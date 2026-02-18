「BOXIL EXPO 人事・総務展 2026 春」KEYNOTEの全登壇者が決定

スマートキャンプ株式会社

スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音）は、2026年3月3日（火）～6日（金）に開催する「BOXIL EXPO 人事・総務展 2026 春（以下「本イベント」）」のKEYNOTEの全登壇者が決定したことをお知らせします。

本イベントでは、経営者や人事、労務、総務部門で働く方々を対象に、人材の採用育成や組織づくり、業務効率化に役立つ講演のほか、非効率を解消するサービスを紹介するセミナーを多数用意し、有識者の知見を踏まえてサービスを比較できる機会を提供します。

本イベントのKEYNOTEでは、以下のテーマを取り上げます。

国立情報学研究所 社会共有知研究センター センター長・教授

新井 紀子 氏

テーマ：新井紀子氏 登壇！AI時代に自走する組織の人材論「読解と創造の力」

概要：ビジネスパーソンの創造性や批判的思考の基盤となる読解力を軸に、AI活用が前提となる環境下での人材育成と組織変革に関する知見を共有します。

いすゞ自動車株式会社 常務執行役員 CHRO 人事部門EVP

有沢 正人 氏

株式会社リンクアンドモチベーション 特任執行役員

冨樫 智昭 氏

テーマ：生成AI時代も変わらぬ人事の本質 ～“HRBP”と“対話”で実装する「人的資本経営」～

概要：戦略策定にとどまらず、制度・体制設計から現場で機能させる運用まで、人的資本経営を実践するための考え方と具体的な知見を共有します。

株式会社人材研究所 代表取締役社長

曽和 利光 氏

株式会社Momentor 代表取締役社長

坂井 風太 氏

テーマ：「エンゲージメント世界最低水準」からの脱却 段階的進化と理論武装：AI時代に生き残る組織論

概要：AI時代における従業員エンゲージメント向上をテーマに、科学的根拠に基づく組織変革の考え方と実践的アプローチを議論します。

グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 ディレクター

小野 壮彦 氏

テーマ：『世界標準の採用』小野壮彦氏が提唱する 採用格差時代の生存戦略"活躍人材の隠れた共通項"

概要：採用力の格差が企業競争力を左右する時代背景を踏まえ、履歴書や面接では見えにくい活躍人材に共通する隠れた特徴と、その見極め方をテーマに話します。

NOK株式会社 執行役員 グループCHRO（Chief Human Resource Officer）

江上 茂樹 氏

パナソニック コネクト株式会社 執行役員 シニア・ヴァイス・プレジデント

CHRO兼人事総務本部マネージングダイレクター、最高健康責任者

新家 伸浩 氏

スマートキャンプ株式会社 コーポレートグロース室室長

森 友也

テーマ：NOK江上氏×パナソニック コネクト新家氏 CHRO対談 ～AI時代、戦略人事の進化論

概要：人事変革の実践事例をもとに、デジタル技術を活用して人事がいかに経営を先導し、組織成長につなげていくかを議論します。

株式会社サザビーリーグ シェアードサービスグループ 担当ディレクター

内海 将隆 氏

jinjer株式会社 代表取締役社長 CEO

冨永 健 氏

テーマ：スターバックスを育てたサザビーリーグ×jinjer対談 次世代組織論：人事データ活用実践のこれから

概要：事業特性に応じた柔軟な人材マネジメントと、人事データの一元化・高度活用の実践を通じて、AI時代に「選ばれ続ける組織」を実現するための具体的なアプローチを共有します。

一橋大学名誉教授 一橋大学CFO教育研究センター長

伊藤 邦雄 氏

テーマ：人的資本経営の分水嶺 AIによる持続的企業価値創造への「実装と進化」

概要：本講演では、「人材版伊藤レポート」の提唱者である伊藤 邦雄 氏が登壇し、AI時代における人的資本投資の効果を企業価値へと結びつけるための実践的な方法論を提示します。（※1）

神戸大学大学院 経営学研究科 教授

服部 泰宏 氏

株式会社PeopleX 代表取締役CEO

橘 大地 氏

テーマ：科学と戦略が育む採用革命 ～AI面接のいまと未来

概要：採用科学の研究とAI面接の実装という異なる立場から、服部 泰宏 氏と橘 大地 氏が対談し、AI時代における採用プロセスの進化と、組織成長につながる新たな採用戦略の実践的アプローチを共有します。（※2）

【「BOXIL EXPO 人事・総務展 2026 春」開催概要】

開催日：2026年3月3日（火）～6日（金）

場所：オンライン

参加費：無料・申込制

※1 2025年9月に実施した「JAPAN LEADERS SUMMIT 2025 秋」における講演の再配信です。講演内容は収録時のものです。

※2 2025年8月に実施した「BOXIL EXPO 人事・総務展 2025 夏」における講演の再配信です。講演内容は収録時のものです。

