スカパー!TVガイドBS+CS3月号の表紙に、大西流星＆原嘉孝が登場！ ダブル主演を務めたドラマで2人が感じたこととは？

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドBS＋CS2026年3月号」を2月24日（火）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。

「スカパー!TVガイドBS+CS2026年3月号」（東京ニュース通信社刊）

2月24日発売の「スカパー!TVガイドBS＋CS2026年3月号」に、大西流星と原嘉孝が登場する。

不思議な絆で結ばれた無職のロンと刑事の欽太を、それぞれ大西と原が演じるミステリードラマ「ＷＯＷＯＷ×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ」のSeason2がＷＯＷＯＷでスタート。前作の2年後を描く本作で2人が感じたこととは？

また、シリーズ累計発行部数650万部突破の人気作「鬼の花嫁」が実写映画化。本作で、約6年ぶりに再共演した永瀬廉と伊藤健太郎が、敵対するあやかしの青年を演じる。お互いの印象や撮影時のエピソードなど、2人のインタビューを通して、作品の魅力に迫る。

そのほか、片桐仁、aoen、藤井直樹、山時聡真のインタビューや“転スラ”、アカデミー賞、モータースポーツの特集など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した内容でお届けする。

ラインアップ

●表紙＆特集1

ダブル主演ドラマのSeason2がスタート

大西流星＆原嘉孝 2人をつなぐ絆

●特集2

映画「鬼の花嫁」3/27公開！

永瀬廉＆伊藤健太郎

引き寄せられる運命

●特集3

2ndシングルリリースを記念して３カ月連続特番「aoen house」がスタート

aoen 春のスタートライン

●特集4

親子で楽しむ料理番組が放送中！

藤井直樹 “好き”から広がる新たな世界

●特集5

「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」2/27公開！

さらに広がる“転スラ”の世界

岡咲美保スペシャルインタビュー

●特集6

第98回の受賞作まもなく決定！

今年も気になるアカデミー賞

●特集7

モータースポーツ新シーズン続々開幕！

エンジン始動。高まる鼓動。

●特集8

映画「かくかくしかじか」がテレビ初放送

人生を変える、出会いの物語

●インタビュー

片桐仁／n.SSign／山時聡真／中沢元紀／高橋壱晟（ジェフユナイテッド市原・千葉）／齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）

（内容は変更になる場合があります）

【商品概要】

「スカパー!TVガイドBS+CS2026年3月号」

●発売日：2026年2月24日（火）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：690円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281682777/b/2760468/＞ほか）にてご予約いただけます。



