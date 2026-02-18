『忍たま乱太郎』のグッズがそろうオフィシャルショップ「忍術学園 忍たま購買部」が、大阪に帰ってくる！2026年3月7日(土)より大阪・大丸心斎橋店にて期間限定オープン！
ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、テレビアニメ『忍たま乱太郎』のグッズがそろうオフィシャルショップ「忍術学園 忍たま購買部」を、2026年3月7日(土)から2026年5月10日(日)までの期間限定で、大阪・大丸心斎橋店(所在地：大阪府大阪市)にて開催いたします。
■「忍術学園 忍たま購買部」POPUP大阪大丸心斎橋店会場」について
子どもから大人まで、幅広い世代に人気のテレビアニメ『忍たま乱太郎』のグッズがそろうオフィシャルショップ「忍術学園 忍たま購買部」を、大阪・大丸心斎橋店本館9階にて、2026年3月7日(土)から5月10日(日)までの期間限定で開催いたします。
オープンに合わせて、「忍術学園 忍たま購買部」先行販売品として、クリップ付きの3種の味のかりんとうやちょっとしたギフトにおすすめのチョコレートボール、各キャラクターのフェイスデザインとイメージのモチーフをあしらった全17種のミニタオルが登場します。
また、店内のいたるところに、忍たまたちの集まるフォトスポットを設置し、記念撮影やお気に入りのグッズとの撮影が楽しめます。
さらに、お買い上げ特典として、１会計5,000円(税込)以上お買い上げの方に、「オリジナルA5ノート(全１種・非売品)」をプレゼント！
大阪の地に帰ってきた、「忍術学園 忍たま購買部」にて、ぜひ『忍たま乱太郎』グッズのお買い物や写真撮影をお楽しみください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
■会場情報
名 称 ：「忍術学園 忍たま購買部」POPUP大阪大丸心斎橋店会場
開催期間：2026年3月7日(土)～2026年5月10日(日)
開催地 ：大丸 心斎橋店 本館９F (大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目7-1)
営業時間：10：00～20：00
公式X ：https://x.com/nintamakoubaibu
公式オンラインショップ：https://nhk-charactershop-tokyo.com/category/KOUBAIBU/
■入店方法について
2026年3月7日(土)から3月8日(金)までの期間は、混雑緩和のため大丸心斎橋店1F御堂筋側中央玄関前にて、時間別入場整理券を配布いたします。入店方法についての詳細や注意事項、3月9日(月)以降の入店方法につきましては、後日公式Xにてお知らせいたします。
時間別入場整理券対象期間：2026年3月7日(土)～3月8日(日)まで
会場：「忍術学園 忍たま購買部」POPUP大阪大丸心斎橋店会場
時間別入場整理券配布場所：大丸心斎橋店1F御堂筋側中央玄関前
配布時間：各日9：15～ 配布予定
備 考：各日9：00より時間別入場整理券配布列の形成を開始いたします。9：00以前にお待ちいただくことはできかねますので、あらかじめご了承ください。列形成開始後、混雑状況によっては整理券の配布を早める可能性がございます。
■お買い上げ特典について
画像はイメージです
内 容 ：「オリジナルA5ノート(全１種・非売品)」をプレゼント
対 象 ： 1会計5,000円(税込)以上ご購入のお客さま
期 間 ：2026年3月7日(土)～なくなり次第終了
対象店舗：「忍術学園 忍たま購買部」POPUP大阪大丸心斎橋店会場、「忍術学園 忍たま購買部」POPUP東京ドームシティ会場
備 考 ：1会計につき1冊のお渡しです。NHKキャラクターショップ全店と、NHKキャラクターショップTOKYO オフィシャルオンラインショップは配布対象外となります。
■「忍術学園 忍たま購買部」先行販売商品
一年生/土井先生(チョコ味)
一年生/土井先生付属クリップ
五年生(明太子味)
五年生付属クリップ
六年生(抹茶味)
六年生付属クリップ
