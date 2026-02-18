三井農林株式会社

2025年11月末に発生したサイクロン「ディトワ」においてお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の皆さまへお悔やみ申し上げます。また、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

三井農林株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：藤井 洋、以下「当社」）は、サイクロン「ディトワ」により甚大な被害を受けたスリランカの茶業界の復興支援を目的として、スリランカ政府が設立した「Rebuilding Sri Lanka Fund」へ100万円の義援金を拠出いたしました。

スリランカの茶産業は、当社にとって重要な原料の調達先であると同時に、多くの人々の生活を支える基幹産業です。当社は、被災地域の皆さまの安全と1日も早い復興を心よりお祈りするとともに、持続的な支援の可能性も含めて現地の状況を注視してまいります。

■三井農林について

「健康・安らぎ・こころ躍る 食生活を彩るイノベーター」

1909年（明治42年）に設立した日本初の持株会社「三井合名会社」の山林課（のちの農林課）を起源とし、その後長年にわたりお茶製品を提供する事業を継続してまいりました。現在、食品事業では、家庭用紅茶・緑茶等の製造販売、ホテル・レストランチェーン、カップベンダー（自動販売機）への製品供給、および各種茶系飲料の原料供給を手がけ、機能性素材事業としては、茶抽出物／茶カテキンの研究・開発および原料供給・製品販売を展開しております。 静岡県藤枝市と山梨県北杜市に工場、静岡県藤枝市に食品総合研究所がございます。

※三井農林株式会社 公式ウェブサイト https://www.mitsui-norin.co.jp/