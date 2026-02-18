新しい贅沢なバスタイム体験を。atの新しいハンド＆ボディウォッシュで花びらと香りを楽しむ

王子製薬株式会社

王子製薬株式会社（東京営業所：東京都渋谷区）は、「at」 ブランドから、サクラとジャスミンのハンド＆ボディウォッシュの2種類を、2026年2月18日（水）より各ECで新発売いたします。本製品は、見た目・香り・うるおいケアの3つを同時に満たすアイテムです。透明なボトルの中で咲く本物の花びらが、日常のバスタイムを特別なひとときへと導きます。

■ ブランドコンセプト

“咲くうるおい、溢れる透明感。”

天然の花びらをそのまま閉じ込め、視覚・香り・肌へのやさしさにこだわった贅沢なハンド＆ボディウォッシュ。

保湿・整肌成分を配合し、やさしく洗い上げながら、うるおいを守る処方設計です。

■ 本物の花びらへのこだわり

早朝に採取した花を使用し、一枚一枚丁寧に乾燥。

本物の花びらがバスルームでやさしく揺れ、毎日のケア時間を彩ります。

見た目の美しさだけでなく、香りとともに心まで満たされる体験をお届けします。

■肌の3大悩みに着目した特別設計

atは、現代女性が抱えやすい “肌の3大悩み” に着目しました。



1. 季節の変わり目でゆらぎやすい肌

乾燥や外的刺激により、デリケートになりやすい状態に。

2. 空調による乾燥肌

つっぱりや粉吹きなど、水分不足を感じやすい環境ダメージ。

3.くすみ印象の肌

乾燥やキメの乱れにより、ツヤ感や透明感が不足して見える状態。これらの肌状態に配慮し、洗浄・保湿・整肌のバランスを考えた処方設計を採用しています。

■成分にこだわったスキンケア発想処方

・アミノ酸系洗浄成分

肌の負担を抑えながら、やさしく汚れを落とします。

・アロエエキス（保湿成分）

うるおいを補い、なめらかな洗い上がりへ。

・ヒアルロン酸（保湿成分）

複数種類を配合し、洗浄後の肌もうるおいを守ります。

・ナイアシンアミド（整肌成分）

肌の水分バランスを整え、健やかな肌状態をサポートします。

■ 商品ラインナップ

at ハンド＆ボディウォッシュ

一瞬を、閉じ込めたサクラの香り

TOP：シトラス・スイートオレンジ

MID：桃の花・スズラン・チェリーブロッサム

BASE：ウッディ・ムスク

華やかでやわらかなサクラの香りが、

やさしく包み込みます。

at ハンド＆ボディウォッシュ

余韻を、まとわせるジャスミンの香り

TOP：洋梨・グレープフルーツ・ベルガモット

MID：ジャスミン・ホワイトカメリア

BASE：ムスク・パウダリー・アンバー

上品で落ち着きのあるジャスミンが、

穏やかに広がります。

■ 商品概要

商品名：at ハンド＆ボディウォッシュ

発売日：2026年2月18日

容量：500mL

価格：1540円(税込) ※参考小売価格

分類：ハンド＆ボディウォッシュ

販売：

OUJI SHOP (自社EC)

コストコオンライン

Amazon

サクラ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLF89KTW

ジャスミン：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLFN9552

楽天市場(王子製薬公式)

サクラ：https://soko.rms.rakuten.co.jp/oujiseiyaku/8g885aa/

ジャスミン：https://soko.rms.rakuten.co.jp/oujiseiyaku/8g884aa/

Yahoo!ショッピング

サクラ・ジャスミン https://store.shopping.yahoo.co.jp/oujiseiyaku/ata5cfa5f3.html

Qoo10

サクラ：https://www.qoo10.jp/g/1191868725

ジャスミン：https://www.qoo10.jp/g/1191865838

■王子製薬株式会社について

「美しく在る。目に見えない香りで、心に触れる。」

香りは、かたちを持たない、唯一の贈り物。それは人の記憶に残り、感情をそっと揺らします。私たちは、"美しさとは、気づく前に感じるもの"という信念のもと、パッケージデザイン、商品のフォルム、そして香りの立ち方にまで、丁寧に美を込めています。

流行よりも、心に残るものを。

強さよりも、優しく続くものを。

香りで、美しく。

その人らしい時間ごと、美しく。

王子製薬は、香りを通して、人の暮らしと心に、

確かな「美しさの余韻」を届けていきます。

公式サイト：https://oujisekken.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

王子製薬株式会社

東京都渋谷区神宮前4-3-15 東京セントラル表参道519

<お問い合わせ窓口>

TEL:03-6812-9278

Mail： contact.skjp@ouji.com

＜お客様窓口＞

お客様相談係り

TEL：0120-613398

Mail： info.skjp@ouji.com