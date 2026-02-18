世界で500万人が愛用するペット家電ブランド PETKIT（ペットキット）が自動猫トイレに使える専用ラックを希望者全員にプレゼントする新生活応援キャンペーンを2月18日から開始します。

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）は、世界で500万人が愛用するグローバルペット家電ブランド「PETKIT」から「新生活フェア」を2月18日から4月30日まで実施します。対象の自動猫トイレをご購入のお客様の中から、希望者全員へ“自動猫トイレ専用ラック”をプレゼントします。



公式サイト：https://petkit.co.jp/(https://petkit.co.jp/)

PETKIT 自動猫トイレ専用ラック

二重構造の厚いスチールを使用し、安定性を高めた自動猫トイレ専用ラックです。

各棚の耐荷重は最大20kgで、PETKITの標準的な猫砂（1袋/2.4kg）を8袋までストックすることができます。

他にもゴミ袋や消臭剤などの消耗品をストックすることで、自動猫トイレをさらに快適に使用することができます。

自動猫トイレ

PETKITの自動猫用トイレは、トイレ使用後に自動で清掃を行います。専用アプリと連携することで、使用状況の確認や管理が可能です。

消臭機能付きでニオイ対策や、安全センサーによる挟み込み防止設計など、日々のトイレ管理の負担軽減と安心を両立する優れた商品です。

キャンペーン対象商品

■自動猫トイレ/P9902・P9902bac

アプリで清掃管理、トイレの使用状況管理、体重管理などが行えます。

きれい好きな猫ちゃんがいる方や、多頭飼いで清掃が間に合わない時がある方などにおすすめです。

■新商品 AIカメラ付き自動猫トイレ / P9904N

アプリで清掃管理、トイレの使用状況管理、体重管理などが行えることはもちろん、AIカメラでより正確な個体判別が可能に。

写真と共にトイレの使用を記録するので、体重差のない猫ちゃんも判別してくれます。

多頭飼いの方によりおすすめの商品です。

■AIカメラ付き全自動猫トイレ / P9903

トイレ内外を見れるカメラに加えて、トイレ内でした排泄物の回収・消臭・ゴミ袋の熱圧着袋とじまで、全て自動で行います。飼い主さんがすることはパッキングされたゴミを捨てるだけ。

排泄物の清掃も、体調管理も、普段の見守りカメラとしても、全てこのトイレ1台で完結。

多頭飼いの方にも、忙しい生活の中で全部お任せしたい人にもおすすめの商品です。

キャンペーン概要

期間： 2月18日（水）～4月30日（木）

対象商品：

■自動猫トイレ/P9902・P9902bac

■AIカメラ付き自動猫トイレ / P9904N

■AIカメラ付き全自動猫トイレ / P9903

参加方法： ご購入時に、備考欄に「ラック希望」とご記入ください。

特典内容： 自動トイレに使用できる専用ラック（非売品）をプレゼント。

PETKITとは

世界で500万人が愛用するグローバルペット家電ブランド。

ペットが健康で快適に過ごせる日常をテクノロジーで実現するために2013年に誕生し、世界40か国で展開しています。多くの製品がスマートフォンで管理できること、ペットのことを第一に考えた設計、飼い主も扱いやすい配慮、スタイリッシュで場所を選ばないデザイン、豊富なラインナップなど、確かな技術に裏付けられた製品を展開しています。

ウエニ貿易とは

世界中の優れたブランドを取り扱う商社。

アメリカ発の「タイメックス」、イタリア発の「フルラ(時計)」「ヴェルサーチェウォッチ」「ハンブルリッチ」「スピニカー」、ドイツ発の「ツェッペリン」や「アディダスオリジナルス(時計)」、イギリス発の「ヘンリーロンドン」などの日本総代理店を務める一方、メーカーとして「エンジェルハート」や「エンジェルクローバー」「ペッレ モルビダ」を開発する等、多数のブランドを展開しています。2025年からPETKITの日本総代理店になりました。