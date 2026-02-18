【3/1(日)】京都・東山の歴史的建造物を活用した『THE HIGASHIYAMA CLUB by HAPPO-EN』サービス内容を一新してグランドオープン

株式会社八芳園

総合プロデュース企業 株式会社八芳園（代表取締役社長：井上義則、東京都港区、以下「八芳園」）は、 2025年9月より「京都祝言」の運営サポートを開始し、京都・東山に根差した体制づくりに取り組んでまいりました。この度、さらなる価値創出とブランド向上を図るべく、「千年の美意識を繋ぐ」をコンセプトに、2026年1月より施設名称を「THE HIGASHIYAMA CLUB by HAPPO-EN」へ改称いたしました。併せて、サービス・商品構成の見直しを進め、2026年3月1日(日)に、サービス内容を一新してグランドオープンを迎える運びとなりました。従来の婚礼事業をさらにアップデートし、MICE事業や文化体験などに対応する宴会事業を始動。さらに、レストラン「THE KAISEKI」と喫茶「THE KISSA」を新オープン。多面的な価値を提供する、地域に根ざした施設を目指してまいります。

■歴史を刻む施設を生かし、リニューアルオープン ー プロデュース力とホスピタリティを生かした新サービスを展開

2025年9月1日より八芳園が運営サポートを開始した「THE HIGASHIYAMA CLUB by HAPPO-EN（以下「THE HIGASHIYAMA CLUB」）」は、京都・東山の由緒ある神社仏閣に囲まれた地に佇む施設です。日本の伝統的な祝言文化を現代的な感性と融合させた式場として、これまで多くのおふたりの“はじまり”を見守ってきたこの場所は、大正期に文豪や名士が集った老舗旅館として使用していた旧三井邸がリノベーションされた施設で、100年以上の歴史を刻む建築美と庭園美を有しています。

この度、「THE HIGASHIYAMA CLUB by HAPPO-EN」は、婚礼事業のみにとどまらない新たな事業をスタートさせ、2026年3月1日(日)に、リニューアルオープンをいたします。

東京・白金台の八芳園を拠点に培ってきた婚礼や宴会のプロデュース力やホスピタリティを活かし、従来の婚礼事業のさらなるアップデートに取り組み、新たに宴会事業や文化体験もスタート。さらに、レストラン「THE KAISEKI」と喫茶「THE KISSA」をオープンいたします。

八芳園が推進する「エリアプロデュース」の一環として、京都という文化の中心地において婚礼事業のみにとどまらず、MICE事業や文化体験などに対応。「THE HIGASHIYAMA CLUB」においても、八芳園のおもてなしの心を継承し、国内・海外のお客様へのホスピタリティをさらに高め、多面的な価値提供を目指す場として地域に根差す施設を目指してまいります。

【料理】

【リニューアルの主なポイント】

京都の素材と八芳園の感性を融合した“KYOTO CUISINE”

京都の食材を使用し、生産者の想いを受け継いだ料理人が心を込めて作り上げる、素材の味わいを活かした料理をご用意。

料理だけでなく、器や設え、空間との調和までを含めて、京都という地に息づく美意識とともに、ゲストの皆さまの記憶に残る時間をお届けいたします。

【婚礼】

※写真はイメージです

八芳園の衣裳室ブランド「The Bridal Boutique KOTOHOGI by HAPPO-EN」を展開

2026年4月（※予定）より、おふたりの大切な1日を彩る厳選した衣裳を取り揃えるフォーシス アンド カンパニー「MAISON de FOURSIS 京都」において、八芳園の衣裳室ブランド「The Bridal Boutique KOTOHOGI by HAPPO-EN」の衣裳を展開いたします。「THE HIGASHIYAMA CLUB」にふさわしい特別な一着を多彩なラインアップの中からお選びいただけます。

※写真はイメージです

▼「The Bridal Boutique KOTOHOGI by HAPPO-EN」とは

八芳園初の衣裳室ブランド。「これまでの時を纏う。これから歩む季節を纏う。こころを纏う。」というブランドコンセプトとともに、京都の老舗メーカーの職人と一から創り上げたオリジナルの着物をはじめ、八芳園が考える日本の美意識をウエディングドレスの世界観に落とし込み、一からデザインを描き上げ制作したオリジナルドレスなど、八芳園でしか出会えない特別な一着をご提供しています。

【宴会事業】

八芳園が推進する、文化資産を活用した「エリアプロデュース」の一環として、この度新たに国内・インバウンド含めた団体利用、国際会議（MICE）などを想定した宴会事業をスタートいたします。

京都という文化都市において、地域と文化を深く結びながら京都ならではの魅力をプロデュース。

立食パーティーも可能な100名規模の飲食パーティーに柔軟に対応でき（新館と母屋の貸し切りで200名規模も可）、かつ本格的な厨房機能を備えた、民間運営の歴史的邸宅は市内では希少となっています。

