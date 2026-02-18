おうち時間に花を添える、新作ルームウェア。PEACH JOHN ROOMより「Sweet Bloom Collection」が発売。毎年大好評のミモザ柄が登場。

株式会社ピーチ・ジョン

株式会社ピーチ・ジョン（本社：東京都港区／代表取締役社長：西澤 恒地）は、２月１８日(水)に新作ルームウェア「Sweet Bloom Collection」を公式通販サイトと全国の店舗で発売しました。毎年大好評のミモザや、チューリップなどのお花をプリントした、春らしさ溢れる新作ルームウェアは必見です。

新作ルームウェア特集ページ：https://www.peachjohn.co.jp/shop/e/eal-room-new/

公式通販サイト：https://www.peachjohn.co.jp/shop/

店舗一覧：https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/store

肌がくつろぐコットン混素材のカットソーパジャマ

グッドスリーピィＨＡＲＡマキパジャマ \4,480

コットンをミックスした、やや厚みのある柔らかな肌ざわりの良さ、お手頃プライスが好評のロングセラーシリーズ。ボトムには腹巻き付きでやさしくおなかを守ります。アイボリーは、イエロー＆グリーンでミモザの咲く小枝をプリントし、明るく優しげな印象。アッシュピンクは、くすんだピンク地に濃いピンク＆グリーンでチューリップをプリントし、可愛らしさがありながらも大人っぽい印象のパジャマです。温活に気を遣っている方や、お手頃価格で大人可愛いパジャマをお探しの方にもおすすめです。

グッドスリーピィＨＡＲＡマキパジャマ

\4,480 (本体価格 \4,073)

ワンサイズ

カラー：アイボリー、アッシュピンク（全２色）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10319700525/

オールシーズン活躍！小花柄に癒やされる、柔らかコットン混リブのルームウェア３点セット

コットン混リブパジャマ３点セット \6,480

肌ざわりが柔らかく、快適なコットン混リブ生地を使用した、カーディガン、キャミソール、ロングパンツの３点セット。適度に厚みが生地を使用しているため、透け感が気になりにくく、オールシーズン活用可能。別々にも使用できる便利アイテムです。

イエローは、ライトイエロー地に、イエロー＆グリーンでミモザとバラの小花をプリント。ホワイトは、オフホワイト地に、レッド＆グリーンでチューリップの小花をプリント。

年代を問わず好まれる優しげな小花柄で、ギフトにもぴったりのルームウェアです。

コットン混リブパジャマ３点セット

\6,480 (本体価格 \5,891)

ワンサイズ

カラー：イエロー、グレー（全２色）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10325900125/

コットン100％！肌にやさしく、着心地の良さが人気のダブルガーゼパジャマがスウィートなフリル襟仕立てで登場

コットンダブルガーゼパジャマ \6,980

コットン100％のガーゼを２枚重ねることで、間に空気を含んでふんわり柔らかな肌ざわりが人気のシリーズ。軽やかで肌なじみの良いダブルガーゼは、気温変化の大きい季節の変わり目にも快適な人気の素材です。中央にＶの切り込みを入れた、ボタンあきのキーネックで首元をすっきりと見せることができます。袖口を少し絞った、長袖のパフスリーブ。肩まわりにもフリルをあしらい、フェミニンなデザイン。

イエローは、ライトイエロー地に、イエロー＆グリーンでミモザとバラの小花をプリント。ホワイトは、オフホワイト地に、レッド＆グリーンでチューリップの小花をプリント。

質の高い眠りのために、パジャマの素材にこだわりたい方やギフトとしてもおすすめです。

コットンダブルガーゼパジャマ

\6,980 (本体価格 \6,346)

ワンサイズ

カラー：イエロー、ホワイト（全２色）

https://www.peachjohn.co.jp/shop/g/g10326400125/

