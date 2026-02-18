“AdjustCharge”機能で最適な充電をアシスト！USB Type-C×2・USB-A×1ポートを搭載、3台の機器を同時に充電できるAC充電器を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、最適な充電をアシストする“AdjustCharge(アジャストチャージ)”機能を搭載し、3台の機器を同時に充電できる3ポートAC充電器を新発売いたしました。



USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2とUSB-Aポート×1の3ポートを搭載したAC充電器です。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応し、最大出力70Wでノートパソコンを充電できるほか、小電力のワイヤレスイヤホンまで最適な状態で高速充電が可能です。

さらに、充電方法をアシストする“AdjustCharge”機能を搭載。USB Type-Cの2ポートに同時接続した場合でも、接続機器に合わせて最適な電力を自動的に配分し、「思ったより充電が進まない」といった充電まわりのストレスを軽減します。

GaN II Plus(窒化ガリウムIC)の採用により軽量・コンパクト化を実現し、持ち運びにも便利です。また、充電中の機器の温度を管理する“Thermal Protection”をはじめとする多彩な安全設計により、移動中や就寝中の充電も安心です。

機器に合わせて最適な出力！“AdjustCharge”機能を搭載

最大70WのUSB Power Delivery出力で、最大3台の機器を同時に充電可能

- 2つのUSB Type-Cポートのどちらに挿しても、機器に合わせて最適な出力をアシストする“AdjustCharge”機能を搭載しています。2ポート同時接続時には、それぞれのデバイスに必要な出力を検知して配分を自動で切り替えることで、どのポートに挿しても最適な出力で充電できます。「思ったより充電が進んでいない」といった充電まわりのストレスを軽減します。- USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3ポートを搭載したAC充電器です。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できます。- USB Type-Cポートを1ポートのみ使用する場合、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットを最大70W出力のUSB Power Deliveryで充電できます(※1)。- 2つのUSB Type-Cポートに同時接続する場合、合計最大出力70Wで、どちらのポートに接続しても“AdjustCharge”機能により、接続機器に合わせて45W・35W・25Wの最大出力へ自動的に出力配分を切り替えます(※2)。- 2つのUSB Type-Cポートのいずれか1ポートとUSB-Aポートに同時接続する場合、USB Type-Cポートは最大45W、USB-Aポートは最大12Wの合計最大出力57Wで、2台の機器を同時に充電できます。- 3ポートを同時に接続する場合、USB Type-C(C1)ポート最大45W、USB Type-C(C2)ポート最大7.5W、USB-Aポート最大7.5Wの合計最大出力60Wで、3台の機器を同時に充電できます。- USB Power Deliveryおよび0.02V単位で電圧を調整できるPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するためスマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く高速充電できます(※3)。※1：USB Power Delivery 70W充電に対応した機種に限ります。※2：配分の詳細は「ポート・ワット数」でご確認ください。※3：USB Power Delivery最大出力は70Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は70Wです。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。▲ USB Type-C×1ポートを使用時 最大70WのUSB Power Delivery出力に対応▲ USB Type-C×2ポートを使用時AdjustCharge機能により、最適な出力で充電可能▲ 3ポート同時使用時合計最大出力60Wでの充電が可能

GaN II Plus(窒化ガリウムIC)により、高出力ながらコンパクトサイズを実現

- GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など、持ち運びにも便利です。▲ GaN II Plus採用でコンパクト化を実現。持ち運びも便利▲ コンパクトながら最大70W出力でUSB Power Delivery対応のパソコンなどを充電可能

安全設計で安心、幅広い機器に対応

- USB-IFのテストと同等のテストを当社独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。- 耐トラッキング性の要求事項(PSE：電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。- Thermal Protectionを搭載。通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。- 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、当社独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品です。- 本製品は日本国内専用です。

その他の特長

- Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です(※)。- MagSafe 3に対応しています。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使って、MacBookをスムーズに充電できます。※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様については製品ページをご覧ください。

- 対応機種：各USB Type-CポートからUSB Power Delivery 70WおよびPPS 70W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大70Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ- コネクター形状：USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1- 定格出力(電力)：詳細は特長説明の「ポート・ワット数」の表をご参照ください。電圧・電流については製品ページでご確認ください。- 外形寸法/重量：幅約50.3×奥行約29.7×高さ約56.2mm/約130g※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.※ACDC-PD12770BKとMPA-AC12770BKは、販売チャネルが異なる同一仕様の製品です。

製品詳細

型番：ACDC-PD12770BK

価格：\6,980（店頭実勢価格）\6,345（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/ACDC-PD12770BK.html

型番：MPA-AC12770BK

価格：\6,980（店頭実勢価格）\6,345（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-AC12770BK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260217-02/

ご購入はこちら

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14852839/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009727389/

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550417358/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550417358.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550417358.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一