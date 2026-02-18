有形文化財「沼津倶楽部」全客室にて、LUO“盆栽ジン”ミニボトル導入開始

LUOとは

株式会社 SUPERBLOOM

LUOは、森の記憶から着想を得て設計されたクラフトジンブランドです。

香りは呼吸を整え、時間の流れをゆるめ、 忙しい日常に静かな余白を生みます。意識しないと深呼吸を忘れるいま、ひと息を生み出す“wood effect”を日常に。

※wood effect＝余白を与える、深呼吸のきっかけを一杯のグラスから



プロダクトは“聖なる木”パロサントの倒木を活用したパロサントジン、松を使用した盆栽ジン、檜と柚子を使用したサウナジンを展開。

今回「沼津倶楽部」にて導入が開始されたのは、松を使用した「盆栽ジン」

古来より盆栽の主役として親しまれ、愛されてきた松を、LUOはボトルの中に封じ込めています。

LUO盆栽ジン - 味わい特徴

盆栽ジンは「松」をメインボタニカルに据え、ウッディな香りに、スパイスとアールグレイの茶葉を重ねています。松のウッディさとスパイスの繊細かつ優雅な余韻が特徴です。グラスに注いだ瞬間、森の静寂が立ち上がるような香り。一杯を味わうごとに、まるで森の時間を体験するかのような感覚をもたらします。

客室ミニバーに「盆栽ジン」導入

静岡県沼津市に佇む全8室のスモールラグジュアリーホテル沼津倶楽部にて、盆栽ジンが客室ミニバーに導入されました。

松の文化が息づく沼津の地で、香りを味わう体験を提供。この取り組みは、沼津という土地の風土や松の文化と、盆栽ジンの松の香りや物語が共鳴したものです。

客室ミニバーにおける導入内容

■ 50mlボトル導入客室

以下の客室に、盆栽ジン 50mlをミニバーにてご用意しております。

・スーペリアバルコニールーム

・デラックス畳ルーム

・デラックスツインルーム

庭園や松林を望む空間で、松の清涼感とスパイスの余韻をお楽しみいただけます。

■ 200mlボトル導入客室

以下のスイートカテゴリーでは、盆栽ジン 200mlをミニバーにてご用意しております。

・メゾネットスイート

・沼津スイート

ゆったりとした空間の中で、リラックスタイムをさらに深める一本です。

「茶亭」にてペアリングとしての提供も開始

施設内レストランの「茶亭」では、盆栽ジンをペアリングドリンクとして提供が開始。ここでしか味わえない、訪れる方々へ新たな体験をお届けします。

沼津倶楽部は、ミシュランガイド ホテルセレクション「ミシュランキー」において

「1ミシュランキー」 に選ばれています。これは、空間設計、ホスピタリティ、滞在体験すべてにおいて高い評価を受けた証です。今回の盆栽ジン導入は、滞在体験をさらに深める取り組みとして位置付けられているとLUOは考えております。

千本松原の一角に佇む沼津倶楽部は、ここでしか得られない五感の体験へと誘います。そこに、日本的な文化を香りで表現した盆栽ジンが加わることで、五感を超え、記憶が交わる特別なひとときを提供いたします。

沼津倶楽部について

千本松原の一画の庭園に佇む、約110年の歴史を持つ登録有形文化財のレストラン「茶亭」と、渡辺明氏によって増築された「別邸」からなる宿泊施設。駿河湾や伊豆近海の魚介はもちろん、自然豊かな地元の四季折々の食材を豪快かつ繊細に仕上げた、齋藤宏文氏監修によるモダンチャイニーズをお楽しみいただけます。松林と富士の伏流水が湧き出る水盤を望むわずか8室の客室、名建築で過ごす至福のひとときを提供。

ウェブサイト：https://numazu-club.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/numazuclub_official

