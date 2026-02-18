ラボグロウンダイヤモンド専門ジュエリーブランド「DiALY」、次世代の“選択”を応援日本最大級のキャンパスミスコンテスト【CampusAward 2026】にジュエリー協賛として参画

株式会社医食同源ドットコム

株式会社医食同源ドットコム（本社：東京都、代表取締役：夏目 洋司）が運営する、ラボグロウンダイヤモンド専門ジュエリーブランド「DiALY（ディアリー）」は、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が主催し、全国の専門学校・短期大学(短大)・大学・大学院に在籍する女性を対象とした日本最大級のキャンパスミスコン「CampusAward 2026」において、ジュエリー協賛スポンサーとして参画することをお知らせいたします。

■ 「CampusAward 2026」について

「CampusAward」は、2020年の初開催から今回で6回目を迎える全国の専門学校・短期大学(短大)・大学・大学院に在籍する女性を対象とした日本最大級のキャンパスミスコンです。メインプロデュースに日本最大級のファッション＆音楽イベント「GirlsAward」を迎え、行動次第で誰もが有名になれる可能性があるこの時代に、夢を叶えるためのチャンスを与えたいという想いから誕生しました。

本オーディションでは、株式会社DONUTSが開発・運営するライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」によるライブ配信と動画投稿による審査、SNS審査、面接審査などを実施し、栄えあるグランプリを決定します。

外見的な魅力だけでなく、発信力・表現力・個性・挑戦する姿勢などを総合的に評価し、自分らしさを発信し続ける、次世代を担う若者の活躍を後押ししています。

公式サイト: https://campusaward.jp/(https://campusaward.jp/)

■ 協賛の背景｜DiALYが「CampusAward」を応援する理由

DiALYは、「毎日を、もっと自由に、美しく。」をコンセプトに、ラボグロウンダイヤモンドという新しい選択肢を通じて、“自分らしい価値観を大切にする生き方”を応援してきました。「CampusAward」に挑戦する学生たちが持つ「固定概念にとらわれない姿勢」「自分自身を表現する勇気」「未来に向けた挑戦」は、DiALYが大切にしている価値観と重なります。

その想いから今回、次世代の象徴ともいえる学生たちを応援する取り組みとして、「CampusAward 2026」へのジュエリー協賛を決定いたしました。

■ 協賛内容について

DiALYは「CampusAward 2026」において、ラボグロウンダイヤモンドを使用したジュエリーの提供コンテストを彩るビジュアル・体験価値のサポートを通じて、出場者一人ひとりの魅力がより引き立つ場づくりに貢献します。

また、ジュエリーを単なる装飾品としてではなく、「価値観を表現する存在」として届けることを目指しています。

■ ラボグロウンダイヤモンドについて

ラボグロウンダイヤモンドは、天然ダイヤモンドと同一の化学組成・物理特性を持ちながら、採掘を伴わず、環境や倫理面に配慮した製造背景を持つダイヤモンドです。欧米を中心に次世代のスタンダードとして注目される一方、日本ではまだ十分に知られていない現状があります。DiALYは専門ブランドとして、ラボグロウンダイヤモンドの正しい理解と新しい価値観を、若い世代へも積極的に発信していきます。

■ 今後の展望

DiALYは今後も、次世代を担う若者新しい価値観を持つ人々自分らしい選択を大切にするすべての方を応援する取り組みを通じて、ジュエリーのあり方そのものをアップデートしていくことを目指します。

■「CampusAward 2026」主催者

株式会社DONUTSはクラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

【会社概要】

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

■ブランド概要

ブランド名：DiALY（ディアリー）

内容：ラボグロウンダイヤモンド専門ジュエリーブランド

運営会社：株式会社医食同源ドットコム

公式サイト：https://dialy.jp/shop

公式SNS：https://www.instagram.com/dialy_jewelry/