スカパー!TVガイドBS+CS3月号の表紙に、大西流星＆原嘉孝が登場！ ダブル主演を務めたドラマで2人が感じたこととは？
「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドBS＋CS2026年3月号」を2月24日（火）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。
「スカパー!TVガイドBS+CS2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）
2月24日発売の「スカパー!TVガイドBS＋CS2026年3月号」に、大西流星と原嘉孝が登場する。
不思議な絆で結ばれた無職のロンと刑事の欽太を、それぞれ大西と原が演じるミステリードラマ「ＷＯＷＯＷ×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ」のSeason2がＷＯＷＯＷでスタート。前作の2年後を描く本作で2人が感じたこととは？
また、シリーズ累計発行部数650万部突破の人気作「鬼の花嫁」が実写映画化。本作で、約6年ぶりに再共演した永瀬廉と伊藤健太郎が、敵対するあやかしの青年を演じる。お互いの印象や撮影時のエピソードなど、2人のインタビューを通して、作品の魅力に迫る。
そのほか、片桐仁、aoen、藤井直樹、山時聡真のインタビューや“転スラ”、アカデミー賞、モータースポーツの特集など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した内容でお届けする。
ラインアップ
●表紙＆特集1
ダブル主演ドラマのSeason2がスタート
大西流星＆原嘉孝 2人をつなぐ絆
●特集2
映画「鬼の花嫁」3/27公開！
永瀬廉＆伊藤健太郎
引き寄せられる運命
●特集3
2ndシングルリリースを記念して３カ月連続特番「aoen house」がスタート
aoen 春のスタートライン
●特集4
親子で楽しむ料理番組が放送中！
藤井直樹 “好き”から広がる新たな世界
●特集5
「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」2/27公開！
さらに広がる“転スラ”の世界
岡咲美保スペシャルインタビュー
●特集6
第98回の受賞作まもなく決定！
今年も気になるアカデミー賞
●特集7
モータースポーツ新シーズン続々開幕！
エンジン始動。高まる鼓動。
●特集8
映画「かくかくしかじか」がテレビ初放送
人生を変える、出会いの物語
●インタビュー
片桐仁／n.SSign／山時聡真／中沢元紀／高橋壱晟（ジェフユナイテッド市原・千葉）／齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）
（内容は変更になる場合があります）
【商品概要】
「スカパー!TVガイドBS+CS2026年3月号」
●発売日：2026年2月24日（火）※一部、発売日が異なる地域がございます
●定価：690円
●発行：東京ニュース通信社
全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281682777/b/2760468/＞ほか）にてご予約いただけます。
【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
■スカパー！TVガイドプレミアム／スカパー！TVガイドBS＋CS 公式X
@skp_tvg＜https://x.com/skp_tvg＞