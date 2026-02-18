【今季最大級のプライスダウン】Furdo「インナーヒーターグローブ」が過去最安値で登場！2月19日20時より楽天お買い物マラソン連動の「冬物最終・在庫一掃セール」を開催！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

立春を過ぎ、暦の上では春を迎えましたが、まだまだ寒暖差が激しく、突然の寒波や冷たい雨に見舞われる「冬の戻り」が続く時期でもあります。

Furdoシリーズ屈指の人気を誇る「インナーヒーターグローブ（INHG03）」を、今シーズンで最もお求めやすい「史上最安値」にて提供する在庫一掃セールを開催いたします。

「指先が動かない」苦痛から、わずか10秒で解放

従来品を凌駕する7.4Vのハイパワーバッテリーを採用。

スイッチを入れた瞬間から熱が伝わり始め、わずか10秒で指先から手の甲までを包み込む「速暖性能」が最大の特徴です。

「最強ブーストモード」を含む4段階の温度調整機能を備え、早朝のバイク通勤や深夜の釣り、寒冷地での屋外作業など、過酷な環境下でも指先の感覚を失わせません。

最大5時間の連続駆動が可能なスタミナも備えており、終日のアクティビティを強力にサポートします。

お気に入りのグローブを「ヒーター化」する、究極の汎用性

本製品の真骨頂は、その薄さとフィット感にあります。インナー専用設計のため、組み合わせは自由自在です。

ワークスタイルに： お手持ちの「軍手」の下に着用。作業性を損なわず、冷えた手元を劇的に改善。

ライダースタイルに： お気に入りの「レザーグローブ」の中に。デザインを崩さず、最強の防寒性能をプラス。

日常のシーンに： もちろんこれ1枚でも。滑り止めとスマホ対応機能を備え、散歩やスポーツ観戦にも最適。

「インナーだからこそ、どんな手袋とも組み合わせられる」。この自由度が、多くのユーザーに支持されている理由です。

2月19日20時スタート。今シーズン最後の「特別価格」を見逃すな

今回のセールは、冬物最終処分として、これまでの販売価格を大きく下回る「今季最安値」でのご案内となります。春からのアウトドアシーズンに向けた準備として、また来シーズンへの賢い備えとして、この機会を逃す手はありません。

【セールスケジュール】

タイムセール期間： 2026年2月19日(木)10:00 ～ 2月26日(木)09:59

楽天お買い物マラソン期間： 2026年2月19日(木)20:00 ～ 2月23日(月)01:59

インナーヒーターグローブ／INHG03

セット内容

・製品本体インナー

・専用バッテリー

・ACアダプター

会社概要

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)