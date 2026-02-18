「アニメ「魔入りました！入間くん」POP UP SHOP in マルイ」の開催が決定！
漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカは「アニメ「魔入りました！入間くん」POP UP SHOP in マルイ」を開催いたします。
漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、アニメ「魔入りました！入間くん」POP UP SHOP in マルイを開催いたします。
2026年3月13日(金)より北千住マルイシアター1010にて開催される『魔入りました！入間くん』のイベントを記念して、アニメ「魔入りました！入間くん」POP UP SHOP in マルイの開催が決定いたしました。
今回のイベントでは新規グッズを多数先行販売する他、イベント購入特典の配布を予定しております。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。
アニメ「魔入りました！入間くん」POP UP SHOP in マルイ
開催期間：2026年3月13日(金)～3月15日(日)
開催場所：北千住マルイ 8F みんなの広場
入場料：無料
営業時間：10:00～19:00
＊店舗の営業時間とは異なりますのでご注意ください
▼アニメ「魔入りました！入間くん」POP UP SHOP in マルイ特設サイト
https://event.amnibus.com/mairuma-0101/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。
―――――――――――――――
【アニメ「魔入りました！入間くん」POP UP SHOP in マルイ内へのご案内について】
店内混雑緩和のため、お客様の会場へのご入場を制限させていただく場合がございます。
詳細は決まり次第、マルイ特設ページ、Xにて改めてご案内いたします。
何卒ご理解、ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
北千住マルイ特設ページ：
https://www.0101.co.jp/084/event/detail.html?article_seq=140622&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/084/event/detail.html?article_seq=140622&article_type=sto)
「マルイノアニメ 公式Xアカウント」：https://x.com/marui_anime
「上野マルイ、北千住マルイ アニメイベント 公式Xアカウント」：https://x.com/marui_uekt_a
―――――――――――――――
【購入特典情報】
期間中、イベント関連商品を2,000円（税込）ご購入ごとに、「イベント購入特典フィルム風イラストカード（全13種）」をランダムで1枚プレゼント！
※本特典は催事会場のみのお買い上げ特典です。
後日、 ECサイト「AMNIBUS」での販売ではつきませんので、あらかじめご了承ください。
※配布条件は1会計の合計金額となります。複数回のお会計の合算はいたしかねます。
※お買い上げ特典はなくなり次第終了とさせていただきます。
※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません。
※お買い上げ特典の転売行為は禁止させていただいております。
※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。
―――――――――――――――
【イベント先行販売グッズ情報】
▼トレーディング Ani-Frame（全26種）
単品：275円（税込）/BOX：7,150円（税込）
※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
▼トレーディングブロマイド（全27種）
単品：275円（税込）/BOX：7,425円（税込）
※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。
※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。
▼グリッター缶バッジ2個セット（全13種）
価格：各1,210円（税込）
▼BIGアクリルスタンド（全13種）
価格：各1,980円（税込）
▼第4シリーズ メインビジュアル アクリルジオラマスタンド（全1種）
価格：3,850円（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。
※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。
※後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトにて取り扱い予定となっております。
また、先行して予約を開始する可能性がございます。
※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、
ご了承いただきますようお願いいたします。
※販売状況等によって、購入制限を設けさせていただく場合がございます。
また、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。
※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。
―――――――――――――――
■店舗情報
店名：北千住マルイ
URL：https://www.0101.co.jp/084/
―――――――――――――――
▼お客様へのお願い
※以下の行為はご遠慮ください
・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡
・物を床に広げるなどの行為
・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ
―――――――――――――――
▼AMNIBUS（アムニバス）について
https://amnibus.com
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F
担当：齊藤直樹
Mail：pr@armabianca.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社アルマビアンカ
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C) 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会