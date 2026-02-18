FUNDiTグループ、事業拡大に伴い本社オフィスを天王洲アイルに移転

株式会社FUNDiT

株式会社FUNDiT（本社：東京都港区、代表取締役：廣瀬 寛、以下「FUNDiT」）ならびにその子会社各社は、事業拡大に伴い、2026年3月2日(月)をもって本社オフィスを移転いたしますので、お知らせいたします。



■移転の背景と目的

FUNDiTは、中小型IT事業を対象としたM&Aとロールアップを手がける事業投資会社として、着実な成長を続けてまいりました。このたび、事業拡大に伴う組織体制の強化、より良い業務環境の整備を目的として、本社オフィスを天王洲アイルに移転することとなりました。

新オフィスでは、FUNDiTグループとパートナー企業の皆様が共に成長できる環境を整え、さらなる事業発展を目指してまいります。

■新オフィスのコンセプト

「Springboard -未来を共に育てる場所-」

「Springboard」とは跳躍板を意味し、飛躍への起点となる象徴です。FUNDiTグループにとって、さらなる成長を促す飛躍の場となることを目指しております。

お近くに来られた際には、是非一度お立ち寄りください。

■新オフィス概要

所在地 ：〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目3番12号Tennozu Bay Tower 22階(受付:23階)

電話番号：03-6261-9522 （※移転後も変更はございません）

アクセス：東京モノレール「天王洲アイル駅」・直結りんかい線「天王洲アイル駅」徒歩1分

■株式会社FUNDiT 代表取締役CEO/CIO 廣瀬 寛

この度、事業拡大に伴い、本社オフィスを天王洲アイルに移転する運びとなりました。FUNDiTは創業以来、中小型IT事業のM&Aとロールアップを通じて、日本の事業承継課題の解決と次世代への価値創造に取り組んでまいりました。

新オフィスのコンセプトである「Springboard -未来を共に育てる場所-」には、FUNDiTグループとパートナー企業の皆様が共に飛躍し、さらなる成長を遂げる場所でありたいという想いを込めております。より充実した業務環境のもと、グループ各社との連携をさらに強化し、ステークホルダーの皆様への価値提供を加速させてまいります。

新しい環境においても、グループ一丸となって企業価値の向上に尽力してまいります。引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

■会社概要

会社名: 株式会社FUNDiT（ファンディット）

所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木1-3-50

代表者: 廣瀬 寛

設立: 2021年11月16日

資本金: 18億6744万円（資本剰余金含む）2025年8月8日現在

事業内容: 中小型IT事業のM&Aとロールアップ

URL：https://fundit.jp/



■本PRに関するお問い合わせ先

株式会社FUNDiT

e-mail: info@fundit.jp