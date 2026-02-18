『忍たま乱太郎』のグッズがそろうオフィシャルショップ「忍術学園 忍たま購買部」が、大阪に帰ってくる！2026年3月7日(土)より大阪・大丸心斎橋店にて期間限定オープン！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、テレビアニメ『忍たま乱太郎』のグッズがそろうオフィシャルショップ「忍術学園 忍たま購買部」を、2026年3月7日(土)から2026年5月10日(日)までの期間限定で、大阪・大丸心斎橋店(所在地：大阪府大阪市)にて開催いたします。

■「忍術学園 忍たま購買部」POPUP大阪大丸心斎橋店会場」について

子どもから大人まで、幅広い世代に人気のテレビアニメ『忍たま乱太郎』のグッズがそろうオフィシャルショップ「忍術学園 忍たま購買部」を、大阪・大丸心斎橋店本館9階にて、2026年3月7日(土)から5月10日(日)までの期間限定で開催いたします。

オープンに合わせて、「忍術学園 忍たま購買部」先行販売品として、クリップ付きの3種の味のかりんとうやちょっとしたギフトにおすすめのチョコレートボール、各キャラクターのフェイスデザインとイメージのモチーフをあしらった全17種のミニタオルが登場します。

また、店内のいたるところに、忍たまたちの集まるフォトスポットを設置し、記念撮影やお気に入りのグッズとの撮影が楽しめます。

さらに、お買い上げ特典として、１会計5,000円(税込)以上お買い上げの方に、「オリジナルA5ノート(全１種・非売品)」をプレゼント！

大阪の地に帰ってきた、「忍術学園 忍たま購買部」にて、ぜひ『忍たま乱太郎』グッズのお買い物や写真撮影をお楽しみください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■会場情報

名 称 ：「忍術学園 忍たま購買部」POPUP大阪大丸心斎橋店会場

開催期間：2026年3月7日(土)～2026年5月10日(日)

開催地 ：大丸 心斎橋店 本館９F (大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目7-1)

営業時間：10：00～20：00

公式X ：https://x.com/nintamakoubaibu

公式オンラインショップ：https://nhk-charactershop-tokyo.com/category/KOUBAIBU/

■入店方法について

2026年3月7日(土)から3月8日(金)までの期間は、混雑緩和のため大丸心斎橋店1F御堂筋側中央玄関前にて、時間別入場整理券を配布いたします。入店方法についての詳細や注意事項、3月9日(月)以降の入店方法につきましては、後日公式Xにてお知らせいたします。

時間別入場整理券対象期間：2026年3月7日(土)～3月8日(日)まで

会場：「忍術学園 忍たま購買部」POPUP大阪大丸心斎橋店会場

時間別入場整理券配布場所：大丸心斎橋店1F御堂筋側中央玄関前

配布時間：各日9：15～ 配布予定

備 考：各日9：00より時間別入場整理券配布列の形成を開始いたします。9：00以前にお待ちいただくことはできかねますので、あらかじめご了承ください。列形成開始後、混雑状況によっては整理券の配布を早める可能性がございます。

■お買い上げ特典について画像はイメージです

内 容 ：「オリジナルA5ノート(全１種・非売品)」をプレゼント

対 象 ： 1会計5,000円(税込)以上ご購入のお客さま

期 間 ：2026年3月7日(土)～なくなり次第終了

対象店舗：「忍術学園 忍たま購買部」POPUP大阪大丸心斎橋店会場、「忍術学園 忍たま購買部」POPUP東京ドームシティ会場

備 考 ：1会計につき1冊のお渡しです。NHKキャラクターショップ全店と、NHKキャラクターショップTOKYO オフィシャルオンラインショップは配布対象外となります。

■「忍術学園 忍たま購買部」先行販売商品一年生/土井先生(チョコ味)一年生/土井先生付属クリップ五年生(明太子味)五年生付属クリップ六年生(抹茶味)六年生付属クリップ

ポリポリとした食感がクセになる、「忍術学園 忍たま購買部」限定のかりんとうです。チョコ味には一年生と土井先生、明太子味には五年生、抹茶味には六年生のデザインのクリップが付属します。かりんとうを食べ終わったあとのクリップは、資料をまとめたりお菓子の口を留めたりと、日常のさまざまなシーンで活用可能です。

