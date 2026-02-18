「HOTEL AZ」を運営する株式会社アメイズが、全国93店舗目となる香川県内４店舗目を新規オープン！

写真拡大 (全20枚)

株式会社 アメイズ

イメージ写真：HOTEL AZ 香川三木店

九州を中心に全国92店舗を展開する株式会社アメイズ（本社：大分県大分市）は、2026年3月18日(水)、香川県木田郡三木町に「HOTEL AZ 香川三木店」を新規開業いたします。 昨今の宿泊費高騰の中でも安心の「365日同一価格」を提供し、ビジネスや「四国八十八ヶ所巡り」の拠点として、地域に根差したサービスを展開します。開業を記念し、4月17日までの期間限定で通常料金より1,500円OFFとなるキャンペーンを実施いたします。


HOTEL AZ 香川三木店　3つの特徴


1. 「365日同一価格」でいつでも安心のステイ

年末年始やゴールデンウィーク、週末であっても宿泊料金が変動しない「365日同一価格」システムを採用しています。出張経費を固定したいビジネスパーソンや、予算を抑えて回数を多く楽しみたい旅行者に、常に変わらない「安心」と「安さ」を提供します。



シングルルーム

ツインルーム


ファミリールーム

ファミリールーム（ユニットバス）


２．館内レストランを備え、食事もホテル内で完結

館内にはレストランを併設しており、宿泊者は無料の朝食バイキングを利用できます。朝の時間を有効に使える点は、ビジネス利用・観光利用の双方で支持されています。夕食についてもバイキングを提供しており、館内で満足いくまで楽しめます。また、アルコール飲み放題のサービスも用意しており、外出せずにゆっくりとした夜の時間を過ごすことができます。



朝食の時間は 6時～10時でございます（最終入店時間は9時30分です）

全てのプランに朝食が付いており、バイキング形式でお楽しみいただけます


夕食付きプランもご利用いただけます

アルコール飲み放題も別料金で追加いただけます


３．長期滞在にも対応する、実用性を重視した設備

無料の平面駐車場を完備しているほか、全館で無料Wi-Fiを利用可能。館内にはコインランドリーや100円ショップも設置しており、日用品の調達や洗濯など、滞在中の「あると助かる」機能を一通り備えています。短期の宿泊だけでなく、連泊や長期滞在にも対応できる環境を整えています。




広々とした平面駐車場を完備

コインランドリーは洗剤自動投入です


フロント横に100円ショップ

全室に無料のWi-Fi

開業記念・オープニングキャンペーン



開業を記念して特別価格での提供

【対象期間】2026年4月17日（金）宿泊分まで


【内容】1室あたり通常料金より1,500円割引

開業から1ヶ月の期間限定で、通常料金より1室1500円割引の特別価格にてご宿泊いただけます。 シングルルームなら1泊4,000円台という驚きのプライスで、HOTEL AZの快適なサービスをご利用いただけます。






「HOTEL AZ 香川三木店」概要



同年10月には岡山備前店もオープン予定

名称　　：HOTEL AZ 香川三木店
所在地　：香川県木田郡三木町大字鹿伏289番地


電話　　：092-605-3321 ※開業前


　　　　：087-816-3111 ※開業後


客室　　：全158室（シングル116室／ツイン40室／ファミリールーム2室）


料金　　：シングル1泊6380円（税込）


開業日　：2026年3月18日（水）


特徴　　：全室禁煙
駐車場　：220台





▼ご予約・詳細はこちら
ホテル公式：https://www.az-hotel.com


HOTEL AZ ブランドについて





「HOTEL AZ」は、株式会社アメイズが九州を拠点に全国展開するホテルチェーンです。
2026年2月現在、全国に92店舗を展開しています。365日いつでも同一価格で、わかりやすい一律料金と安心の宿泊サービスを提供し、無料の朝食バイキングや無料駐車場（一部店舗除く）に加え、長期滞在に便利なコインランドリーや夕食利用可能な併設レストランなど、充実した設備を備えています。ビジネスから観光、ファミリーまで幅広い需要に対応し、利便性と快適性を兼ね備えた地域密着型のホテル展開を進めています。



無料の朝食バイキング




駐車場無料




コインランドリー




併設レストラン





■会社概要
会社名　：株式会社アメイズ
本社　　：大分県大分市西鶴崎1丁目7番17号
設立　　：1924年11月
事業内容：ホテル事業・レストラン事業


従業員数：1,881名
売上高　：195億 60百万円（2025年11月期）
URL　　：https://www.az-hotels.co.jp/

※開業日が変更となった場合は、改めてお知らせいたします。