新しい贅沢なバスタイム体験を。atの新しいハンド＆ボディウォッシュで花びらと香りを楽しむ

王子製薬株式会社


王子製薬株式会社（東京営業所：東京都渋谷区）は、「at」 ブランドから、サクラとジャスミンのハンド＆ボディウォッシュの2種類を、2026年2月18日（水）より各ECで新発売いたします。本製品は、見た目・香り・うるおいケアの3つを同時に満たすアイテムです。透明なボトルの中で咲く本物の花びらが、日常のバスタイムを特別なひとときへと導きます。


■ ブランドコンセプト


“咲くうるおい、溢れる透明感。”


天然の花びらをそのまま閉じ込め、視覚・香り・肌へのやさしさにこだわった贅沢なハンド＆ボディウォッシュ。
保湿・整肌成分を配合し、やさしく洗い上げながら、うるおいを守る処方設計です。


■ 本物の花びらへのこだわり


早朝に採取した花を使用し、一枚一枚丁寧に乾燥。
本物の花びらがバスルームでやさしく揺れ、毎日のケア時間を彩ります。


見た目の美しさだけでなく、香りとともに心まで満たされる体験をお届けします。


■肌の3大悩みに着目した特別設計


atは、現代女性が抱えやすい “肌の3大悩み” に着目しました。


1. 季節の変わり目でゆらぎやすい肌


　乾燥や外的刺激により、デリケートになりやすい状態に。


2. 空調による乾燥肌


　つっぱりや粉吹きなど、水分不足を感じやすい環境ダメージ。


3.くすみ印象の肌



乾燥やキメの乱れにより、ツヤ感や透明感が不足して見える状態。これらの肌状態に配慮し、洗浄・保湿・整肌のバランスを考えた処方設計を採用しています。


■成分にこだわったスキンケア発想処方


・アミノ酸系洗浄成分


　肌の負担を抑えながら、やさしく汚れを落とします。




・アロエエキス（保湿成分）


　うるおいを補い、なめらかな洗い上がりへ。




・ヒアルロン酸（保湿成分）


　複数種類を配合し、洗浄後の肌もうるおいを守ります。




・ナイアシンアミド（整肌成分）


　肌の水分バランスを整え、健やかな肌状態をサポートします。


■ 商品ラインナップ


at ハンド＆ボディウォッシュ


一瞬を、閉じ込めたサクラの香り



TOP：シトラス・スイートオレンジ
MID：桃の花・スズラン・チェリーブロッサム
BASE：ウッディ・ムスク



華やかでやわらかなサクラの香りが、


やさしく包み込みます。







at ハンド＆ボディウォッシュ


余韻を、まとわせるジャスミンの香り



TOP：洋梨・グレープフルーツ・ベルガモット
MID：ジャスミン・ホワイトカメリア
BASE：ムスク・パウダリー・アンバー



上品で落ち着きのあるジャスミンが、


穏やかに広がります。






■ 商品概要

商品名：at ハンド＆ボディウォッシュ


発売日：2026年2月18日
容量：500mL
価格：1540円(税込)　※参考小売価格
分類：ハンド＆ボディウォッシュ


販売：


OUJI SHOP (自社EC)


コストコオンライン


Amazon


サクラ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLF89KTW


ジャスミン：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLFN9552


楽天市場(王子製薬公式)


サクラ：https://soko.rms.rakuten.co.jp/oujiseiyaku/8g885aa/


ジャスミン：https://soko.rms.rakuten.co.jp/oujiseiyaku/8g884aa/


Yahoo!ショッピング


サクラ・ジャスミン　https://store.shopping.yahoo.co.jp/oujiseiyaku/ata5cfa5f3.html


Qoo10


サクラ：https://www.qoo10.jp/g/1191868725


ジャスミン：https://www.qoo10.jp/g/1191865838











■王子製薬株式会社について

「美しく在る。目に見えない香りで、心に触れる。」


香りは、かたちを持たない、唯一の贈り物。それは人の記憶に残り、感情をそっと揺らします。私たちは、"美しさとは、気づく前に感じるもの"という信念のもと、パッケージデザイン、商品のフォルム、そして香りの立ち方にまで、丁寧に美を込めています。



流行よりも、心に残るものを。


強さよりも、優しく続くものを。


香りで、美しく。


その人らしい時間ごと、美しく。



王子製薬は、香りを通して、人の暮らしと心に、


確かな「美しさの余韻」を届けていきます。



公式サイト：https://oujisekken.co.jp/






■本件に関するお問い合わせ

王子製薬株式会社


東京都渋谷区神宮前4-3-15 東京セントラル表参道519



<お問い合わせ窓口>


TEL:03-6812-9278


Mail： contact.skjp@ouji.com



＜お客様窓口＞


お客様相談係り


TEL：0120-613398


Mail： info.skjp@ouji.com