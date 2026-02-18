3月27日公開の映画「鬼の花嫁」に出演する永瀬廉が「スカパー!TVガイドプレミアム3月号」の表紙に登場！

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のプレミアムサービス／プレミアムサービス光に対応したオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドプレミアム2026年3月号」を2月24日（火）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。

「スカパー!TVガイドプレミアム2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）

2月24日に発売される「スカパー!TVガイドプレミアム3月号」の表紙に登場するのは、King & Princeの永瀬廉。

誌面では、大人気の同名小説を実写映画化した究極のラブストーリー「鬼の花嫁」で共演した永瀬と伊藤健太郎のインタビューをお届けする。本作では“運命の恋”に翻弄されるあやかしを演じた2人。6年ぶりの共演となったお互いの印象や撮影時のエピソードなどをたっぷりと語ってくれた。

また、横浜を舞台に、大学にも行かず、仕事もせずに暮らすロンと、幼い頃からロンを見守っている刑事の欽太と仲間たちを描いたミステリードラマ「ＷＯＷＯＷ×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ」のSeason２がスタート！ 前作に続き主演を務める大西流星と原嘉孝のインタビューから作品の見どころに迫る。

そのほか、片桐仁、山時聡真、aoen、藤井直樹のインタビューや“転スラ”、アカデミー賞、モータースポーツの特集など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した内容でお届けする。

ラインアップ

●表紙＆特集1

映画「鬼の花嫁」3/27公開

永瀬廉＆伊藤健太郎

ゆるぎない想いの強さ

●特集2

「ＷＯＷＯＷ×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season２」スタート！

大西流星＆原嘉孝

信念を胸に2人が歩む未来

●特集3

2ndシングル「秒で落ちた」リリース！

aoen 春のスタートライン

3カ月連続特番「aoen house」

●特集4

“推し活”を応援する料理番組に挑む

藤井直樹 愛を込めて楽しむ

●特集5

「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」2/27公開

さらに広がる“転スラ”の世界

岡咲美保スペシャルインタビュー

●特集6

第98回の受賞作まもなく決定！

今年も気になるアカデミー賞

●特集7

モータースポーツ新シーズン続々開幕！

エンジン始動。高まる鼓動。

●インタビュー

片桐仁／n.SSign／山時聡真／高橋壱晟（ジェフユナイテッド市原・千葉）／齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）

（内容は変更になる場合があります）

【商品概要】

「スカパー!TVガイドプレミアム2026年3月号」

●発売日：2026年2月24日（火）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：730円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1224071/b/2760222/＞ほか）にてご予約いただけます。



