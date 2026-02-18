【京都岡崎 蔦屋書店】アーティスト 際恵理による個展「春信/Shunshin」を3/14(土)より開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社《春信》H910×W727mm/キャンバスにアクリル絵の具、レジン/2026詳細情報 :https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/event/magazine/52783-1419340213.html

京都岡崎 蔦屋書店（京都府京都市）は2026年3月14日（土）から4月7日（火）まで、「心の中にいる小さな子」をテーマに制作するアーティスト 際恵理による個展「春信/Shunshin」を店内のGALLERY EN ウォールにて開催します。「春信」とは、春の訪れや、春の花が咲いたことを知らせる言葉です。「春信」を祝して、縁起のよいモチーフを扱ったアクリル画を中心に展示するほか、Tシャツ、陶器オブジェ、ステッカーなどのグッズを販売します。また、会期中には、ライブペインティングイベントも実施します。まさに「春信」の季節の京都にて、際恵理の作品世界をどうぞお楽しみください。

《face#37》H400×W400ｍｍ/キャンバスにアクリル絵の具、レジン/2026

際は地元である富山県に日常的に根付いている、仏教や神道の教えに影響を受けてきました。「諸行無常」「内観」「受容」といった思想は、人々に寄り添い、そっと背中を押す作品を生み出したいという気持ちの原動力になっています。

本展によせて

祖父母の家には、恵比寿さまや獅子頭、だるまといった縁起物が、当たり前のように生活に溶け込んでいました。本来「縁起」とは、すべての存在が無数の因縁によって支え合い、成り立っている世界そのものを指します。

私は制作において、この東洋的な世界観を「色」に置き換えて考えています。私にとって色とは、人の持つ多面的な側面の表れです。一人の人間の中に、強さと弱さ、明るさと暗さが同居するように、画面上にあえて「補色」という対立する色を置く。そして、それらが反発するのではなく、互いに響き合い、一つの風景として調和する構成を目指しています。それは、清濁あわせ持つ自分自身を許し、内なる「小さな子」―仏教で言う仏性のような、ありのままの純粋な領域―と静かに対話する時間でもあります。

本展「春信」で描くのは、そうした色彩の調和の先に訪れる、春の兆しです。 異なる色が混ざり合いながら光を成すように。 この絵画が、観る方の心にある複雑な感情を優しく包み込み、新たな季節の訪れを告げる「縁（よすが）」となれば幸いです。（際恵理）

ライブペインティングイベントについて

（写真左から）《小さい子VASE》陶、釉薬 /《大吉手ぬぐい》

際恵理によるライブペインティングイベントを開催します。

日程 ３月21日（土） 13:00～14:00

場所 京都岡崎 蔦屋書店内 GALLERY EN ウォール

詳細は追ってホームページ(https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/event/magazine/52783-1419340213.html)にてご案内します。

作品販売について

展示作品は3月14日（土）10:00より、店頭にて販売します。また、一部の作品はアートのオンラインマーケットプレイス「OIL」でも、3月16日（月）11:00から4月7日（火）23:59までご購入いただけます。

https://oil.bijutsutecho.com/gallery/1022

アーティストプロフィール

《keep an open mind#3》H333×W333mm/キャンバスにアクリル絵の具、レジン/2025

際 恵理（KIWA ERI）

アーティスト。富山県生まれ。幼少期の体験やアニメーションからの影響をもとに、イラストレーション、絵画、陶芸作品を制作する。「心の中にいる小さな子」をモチーフに、内面の揺らぎや感情と向き合う表現を続けている。

主な展示に、個展『ゆらゆら』（代官山 蔦屋書店、2025）、『八木勇征 with 一人十色アート展』（渋谷キャスト、2025）など。パッケージデザインやTシャツ、文具などのプロダクトも手がける。

イベント概要

際恵理 個展「春信/Shunshin」

日程 2026年3月14日（土）～4月7日（火）

時間 10:00～20:00

場所 京都岡崎 蔦屋書店 GALLERY EN ウォール

主催 京都岡崎 蔦屋書店

お問い合わせ先 Tel.075-754-0008

URL https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/event/magazine/52783-1419340213.html

店舗情報

京都岡崎 蔦屋書店

アート・日本文化の魅力を国内外に表現し伝える書店。劇場・美術館・公園に隣接した文化空間で、コンシェルジュが厳選した本や雑貨をはじめアートギャラリーやカフェ、そしてレストランを融合した施設です。文化の発信拠点でもある「京都岡崎」ならではの時間と空間をご提供します。

住所 〒606-8342 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13 ロームシアター京都 パークプラザ1階

電話番号 075-754-0008

営業時間 10:00～20:00

ホームページ https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/

Instagram https://www.instagram.com/kyoto.okazaki_tsutayabooks/

Facebook https://www.facebook.com/kyoto.okazaki.tsutayabooks/

Ｘ https://x.com/EventKyoto

オンラインストア https://oil.bijutsutecho.com/gallery/1022