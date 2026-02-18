岡山県で初のフラワーヴォールレンタルサービスを開始― 結婚式・成人式・卒業式・入学式・各種前撮り・企業イベント・誕生日・推し活など、特別な瞬間を華やかに彩る

JANGフラワーウォール

フラワーヴォールとは、壁一面を色鮮やかな花で装飾した背景装飾のことで、SNS映えする華やかさと高級感を兼ね備えた新しいフォトスポットとして注目を集めています。欧米ではウェディングやイベントで定番となりつつありますが、日本国内、特に中四国地方ではまだ数少ない存在です。このたび、岡山県で初めて本格的なフラワーヴォールのレンタルを実現し、個人のお祝いから企業プロモーションまで、幅広いニーズにお応えします。





■ サービス開始の背景



近年、写真や動画は「記録」から「発信」へと役割を拡大し、InstagramやTikTokをはじめとしたSNSを通じて、瞬間をシェアする文化が根付いています。成人式や結婚式、前撮りといった人生の節目はもちろん、誕生日や家族の集まり、推し活フォト、さらには企業のイベントや商品発表会においても「映える背景」が求められるようになりました。



しかし、岡山県を含む中四国エリアでは、従来フラワーヴォールを導入しようとすると、県外から高額で調達したり、イベント会社に依頼して大掛かりな施工を行う必要があり、手軽さに欠けていました。当社は「もっと地域に寄り添い、手軽に華やかな演出を楽しめるサービスを提供したい」との思いから、地元密着型のフラワーヴォールレンタルを立ち上げました。



■ フラワーヴォールの魅力と利用シーン



本サービスでは、造花をベースにしながらも本物と見間違うほどの高品質な素材を使用し、華やかで耐久性のある装飾を実現しています。さらに季節ごとのテーマやカラーに合わせたバリエーションも豊富に揃え、利用目的に応じた最適なデザインをお選びいただけます。



ご利用いただけるシーンは多岐にわたります。



成人式・卒業式

岡山県内でも成人式の記念撮影は大切なイベントですが、会場によっては背景が限られることがあります。フラワーヴォールを導入することで、一生に一度の晴れ姿をより美しく引き立てることができます。



結婚式・二次会・ウエディングフォト・前撮り・フォトスポット

ウェディングではゲストが自由に撮影できるフォトブースとして大人気。また、前撮り ウエディングフォト等にもお使いいただけます。二次会やアフターパーティーでも、思い出に残るフォトスポットとしてご活用いただけます。



企業イベント・商談成立記念

新商品発表や記者会見でのバックパネルとして設置することで、メディア映えする写真が撮影可能。SNS発信やプレスリリース用写真としても高い効果を発揮します。



誕生日・記念日・家族写真

ご自宅やレンタルスペースにも設置できるため、ホームパーティーの演出にも最適。小さなお子様の誕生日会から、還暦のお祝いまで幅広くご利用いただけます。あ

推し活、ぬい活にも使われます！



地域イベント・観光プロモーション

商店街イベントや観光キャンペーンのフォトスポットとしても活躍。地域全体の魅力発信に貢献します。



■ サービスの特徴



地域初＆地域密着型

岡山県初のフラワーヴォールレンタルサービスとして、県内外からの注文にも迅速に対応。地域に根差したサポートを強みとしています。



豊富なデザインバリエーション

春は桜をイメージした淡いピンク、夏は爽やかなブルーやホワイト、秋はシックなオレンジやボルドー、冬はクリスマスを意識したレッド＆グリーンなど、季節に合わせたデザインを随時追加予定。



設置から撤去までワンストップ対応

専門スタッフが現地に赴き、設置・撤去を行うため、利用者は当日安心してイベントに集中できます。





■ 今後の展望



サービス開始を機に、岡山県全域での普及を目指すとともに、広島県・香川県・愛媛県など中四国地方全域への展開を予定しています。さらに、企業や自治体との連携を強化し、観光イベントや地域フェスティバルへの導入を推進。地元の魅力を発信する新しい手段として、フラワーヴォールが地域社会の活性化に貢献できるよう努めてまいります。



■ 代表コメント



「写真は一瞬を切り取るものですが、その一瞬が一生の思い出になることもあります。私たちは、特別な時間をより美しく残すためのお手伝いをしたいと考えています。岡山から中四国へ、そして全国へと、この新しいサービスが広がり、人々の笑顔と喜びを増やしていければと願っています。」



■ 会社概要



会社名：JANGフラワーウォール



所在地：岡山県倉敷市中島670-2



代表者：青山壮奎



設立：2025



事業内容：イベント装飾、レンタル事業、写真撮影サポート



URL：https://www.flowerwall-aoyama.com/

instagram http://www.instagram.com/jang_flowerwall