商品名 ：忍たま乱太郎 クリップ付きかりんとう

一年生/土井先生(チョコ味)／五年生(明太子味)／六年生(抹茶味)

価 格 ：各1,320円(税込)

サイズ ：パッケージ／W86×H155×D69mm、一年生/土井先生クリップ／約W77×H58mm、五年生クリップ／約W73×H55mm、六年生クリップ／約W79×H57mm

素 材 ：クリップ／ポリスチレン・鉄

個包装の小ぶりな白いチョコレートボールが「たまご」のように見える、忍者のたまごの「忍たま」にぴったりのお菓子です。チョコレートボールが2つ入った全10種の個包装のパッケージに、「猪名寺乱太郎」や「土井先生」、「立花仙蔵」、「善法寺伊作」たちをデザインしました。お土産として配ったりプレゼントに添えたりと、ちょっとしたギフトにおすすめの商品です。

商品名 ：忍たま乱太郎 忍者のたまごチョコ

価 格 ：864円(税込)

サイズ ：パッケージ／W115×H150×D50mm

備 考 ：1袋にすべてのデザインが入っているとは限りません。

猪名寺乱太郎摂津のきり丸福富しんべヱ土井半助久々知兵助尾浜勘右衛門竹谷八左ヱ門鉢屋三郎不破雷蔵潮江文次郎立花仙蔵中在家長次七松小平太食満留三郎善法寺伊作山田利吉雑渡昆奈門

吸水性のよいパイル地のミニタオルです。麻の葉文様をベースにフェイスデザインと各キャラクターをイメージした手裏剣や出席簿、宝禄火矢などのモチーフをあしらいました。日常にさりげなく『忍たま乱太郎』を取り入れられる、普段使いにぴったりのアイテムです。

商品名 ：忍たま乱太郎 千社札 ミニタオル(全17種)

価 格 ：各935円(税込)

サイズ ：W250×H250mm

素 材 ：綿100%

発売日 ：2026年3月7日(土)

販売店舗：「忍術学園 忍たま購買部」POPUP大阪大丸心斎橋店会場、「忍術学園 忍たま購買部」POPUP東京ドームシティ会場

備 考 ： 2026年3月7日(土)発売の新商品は、後日NHKキャラクターショップ各店とNHKキャラクターショップTOKYO オフィシャルオンラインショップでの販売を予定しております。詳細は、「忍術学園 忍たま購買部」公式X(https://x.com/nintamakoubaibu)よりお知らせいたします。

■「NHKキャラクターショップ」について

NHKのキャラクター「どーもくん」や、「いないいないばあっ！」「ファンターネ！」などのお子様向けグッズ、レトロキャラクターグッズ、大河ドラマグッズなど、NHKキャラクターのグッズに目移り必至！お子様から大人まで楽しめるお店です。

公式サイト：https://benelic.com/nhk_charactershop/

公式X：https://x.com/nhk_character

公式Instagram：https://www.instagram.com/nhkcharactershop/

店舗情報

店舗名称：NHKキャラクターショップ 東京駅店

所在地 ：東京駅一番街 B1F 東京キャラクターストリート内(東京都千代田区丸の内1-9-1)

営業時間：10：00～20：30

店舗名称：NHKキャラクターショップ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店

所在地 ：東京スカイツリータウン・ソラマチ4階（東京都墨田区押上1-1-2）

営業時間：10：00～21：00

NHKキャラクターショップTOKYO オフィシャルオンラインショップ：

https://nhk-charactershop-tokyo.com/

■テレビアニメ『忍たま乱太郎』とは

戦国時代を舞台に、乱太郎、きり丸、しんベヱの3人組を中心に描いた忍術学園の物語。

生徒は、忍者のたまご『忍たま』。りっぱな忍者になるには、まだまだ遠い道のりだけど、忍たまたちの毎日は、明るく・楽しく・ゆかい、なのだ！

公式X（旧Twitter）：https://x.com/nep_nintama

公式Instagram：https://www.instagram.com/nep_nintamapr/

(C)尼子騒兵衛／NHK・NEP