発に貢献してまいります。

JAXAスタートアップ支援制度 概要

JAXAは、JAXAの技術・知的財産・ノウハウやJAXAとの連携を基に、新たな価値を生み出すスタートアップを支援する「JAXAスタートアップ支援制度」を運営しています。支援内容は、名称の使用許可に加え、JAXAと連携した関係にあるファンドの紹介、提携機関によるスタートアップ支援策への推薦などの資金獲得、アクセラレーション支援、各種イベントへの出展推薦などの広報支援などが含まれています。

※JAXAスタートアップ支援制度について

https://aerospacebiz.jaxa.jp/startup/

BULL代表取締役 宇藤恭士BULL代表取締役 宇藤恭士のコメント

この度、株式会社BULLが「JAXAパートナースタートアップ」に決定いただいたことを、心より光栄に感じております。 私たちはこれまで、宇宙イノベーションパートナーシップ（J-SPARC）を通じた共創や、文部科学省の「SBIRフェーズ3（中小企業イノベーション創出推進事業）」における研究開発を通じ、JAXAの皆様から多大なる知見とご支援をいただきながら歩んでまいりました。今回の登録を励みに、これまでの挑戦を一層加速してまいります。

我々が取り組むスペースデブリの問題は、刻一刻と悪化する地球規模の課題に対して、圧倒的なスピード感を持って対応することが肝要です。今般の選定を糧に、より力強い支援を頂戴しつつ、日本発の宇宙スタートアップとして、世界市場での事業確立に向けて邁進してまいります。

株式会社BULLについて

BULLは「地球内外の惑星間の行き来を『当たり前』に」をビジョンに掲げ、「天体への（再）突入技術を活かし宇宙利用サービスを安価・簡潔に提供」することを目指すスタートアップ企業です。栃木県宇都宮市を拠点とした産学官連携による事業を推進しています。宇宙デブリの発生を防止する装置開発、軌道利活用のための微小重力実験衛星・装置の開発を進め、新たな時代の宇宙開発におけるSDGsに貢献します。

写真：3周年の記念撮影（BULL平出拠点にて）

社名 ：株式会社BULL（ブル）

本社住所：栃木県宇都宮市中央三丁目１-４

代表者 ：代表取締役/CEO 宇藤恭士

設立 ：2022年11月

事業内容：宇宙デブリ対策事業、軌道利活用関連事業

URL ：https://bull-space.com/