海外展開も応援。日本企業の商標を支援すべく「Brandock」が海外商標の相談・管理機能を拡充

弁理士法人みなとみらい特許事務所（所在地：神奈川県横浜市、代表：辻田朋子、以下「みなとみらい特許事務所」）は、2026年2月18日、国内向け商標登録サービス「Brandock（ブランドック）」に、海外商標登録に関する機能を追加するリニューアルを行いました。

これにより「Brandock」では、国内商標だけでなく海外商標に関する相談・見積り依頼が可能となり、またマイページ上では、国内商標だけでなく海外商標も含めた一元管理機能が、無料にてご利用可能となりました。

■「Brandock」の概要

「Brandock」はこちら→ :https://brandock.net/

「Brandock」は、2024年6月に国内商標登録サービスとしてリリースした、みなとみらい特許事務所の運営するサービスです。

アカウント登録（無料）により、商標調査依頼、相談、出願、登録をスムーズに進めることができます。マイページでは商標の一元管理機能（無料）をご利用いただけ、ご自身の商標をいつでもどこでも簡単にご確認いただけます。

今回2026年2月より、海外商標登録に関する機能が追加され、国内商標と海外商標の両方に対応する商標登録サービスにリニューアルしました。

■「Brandock」で海外商標登録サービスを開始した背景

近年、世界的なグローバル化の進展により、日本企業の海外展開はますます活発化しています。それに伴い、海外へのビジネス展開を見据えた商標登録の重要性も高まっており、「商標登録」は国内にとどまらず、海外も含めて検討することが一般的になってきています。

このような状況の中、みなとみらい特許事務所ではこれまでも海外商標登録サービスを提供してまいりましたが、国内商標と海外商標のサービスが分かれていることで、お客様にとって次のような課題が生じやすいと考えていました。これは当事務所に限らず、商標登録サービス市場全体に共通して生じうる課題でもあると捉えています。

＜課題＞- 海外展開の可能性はあるものの、今はまだ未確定で、いつ海外商標について相談すべきか分からない…- 海外商標登録が必要になった際に、改めてサービスを探すとなると手間が発生し、対応が遅れやすい…- 国内商標と海外商標をいつでも一覧で確認し、全体像を把握しておきたい…

海外商標登録の需要が高まる中こうした課題を解決し、国内商標と海外商標の区別なく、お客様へより安心かつ効率的でストレスのない商標登録環境を提供することを目的に、今回のリニューアルを実施しました。

みなとみらい特許事務所では今後も、商標登録という観点より、日本企業のグローバル展開をより一層支援することができればと考えております。

■今回のリニューアルで可能になること

- 「今はまず国内での商標登録を進めたい」という段階でも、”将来、海外展開の可能性があるかも？”が発生した時点で、そのことについてお気軽にご相談いただけます。（これにより、将来の海外商標登録の可能性も視野に含めた進め方のご提案が可能となります。）- 将来、急に海外での商標登録が必要になったタイミングでも、いつも通り「Brandock」からご相談いただくだけでOKです。- マイページで国内商標と海外商標を一元管理し、ご自身のスマホやPCよりいつでもどこでも簡単にご確認いただけます。

将来、”急に海外での商標登録が必要になった！”というタイミングでも、”今はまず国内での商標登録を進めたい”というタイミングでも、「Brandock」にいつでもご相談ください。

■みなとみらい特許事務所について

＜リニューアル概要＞- 海外商標の見積・相談依頼機能「Brandock」サイトおよびマイページ上に、スムーズにご依頼いただけるフォームが追加されました。外国商標の見積・相談依頼フォームはこちらから(https://app.brandock.net/research-fg)- 海外商標の一元管理機能（無料）マイページにて、これまでの国内商標の一元管理機能に加え、海外商標の一元管理機能(※1)が追加されました。本機能は「Brandock」アカウント登録後に無料でご利用いただけます。※1 海外商標案件について、整理番号、商標、国、区分、商標番号、ステータスを閲覧いただけます。「Brandock」アカウント登録はこちらから(https://app.brandock.net/register)マイページでの商標一元管理イメージ

みなとみらい特許事務所は、2010年の創業以来、「すべての企業に知財戦略を。」というミッションを掲げ、企業価値の向上を目指し積極的に投資を行うスタートアップ、中小企業、中堅企業を対象に、知財戦略の立案と実行をサポートしております。

特許/実用新案、意匠、商標といった知的財産全般を対象に、国内外での権利取得、知財戦略の立案・実行の支援、ライセンス交渉、知財調査、など幅広く対応。

無料相談を設けておりますので、知財に関するご相談がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

■事務所概要

事務所名：弁理士法人みなとみらい特許事務所

代表者：弁理士 辻田朋子（弁理士登録 13733）

住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 8F

TEL：0120-088-048

HP：https://www.mm-patent.com/