麺がうまい 醤油らぁ麺 大盛り 新発売
エースコック株式会社
新開発！みずみずしくもちもちした食感の「潤もち食感幅広麺」！
食べごたえのある大盛りのめんで満足感のある一杯！
【発売日・発売地区】2026年3月16日（月）・全国
エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2026年3月16日より、「麺がうまい 醤油らぁ麺 大盛り」を新発売します。
＜本商品のポイント＞
１. みずみずしくもちもちした食感の「潤もち食感幅広麺」を新開発！
２. 食べごたえのある大盛りの幅広めんを鶏油の芳醇な香りが広がる醤油スープで味わう、めんそのもののおいしさをダイレクトに楽しめる一杯！
■商品名：麺がうまい 醤油らぁ麺 大盛り
■発売日：2026年3月16日（月）
■発売地区：全国
■希望小売価格：258円（税抜）
めんのおいしさにこだわった、何度でも食べたくなる商品を開発しました。新開発のみずみずしくもちもちした食感の「潤もち食感幅広麺」は、開発に1年半をかけたエースコックの自信作です。鶏油の芳醇な香りが広がるベーシックな味わいのスープに、具材もあえて最小限にすることで、めんのおいしさをとことん味わっていただける一杯に仕上げました。
【商品特長】
■商品名：麺がうまい 醤油らぁ麺 大盛り
■めん：しっかりとした噛みごたえのある潤もち食感の太めんです。めんに適度な味付けを行い、スープと相性良く仕上げました。(湯戻し時間:5分)
■スープ：チキンをベースに胡椒、ガーリックを利かせた醤油ラーメンスープです。別添の液体スープを加えることで、鶏油の芳醇な香りが広がる一杯に仕上げました。
■かやく：ねぎを加えて仕上げました。
■パッケージ：持ち上げためんの調理写真と商品名を大胆にあしらった明快なデザインです。