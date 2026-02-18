新しい贅沢なバスタイム体験を。atの新しいハンド＆ボディウォッシュで花びらと香りを楽しむ
王子製薬株式会社（東京営業所：東京都渋谷区）は、「at」 ブランドから、サクラとジャスミンのハンド＆ボディウォッシュの2種類を、2026年2月18日（水）より各ECで新発売いたします。本製品は、見た目・香り・うるおいケアの3つを同時に満たすアイテムです。透明なボトルの中で咲く本物の花びらが、日常のバスタイムを特別なひとときへと導きます。
■ ブランドコンセプト
“咲くうるおい、溢れる透明感。”
天然の花びらをそのまま閉じ込め、視覚・香り・肌へのやさしさにこだわった贅沢なハンド＆ボディウォッシュ。
保湿・整肌成分を配合し、やさしく洗い上げながら、うるおいを守る処方設計です。
■ 本物の花びらへのこだわり
早朝に採取した花を使用し、一枚一枚丁寧に乾燥。
本物の花びらがバスルームでやさしく揺れ、毎日のケア時間を彩ります。
見た目の美しさだけでなく、香りとともに心まで満たされる体験をお届けします。
■肌の3大悩みに着目した特別設計
atは、現代女性が抱えやすい “肌の3大悩み” に着目しました。
1. 季節の変わり目でゆらぎやすい肌
乾燥や外的刺激により、デリケートになりやすい状態に。
2. 空調による乾燥肌
つっぱりや粉吹きなど、水分不足を感じやすい環境ダメージ。
3.くすみ印象の肌
乾燥やキメの乱れにより、ツヤ感や透明感が不足して見える状態。これらの肌状態に配慮し、洗浄・保湿・整肌のバランスを考えた処方設計を採用しています。
■成分にこだわったスキンケア発想処方
・アミノ酸系洗浄成分
肌の負担を抑えながら、やさしく汚れを落とします。
・アロエエキス（保湿成分）
うるおいを補い、なめらかな洗い上がりへ。
・ヒアルロン酸（保湿成分）
複数種類を配合し、洗浄後の肌もうるおいを守ります。
・ナイアシンアミド（整肌成分）
肌の水分バランスを整え、健やかな肌状態をサポートします。
■ 商品ラインナップ
at ハンド＆ボディウォッシュ
一瞬を、閉じ込めたサクラの香り
TOP：シトラス・スイートオレンジ
MID：桃の花・スズラン・チェリーブロッサム
BASE：ウッディ・ムスク
華やかでやわらかなサクラの香りが、
やさしく包み込みます。
at ハンド＆ボディウォッシュ
余韻を、まとわせるジャスミンの香り
TOP：洋梨・グレープフルーツ・ベルガモット
MID：ジャスミン・ホワイトカメリア
BASE：ムスク・パウダリー・アンバー
上品で落ち着きのあるジャスミンが、
穏やかに広がります。
■ 商品概要
商品名：at ハンド＆ボディウォッシュ
発売日：2026年2月18日
容量：500mL
価格：1540円(税込) ※参考小売価格
分類：ハンド＆ボディウォッシュ
販売：
OUJI SHOP (自社EC)
コストコオンライン
Amazon
サクラ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLF89KTW
ジャスミン：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLFN9552
楽天市場(王子製薬公式)
サクラ：https://soko.rms.rakuten.co.jp/oujiseiyaku/8g885aa/
ジャスミン：https://soko.rms.rakuten.co.jp/oujiseiyaku/8g884aa/
Yahoo!ショッピング
サクラ・ジャスミン https://store.shopping.yahoo.co.jp/oujiseiyaku/ata5cfa5f3.html
Qoo10
サクラ：https://www.qoo10.jp/g/1191868725
ジャスミン：https://www.qoo10.jp/g/1191865838
■王子製薬株式会社について
「美しく在る。目に見えない香りで、心に触れる。」
香りは、かたちを持たない、唯一の贈り物。それは人の記憶に残り、感情をそっと揺らします。私たちは、"美しさとは、気づく前に感じるもの"という信念のもと、パッケージデザイン、商品のフォルム、そして香りの立ち方にまで、丁寧に美を込めています。
流行よりも、心に残るものを。
強さよりも、優しく続くものを。
香りで、美しく。
その人らしい時間ごと、美しく。
王子製薬は、香りを通して、人の暮らしと心に、
確かな「美しさの余韻」を届けていきます。
公式サイト：https://oujisekken.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ
王子製薬株式会社
東京都渋谷区神宮前4-3-15 東京セントラル表参道519
<お問い合わせ窓口>
TEL:03-6812-9278
Mail： contact.skjp@ouji.com
＜お客様窓口＞
お客様相談係り
TEL：0120-613398
Mail： info.skjp@ouji.com