東山の中心である八坂の塔のふもとに佇むという好立地と歴史的資産を活かし、京都のMICE競争力を高める新たな受け皿として機能することを目指す、インバウンドやMICE事業を推進してまいります。

■KATARAI

・面積：153.42平方メートル

・収容人数：立食最大120名 / 着席最大110名（円卓）

■FURUMAI

・面積：85.34平方メートル

・収容人数：立食最大70名 / 着席最大56名（円卓）

■Celebration Hall -YASAKA-

・面積：126.57平方メートル

・収容人数：着席最大110名（シアター）/ 立食最大110名

また、通常プランに加え、2026年6月末まで、GRAND OPENING記念の特別プランとして、旬の味覚を楽しむビュッフェと、シェフが手がけるこだわりのコース料理を期間限定の特別価格にてご提供いたします。

伝統と洗練が調和する空間で、心に残るひとときをお過ごしください。

【文化体験プラン】

中庭を見渡せる個室や、日本人初のノーベル文学賞を受賞した川端康成が執筆をしたといわれる個室で、茶道体験、書道体験、水墨画体験、海苔巻き体験など、日本の伝統文化の魅力を感じていただける多彩な体験をご用意します。

歴史と風情を感じる空間で、日本の美意識に触れる文化体験をお愉しみいただきます。

※写真はイメージです

※上記プランのほか、少人数2名様から100名様程度まで、幅広い人数での文化体験に対応いたします。お気軽にご相談ください。

【レストラン「THE KAISEKI」】

「THE KAISEKI」は、歴史ある街並みが続く京都・東山の静謐なロケーションにて、京都の四季と向き合う和食をご提供します。地元・京都の食材を多く取り入れた一皿一皿は、伝統的な京都会席の技法を大切にしながら、生産者の想いを丁寧に紡いだ構成でお愉しみいただけます。

全個室の落ち着きある空間は、接待や大切なお取引先との会食、VIPゲストを迎えるビジネスシーンに最適。また、ご家族のお祝い、記念日など近しい方々との特別なひとときにも幅広く対応しております。

職人の技を間近に感じながら、味わい・香り・音・空気までも含めた五感で堪能する、東山ならではの上質な会席体験を心ゆくまでお過ごしください。

〈ランチ〉

静かな東山の邸宅で、季節の移ろいを映した会席ランチをご用意。旬の恵みと職人の技が織りなす一皿を、落ち着いた空間でゆったりとお楽しみください。

〈ディナー〉

厳選した京都の食材で織りなす会席ディナーコースをご提供。大切なご接待やご会食のひとときに、静謐な佇まいの中、季節を感じる料理と心地よい空間を心ゆくまでご堪能ください。

※写真はイメージです【「THE KAISEKI」 店舗情報】

・営業時間：ランチ 11時00分～14時30分（最終入店12時30分）

ディナー 17時00分～21時00分（最終入店19時00分）

・個室料 ：ランチ 11,000円（税込・サービス料別）／ディナー 22,000円（税込・サービス料別）

・席数 ：全6部屋（28席）

- 古都（KOTO）個室（座敷）2-4名席

- 京紫(KYO MURASAKI)個室2-6名席

- 三井（MITSUI）個室2-6名席

- 織部（ORIBE）個室2-4名席

- 特別室（2室）各4名席

※2室連結ご利用で8-10名様対応可能

※2室連結の場合は室料2室分を頂戴いたします。

・定休日 ：毎週水曜日（※土日祝は不定休となります／その他THE HIGASHIYAMA CLUBの定休日に準じます）

・ご予約はこちら：https://www.tablecheck.com/ja/thehigashiyamaclub-the-kaiseki/reserve/message

※2日前までの完全予約制となっております

・「THE KAISEKI」公式ページ：https://the-higashiyama-club.com/the-kaiseki

※メニュー内容は季節や状況により変更となる場合がございます。

＜キャンセルポリシー＞

キャンセル料につきまして以下の通り申し受けます。

■予約取消時

・当日連絡なし 100%

・当日連絡あり 100%

・1日前00:00～ 70%

※お客様のご連絡なくご予約時刻から20分過ぎてもご来店がない場合には、自動的にキャンセルとさせていただく場合がございます。

【喫茶「THE KISSA」】

八芳園のパティシエがつくるスイーツを味わう喫茶がオープン。

歴史ある邸宅が立ち並ぶ一角に佇む「THE HIGASHIYAMA CLUB」内の喫茶「THE KISSA」。歴史的邸宅内の和の趣を残した落ち着いた空間で、ここでしか召し上がれないアフタヌーンティーやオリジナルスイーツをご用意しています。散策の合間のひと休みや、大切な方との語らいの時間に、肩ひじ張らずに過ごせる心地よいひとときをお楽しみください。京都らしい穏やかな時間が、日常をやさしく彩ります。