ポリポリとした食感がクセになる、「忍術学園 忍たま購買部」限定のかりんとうです。チョコ味には一年生と土井先生、明太子味には五年生、抹茶味には六年生のデザインのクリップが付属します。かりんとうを食べ終わったあとのクリップは、資料をまとめたりお菓子の口を留めたりと、日常のさまざまなシーンで活用可能です。
商品名 ：忍たま乱太郎 クリップ付きかりんとう
一年生/土井先生(チョコ味)／五年生(明太子味)／六年生(抹茶味)
価 格 ：各1,320円(税込)
サイズ ：パッケージ／W86×H155×D69mm、一年生/土井先生クリップ／約W77×H58mm、五年生クリップ／約W73×H55mm、六年生クリップ／約W79×H57mm
素 材 ：クリップ／ポリスチレン・鉄
個包装の小ぶりな白いチョコレートボールが「たまご」のように見える、忍者のたまごの「忍たま」にぴったりのお菓子です。チョコレートボールが2つ入った全10種の個包装のパッケージに、「猪名寺乱太郎」や「土井先生」、「立花仙蔵」、「善法寺伊作」たちをデザインしました。お土産として配ったりプレゼントに添えたりと、ちょっとしたギフトにおすすめの商品です。
商品名 ：忍たま乱太郎 忍者のたまごチョコ
価 格 ：864円(税込)
サイズ ：パッケージ／W115×H150×D50mm
備 考 ：1袋にすべてのデザインが入っているとは限りません。
猪名寺乱太郎
摂津のきり丸
福富しんべヱ
土井半助
久々知兵助
尾浜勘右衛門
竹谷八左ヱ門
鉢屋三郎
不破雷蔵
潮江文次郎
立花仙蔵
中在家長次
七松小平太
食満留三郎
善法寺伊作
山田利吉
雑渡昆奈門
吸水性のよいパイル地のミニタオルです。麻の葉文様をベースにフェイスデザインと各キャラクターをイメージした手裏剣や出席簿、宝禄火矢などのモチーフをあしらいました。日常にさりげなく『忍たま乱太郎』を取り入れられる、普段使いにぴったりのアイテムです。
商品名 ：忍たま乱太郎 千社札 ミニタオル(全17種)
価 格 ：各935円(税込)
サイズ ：W250×H250mm
素 材 ：綿100%
発売日 ：2026年3月7日(土)
販売店舗：「忍術学園 忍たま購買部」POPUP大阪大丸心斎橋店会場、「忍術学園 忍たま購買部」POPUP東京ドームシティ会場
備 考 ： 2026年3月7日(土)発売の新商品は、後日NHKキャラクターショップ各店とNHKキャラクターショップTOKYO オフィシャルオンラインショップでの販売を予定しております。詳細は、「忍術学園 忍たま購買部」公式X(https://x.com/nintamakoubaibu)よりお知らせいたします。
■「NHKキャラクターショップ」について
NHKのキャラクター「どーもくん」や、「いないいないばあっ！」「ファンターネ！」などのお子様向けグッズ、レトロキャラクターグッズ、大河ドラマグッズなど、NHKキャラクターのグッズに目移り必至！お子様から大人まで楽しめるお店です。
公式サイト：https://benelic.com/nhk_charactershop/
公式X：https://x.com/nhk_character
公式Instagram：https://www.instagram.com/nhkcharactershop/
店舗情報
店舗名称：NHKキャラクターショップ 東京駅店
所在地 ：東京駅一番街 B1F 東京キャラクターストリート内(東京都千代田区丸の内1-9-1)
営業時間：10：00～20：30
店舗名称：NHKキャラクターショップ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店
所在地 ：東京スカイツリータウン・ソラマチ4階（東京都墨田区押上1-1-2）
営業時間：10：00～21：00
NHKキャラクターショップTOKYO オフィシャルオンラインショップ：
https://nhk-charactershop-tokyo.com/
■テレビアニメ『忍たま乱太郎』とは
戦国時代を舞台に、乱太郎、きり丸、しんベヱの3人組を中心に描いた忍術学園の物語。
生徒は、忍者のたまご『忍たま』。りっぱな忍者になるには、まだまだ遠い道のりだけど、忍たまたちの毎日は、明るく・楽しく・ゆかい、なのだ！
公式X（旧Twitter）：https://x.com/nep_nintama
公式Instagram：https://www.instagram.com/nep_nintamapr/
(C)尼子騒兵衛／NHK・NEP