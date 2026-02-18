KANADEMONO、わずか1.6cmの極細スチールフレームで、空間を広く魅せる収納が新登場。拡張しながら“育てていける”「空間編集シェルフ」

ルームクリップ株式会社

9,000通りを超える家具の組み合わせを提案するパーソナライズ家具ブランド KANADEMONO を展開するルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー（本社：東京都渋谷区、以下当社）は、2026年2月18日（水）より、機能美を追求したシェルフシリーズ「THE FRAME SHELF」を公式オンラインストアにて発売開始いたします。

「THE FRAME SHELF」シリーズ

https://kanademono.design/collections/frame-shelf

概要：暮らしの変化に寄り添う、新しい収納のかたち

最大の特徴は、高度な設計技術から生まれたわずか1.6cmという極限まで細くしたスチール製フレーム。軽やかな佇まいが視線に抜けをつくり、限られた住空間でも広がりを感じさせます。

さらに、THE FRAME SHELFは“完成形の棚”ではありません。棚板、背面パネル、ハンギングバーを後から自由に追加・組み替え可能。住まいやライフステージが変わっても、用途に合わせて形を変えながら使い続けられます。

テレワークの普及や趣味の多様化など、暮らしが変化し続ける時代に向けた、拡張できるフレーム型シェルフとして誕生しました。

THE FRAME SHELF： 3つの魅力

１.空間に馴染む、シャープなデザイン

素材は、レザーのような上質さを感じるシボの入ったマットな塗装のスチール製。一般的なシェルフに多い存在感のあるフレームとは異なり、1.6cm角のスリムな脚にこだわりました。強度を確保しながら限界まで無駄を削ぎ落とした設計により、空間に軽やかな抜け感をもたらし、部屋を広く見せます。凹凸の少ないシャープなディティールとともに、置くものを引き立てるスタイリッシュなシルエットを叶えました。

２.暮らしや用途に合わせて選べる「4つのサイズ展開」※耐荷重：30 kg（棚板1枚あたり）、75 kg（棚全体）左から1連 STANDARD・1連 HIGH・2連 STANDARD・2連 HIGH タイプ３.収納の可能性を拡げる、後付けオプション

THE FRAME SHELFをさらに便利にする、専用オプションをご用意。棚板の追加や位置変更、背面パネル、ハンギングバーなどを後から組み合わせることで、使い方を柔軟に広げられます。収納するものが増えたり変わったり、置き場所の変更に伴ってシェルフ内の配置を見直したくなったときも、棚の高さや使い方を調整するだけで対応可能。家具自体を入れ替えることなく、暮らしの変化に合わせて日々の使い勝手を整えられます。

あらゆるシーンで活躍する「THE FRAME SHELF」

■ Workspace：創造性を高めるデスクサイド収納

デスクの横に配置すれば、書類やガジェットをすぐに取り出せる機能的なワークスペースが完成します。視線を遮らない抜け感のあるデザインは、集中力を妨げず、クリエイティブな作業環境をサポートします。

■ Garage & Hobby：趣味に没頭する空間

自転車やアウトドアギア、ツールボックスなど、無骨なアイテムとの相性も抜群。ガレージや土間のような空間に置くことで、まるでショップのようなディスプレイ収納を楽しめます。

■ Living & Dining：光を通すパーテーション

リビングとダイニングの間仕切りとして配置しても、視線や光を通すため部屋が狭く感じません。グリーンやアートを飾ることで、空間に彩りを与えます。

＜商品詳細＞

・商品名：THE FRAME SHELF

・本体価格：49,000円～142,000円(税込) ※サイズによって価格が変動します

THE FRAME SHELF を見る :https://kanademono.design/collections/frame-shelf

KANADEMONOについて

KANADEMONOでは、パーソナライズ家具ブランドとして、「完璧さ」よりも「ちょうど良さ」を大切にしています。「9000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートします。

シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。

オンラインストア https://kanademono.design

運営について

会社名：ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー

代表者名：代表取締役 高重正彦

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番1号

KANADEMONOメインオフィス：東京都目黒区中目黒1-9-3

ブランド設立：2018年2月

事業内容：家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業

ブランドサイト：https://bydesign.co.jp/

お問い合わせ先

◼︎KANADEMONO カスタマーサポート窓口

https://support.kanademono.design/support/tickets/new

◼︎本リリースに関するお問い合わせ先

KANADEMONOカンパニー 広報PR担当 https://bydesign.co.jp/contact/