〈スイーツ＆ドリンク〉

▼FOOD

・京都和茶園 抹茶のチーズケーキ 1,320円（税込）

・京の4色だんご（抹茶餡､みたらし､桜餡、黒ゴマ餡) 1,100円（税込）

※桜餡は季節により異なります

・ひんやり⽩のおしるこ マスカルポーネ仕立て 1,100円（税込）

・自家製八ツ橋 朝炊きもちもちアイス包み 1,650円（税込）

・おさぜん農園 いちごの抹茶パフェ 2,200円（税込）

※京都和茶園 抹茶のチーズケーキ※京の4色だんご

▼アフタヌーンティー

・【30食限定】京の抹茶づくし 和のアフタヌーンティー 3,080円（税込）

（アマンドショコラ／みたらし団子／胡麻のボンボンショコラ／十勝産小豆のカヌレ／

きな粉わらび餅／抹茶ショコラのマドレーヌ／抹茶マカロン／おかき、１ドリンク付き）

※写真はイメージです

▼DRINK

・山田ファームのグリーンスムージー 990円（税込）

・木の芽モヒート(ノンアルコール) 935円（税込）

・和茶園ほうじ茶ラテ【HOT/ICE】 935円（税込）

・抹茶ラテ【HOT/ICE】 935円（税込）

・自家製柚子ソーダ 825円（税込）

〈COFFEE〉

・オリジナルコーヒー【HOT/ICE】 880円（税込）

・カフェラテ【HOT/ICE】 935円（税込）

・デカフェ コーヒー【HOT/ICE】 880円（税込）

・ミルク【HOT/ICE】 660円（税込）

〈TEA〉

・オリジナルブレンドティー【HOT/ICE】 880円（税込）

・デカフェ アールグレイ【HOT/ICE】 880円（税込）

【「THE KISSA」 店舗情報】

・営業時間 ：11時00分～18時00分（L.O. 17時00分）

・席数 ：38席（11卓）

・定休日 ：毎週水曜日（※土日祝は不定休となります／その他THE HIGASHIYAMA CLUBの定休日に準じます）

・ご予約はこちら：https://www.tablecheck.com/ja/thehigashiyamaclub-the-kissa/reserve/message

・「THE KISSA」公式ページ：https://the-higashiyama-club.com/the-kissa

※営業情報は随時THE HIGASHIYAMA CLUB公式Instagramで発信しています

https://www.instagram.com/thehigashiyamaclub/

※メニュー内容は季節や状況により変更となる場合がございます。

＜キャンセルポリシー＞

キャンセル料につきまして以下の通り申し受けます。

■予約取消時

・当日連絡なし 100%

・当日連絡あり 100%

・1日前00:00～ 70%

お客様のご連絡なくご予約時刻から20分過ぎてもご来店がない場合には、自動的にキャンセルとさせていただく場合がございます。

■施設概要

・施設名 ：THE HIGASHIYAMA CLUB by HAPPO-EN

・所在地 ：京都府京都市東山区八坂上町385-8

・アクセス：JR「京都駅」より車で約10分

京阪本線「祇園四条駅」より徒歩約15分

阪急「河原町駅」より徒歩約15分

※歴史的文化財「旧三井邸」

・施設構成：〈新館〉

- KATARAI（1F）… 立食最大120名／着席最大110名（円卓）

- FURUMAI（2F）… 立食最大70名／着席最大56名（円卓）

- Celebration Hall -YASAKA-（3F）… 着席最大110名（シアター）

… 立食最大110名

〈母屋〉

- THE KAISEKI 個室（6室）…着席2～10名

- THE KISSA 38席（11卓）

・施設階数：新館…地上3階建て／母屋…地上2階建て

・定休日 ：水曜日

・営業時間：平日 10:00～19:00／土日祝 9:00～20:00

・電話番号：075-532-4041

・公式ホームページ：https://the-higashiyama-club.com/

【総合プロデュース企業 八芳園について】

八芳園は東京・白金台にて、江戸時代から続く広大な日本庭園と共に日本の美意識と文化を体現し、心地よい空間とおもてなしの心で、かけがえのない非日常体験を演出する総合プロデュース企業です。婚礼・宴会事業に加え、国際会議や展示イベントなど多様化するMICE、地域プロモーション、レストラン運営、そして地域と共に価値を創出するエリアプロデュース事業など、多角的な事業を展開。「日本を、美しく。」というパーパスのもと、日本の魅力を世界へと発信しています。

［八芳園］https://www.happo-en.com/

［八芳園のプレスリリース一覧］https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19559