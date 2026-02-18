『忍たま乱太郎』のグッズがそろうオフィシャルショップ「忍術学園 忍たま購買部」が、大阪に帰ってくる！2026年3月7日(土)より大阪・大丸心斎橋店にて期間限定オープン！

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、テレビアニメ『忍たま乱太郎』のグッズがそろうオフィシャルショップ「忍術学園 忍たま購買部」を、2026年3月7日(土)から2026年5月10日(日)までの期間限定で、大阪・大丸心斎橋店(所在地：大阪府大阪市)にて開催いたします。



■「忍術学園 忍たま購買部」POPUP大阪大丸心斎橋店会場」について

子どもから大人まで、幅広い世代に人気のテレビアニメ『忍たま乱太郎』のグッズがそろうオフィシャルショップ「忍術学園 忍たま購買部」を、大阪・大丸心斎橋店本館9階にて、2026年3月7日(土)から5月10日(日)までの期間限定で開催いたします。


オープンに合わせて、「忍術学園 忍たま購買部」先行販売品として、クリップ付きの3種の味のかりんとうやちょっとしたギフトにおすすめのチョコレートボール、各キャラクターのフェイスデザインとイメージのモチーフをあしらった全17種のミニタオルが登場します。


また、店内のいたるところに、忍たまたちの集まるフォトスポットを設置し、記念撮影やお気に入りのグッズとの撮影が楽しめます。


さらに、お買い上げ特典として、１会計5,000円(税込)以上お買い上げの方に、「オリジナルA5ノート(全１種・非売品)」をプレゼント！


大阪の地に帰ってきた、「忍術学園 忍たま購買部」にて、ぜひ『忍たま乱太郎』グッズのお買い物や写真撮影をお楽しみください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。



■会場情報

名　称　：「忍術学園 忍たま購買部」POPUP大阪大丸心斎橋店会場


開催期間：2026年3月7日(土)～2026年5月10日(日)


開催地　：大丸 心斎橋店 本館９F (大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目7-1)


営業時間：10：00～20：00


公式X　　：https://x.com/nintamakoubaibu


公式オンラインショップ：https://nhk-charactershop-tokyo.com/category/KOUBAIBU/



■入店方法について

2026年3月7日(土)から3月8日(金)までの期間は、混雑緩和のため大丸心斎橋店1F御堂筋側中央玄関前にて、時間別入場整理券を配布いたします。入店方法についての詳細や注意事項、3月9日(月)以降の入店方法につきましては、後日公式Xにてお知らせいたします。



時間別入場整理券対象期間：2026年3月7日(土)～3月8日(日)まで


会場：「忍術学園 忍たま購買部」POPUP大阪大丸心斎橋店会場


時間別入場整理券配布場所：大丸心斎橋店1F御堂筋側中央玄関前


配布時間：各日9：15～ 配布予定　


備　考：各日9：00より時間別入場整理券配布列の形成を開始いたします。9：00以前にお待ちいただくことはできかねますので、あらかじめご了承ください。列形成開始後、混雑状況によっては整理券の配布を早める可能性がございます。



■お買い上げ特典について

内　容　：「オリジナルA5ノート(全１種・非売品)」をプレゼント


対　象　： 1会計5,000円(税込)以上ご購入のお客さま


期　間　：2026年3月7日(土)～なくなり次第終了


対象店舗：「忍術学園 忍たま購買部」POPUP大阪大丸心斎橋店会場、「忍術学園 忍たま購買部」POPUP東京ドームシティ会場


備　考　：1会計につき1冊のお渡しです。NHKキャラクターショップ全店と、NHKキャラクターショップTOKYO オフィシャルオンラインショップは配布対象外となります。






■「忍術学園 忍たま購買部」先行販売商品

一年生/土井先生(チョコ味)

一年生/土井先生付属クリップ


五年生(明太子味)

五年生付属クリップ


六年生(抹茶味)

六年生付属クリップ


ポリポリとした食感がクセになる、「忍術学園 忍たま購買部」限定のかりんとうです。チョコ味には一年生と土井先生、明太子味には五年生、抹茶味には六年生のデザインのクリップが付属します。かりんとうを食べ終わったあとのクリップは、資料をまとめたりお菓子の口を留めたりと、日常のさまざまなシーンで活用可能です。



