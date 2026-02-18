長時間のゲームプレイも安心！Nintendo Switch(TM) 2 をドックごと冷却する冷却ファンスタンドを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、Nintendo Switch(TM) 2 をドックごと冷却し、テレビモード中の機器本体の発熱を抑える冷却ファンスタンドを、新発売いたしました。



本体底面に設置された送風ファンにより、ドック底面から風を送ることで熱を効率よく排出します。また、縦置き、横置き(4段階角度調節)が可能。横置きの場合、高さ約10cmになるためテレビ台の棚にもすっきり収まります。

Nintendo Switch(TM) 2 をドックごと冷却!

テレビモード中の機器本体を冷却しながら快適プレイを実現

- Nintendo Switch(TM) 2 をドックごと冷却し、テレビモード中の機器本体の発熱を抑える冷却ファンスタンドです。- 本体底面に設置された送風ファンにより、ドック底面から風を送ることで熱を効率よく排出します。

縦置き＋横置き（4段階角度調節）対応で、場所を選ばず設置可能

- 縦置き、横置き(4段階角度調節)が可能。横置きの場合、高さ約10cmになるためテレビ台の棚にもすっきり収まります。※横置きの際は、水平状態では使用できません。必ず角度を付けた状態でご使用ください。- 機器本体がズレて動くのを防止する、すべり止めのゴムが付いています。- 風量を無段階で調節できる風量調節スイッチが付いています。

USB接続で手軽に使えるシンプル仕様

- ドックのUSBポートに接続するだけのUSB電源タイプなので、使用場所を選びません。- USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。※Nintendo Switch(TM)は任天堂株式会社の登録商標です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

型番：GM-NS225DC01BK

価格：\4,980（店頭実勢価格）\4,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/GM-NS225DC01BK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260217-01/

