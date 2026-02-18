「猫×お笑い」夢のコラボ配信 第7弾決定！蛙亭が猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」でスペシャル生配信！

株式会社WOWOW

WOWOW発、猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」にて

2月25日（水）19:00頃より、蛙亭によるスペシャル生配信が決定！

大好評企画「猫×お笑い」の夢のコラボ配信シリーズ。

これまで出演した マユリカ、松井ケムリ（令和ロマン）、ロングコートダディ、ヨネダ2000 、徳井義実（チュートリアル）、レインボーに続く、第7弾となる。

中野さんは愛猫2匹と暮らす無類の猫好きとして知られ、日頃から猫への深い愛情を公言。配信では、そんな中野さんの“リアルな猫愛”が垣間見えるトークや、蛙亭ならではのユーモアあふれる掛け合いで、猫好きはもちろん、お笑いファンも楽しめる内容をお届け。

視聴者は、リアルタイムでコメントや質問、ギフトを送ることができ、ライブ配信ならではの一体感も楽しめる。

【配信詳細】

配信日時：2026年2月25日（水）19:00頃～（1時間）

出演者：蛙亭

配信場所：nekochanアプリ内

〈蛙亭〉

中野周平（岡山県出身、1990年11月20日生まれ ）／イワクラ（宮崎県出身、1990年4月10日生まれ）によるお笑いコンビ。

2012年結成、NSC大阪校34期生。キングオブコント2021・2023ファイナリスト。

中野さんは愛猫「エト」、「トト」と暮らす。

[中野周平]

X（Twitter）：@nakano_krkr

Instagram：@nakano_krkr

[イワクラ]

Instagram：@babybabybodybaby

2023年7月に正式リリースされた「nekochan」は、猫たちが遊んだり、くつろいだりする可愛い姿を、リアルタイムで楽しむことができる猫特化型のライブ配信アプリ。

アレルギーなどの事情により猫と暮らせない人たちと、一方で安易に猫を迎え手放してしまう人たちが存在する中で、すべての猫と猫好きのために、猫と人のこれまでにない関係性や繋がりをオンライン上で作ることを目指し“見るだけでは終わらない新たな猫体験”を提供。

総ダウンロード数13万を超え、インフルエンサーを中心に集まった猫ライバーを現在約1000ライバー（総猫2000匹以上）を抱える。

公式サイト(https://nekochanlive.com/)

アプリストア(https://nekochanlive.onelink.me/cihe/2r20zvp3)

Instagram(https://www.instagram.com/nekochan_app/)：[nekochan_app]

X（旧Twitter）(https://x.com/nekochan_app)：[nekochan_app]

※お問い合わせは、nekochan公式SNSのDMにて受け付けております