商品名　：忍たま乱太郎 クリップ付きかりんとう


一年生/土井先生(チョコ味)／五年生(明太子味)／六年生(抹茶味)


価　格　：各1,320円(税込)


サイズ　：パッケージ／W86×H155×D69mm、一年生/土井先生クリップ／約W77×H58mm、五年生クリップ／約W73×H55mm、六年生クリップ／約W79×H57mm


素　材　：クリップ／ポリスチレン・鉄






個包装の小ぶりな白いチョコレートボールが「たまご」のように見える、忍者のたまごの「忍たま」にぴったりのお菓子です。チョコレートボールが2つ入った全10種の個包装のパッケージに、「猪名寺乱太郎」や「土井先生」、「立花仙蔵」、「善法寺伊作」たちをデザインしました。お土産として配ったりプレゼントに添えたりと、ちょっとしたギフトにおすすめの商品です。



商品名　：忍たま乱太郎 忍者のたまごチョコ


価　格　：864円(税込)


サイズ　：パッケージ／W115×H150×D50mm


備　考　：1袋にすべてのデザインが入っているとは限りません。




猪名寺乱太郎

摂津のきり丸


福富しんべヱ

土井半助


久々知兵助

尾浜勘右衛門


竹谷八左ヱ門

鉢屋三郎


不破雷蔵

潮江文次郎


立花仙蔵

中在家長次


七松小平太

食満留三郎


善法寺伊作

山田利吉


雑渡昆奈門






吸水性のよいパイル地のミニタオルです。麻の葉文様をベースにフェイスデザインと各キャラクターをイメージした手裏剣や出席簿、宝禄火矢などのモチーフをあしらいました。日常にさりげなく『忍たま乱太郎』を取り入れられる、普段使いにぴったりのアイテムです。



商品名　：忍たま乱太郎 千社札　ミニタオル(全17種)


価　格　：各935円(税込)


サイズ　：W250×H250mm


素　材　：綿100%



発売日　：2026年3月7日(土)


販売店舗：「忍術学園 忍たま購買部」POPUP大阪大丸心斎橋店会場、「忍術学園 忍たま購買部」POPUP東京ドームシティ会場


備　考　： 2026年3月7日(土)発売の新商品は、後日NHKキャラクターショップ各店とNHKキャラクターショップTOKYO オフィシャルオンラインショップでの販売を予定しております。詳細は、「忍術学園 忍たま購買部」公式X(https://x.com/nintamakoubaibu)よりお知らせいたします。



■「NHKキャラクターショップ」について

NHKのキャラクター「どーもくん」や、「いないいないばあっ！」「ファンターネ！」などのお子様向けグッズ、レトロキャラクターグッズ、大河ドラマグッズなど、NHKキャラクターのグッズに目移り必至！お子様から大人まで楽しめるお店です。







公式サイト：https://benelic.com/nhk_charactershop/


公式X：https://x.com/nhk_character


公式Instagram：https://www.instagram.com/nhkcharactershop/



店舗情報


店舗名称：NHKキャラクターショップ 東京駅店


所在地　：東京駅一番街 B1F 東京キャラクターストリート内(東京都千代田区丸の内1-9-1)


営業時間：10：00～20：30


店舗名称：NHKキャラクターショップ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店


所在地　：東京スカイツリータウン・ソラマチ4階（東京都墨田区押上1-1-2）


営業時間：10：00～21：00



NHKキャラクターショップTOKYO オフィシャルオンラインショップ：


https://nhk-charactershop-tokyo.com/



■テレビアニメ『忍たま乱太郎』とは

戦国時代を舞台に、乱太郎、きり丸、しんベヱの3人組を中心に描いた忍術学園の物語。


生徒は、忍者のたまご『忍たま』。りっぱな忍者になるには、まだまだ遠い道のりだけど、忍たまたちの毎日は、明るく・楽しく・ゆかい、なのだ！



公式X（旧Twitter）：https://x.com/nep_nintama


公式Instagram：https://www.instagram.com/nep_nintamapr/



(C)尼子騒兵衛／NHK・NEP