現役プロ漫画家による超実践型マンガスクール『カキコミ』事前登録開始！

株式会社MOT

株式会社MOT（本社：東京都新宿区、代表取締役：津持大和）は、現役のプロ漫画家と編集者が指導する、実践型マンガスクール『カキコミ』の事前登録を開始したことをお知らせします。

公式LINEにて事前登録をすると、2,000円分の割引クーポンと、『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』の丸山恭右先生が使用しているCLIP STUDIO PAINTのデータをもれなくプレゼントいたします。

本サービスは、既存の漫画家養成サービスが抱える課題を解決し、漫画家志望者のデビューを徹底的に支援します。

LINE事前登録はこちら :https://liff.line.me/2009133428-7s4i622T/landing?follow=%40627plqov&lp=AxsGXu&liff_id=2009133428-7s4i622T

いつでもプロの技術や思考が学べる『カキコミ』

『カキコミ』は人気漫画家たちの漫画術や画力UPの練習法、制作過程を何度でも視聴できるオンライン動画サービスです。

第一線で活躍する現役のプロ漫画家だけでなく、漫画編集者、アシスタントなど多彩なジャンルのノウハウを動画でいつでもどこでも学ぶことが可能です。

これから漫画を描き始めたいと思っている初心者向け講義から、もっと売れたいと思っている上級者向けの講義まで、多彩なレベル感の講義を現時点で約100本用意しています。

『カキコミ』は2026年4月初旬のリリースを予定しています。

制作画面を見せながらの解説動画漫画家の制作環境紹介動画なども用意

参加講師陣

カキコミでは、現役のプロ漫画家はもちろん、大手編集部の現役編集者や数々の現場を渡り歩いてきたプロアシスタントなど、漫画に関わるプロたちのアツイ動画講義を、現時点で約100本用意しています。今後も毎月新たなプロ漫画家の講義を追加していく予定です。

【講師ラインナップ】（五十音順）

内山敦司（代表作：『世界か彼女か選べない』など）

きただりょうま（代表作：『ド級編隊エグゼロス』など）

ヒロユキ（代表作：『アホガール』『カノジョも彼女』など）

丸山恭右（代表作：『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』など）

宮島礼吏（代表作：『彼女、お借りします』『紫雲寺家の子供たち』など）

山科ティナ（代表作：『ショジョ恋。』『黒子と悪役くん』など）

and more...

プロ漫画家や生徒が交流できるDiscordコミュニティ

漫画家としてのデビュー、そして継続的な活動には、単なる技術習得だけでなく、現場のリアルな情報や切磋琢磨し合える環境が不可欠です。

カキコミでは、プロのノウハウを体系的に学ぶ「教育」の側面と、受講者の可能性を広げる「コミュニティ・マッチング」の側面、この両軸を回すことで、漫画家志望者の成長を多角的にサポートします。

双方向の学びを加速させるDiscordコミュニティは、3ヶ月プラン・12ヶ月プランのどちらをご利用の会員様もご参加いただけますが、12ヶ月プランを選択された方には、限定機能・専用チャンネルをフルに体験いただけます。

■12ヶ月プランで体験できるさらなるメリット

- キャリア直結の情報共有： アシスタント募集や広告案件など、収益に直結する情報の共有- 商業連載案件の斡旋： コミュニティ内だからこそ実現する、限定の案件マッチング- リアルの繋がり： 創作意欲を高め合う、会員限定オフラインイベントへの参加権

プラン紹介

『カキコミ』では、皆様の挑戦を「点」で終わらせず、確かな「線」の成長にするため、仕事やマッチングに直結する機能を12ヶ月プランに集約いたしました。

3ヶ月プランは、まずはサービスの内容やコミュニティの雰囲気を体験してみたい方に最適なプランです。

割引クーポン&プロ漫画家が使うクリスタデータが貰える！LINE事前登録受付中！

『カキコミ』では本日より事前登録の受付を開始いたします。

事前登録は公式LINEアカウントを友だち登録するだけで完了します。

事前登録特典- 『カキコミ』受講料2,000円割引クーポン- 丸山恭右先生が使用している基本レイヤー構成データ（CLIP STUDIO PAINTデータ）

公式LINEでは今後漫画家や漫画化志望者に有益な情報を配信していく予定です。

無料で登録できるので、特典がもらえるこの機会をお見逃しなく！

『カキコミ』ゼミ1期生の活動開始！

2026年2月より『カキコミ』のゼミ1期生がスタートしました。



『カキコミ』のゼミは少人数で学ぶプロの漫画家が直接指導する集中講座です。

『彼女、お借りします』の宮島礼吏先生、『アホガール』のヒロユキ先生、『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』の丸山恭右先生がそれぞれの視点から教えます。



ゼミ1期生の募集には多くの方からお申し込みいただきました。お申し込みありがとうございました。

2期生の募集は続報をお待ちください。

『カキコミゼミ』詳細はこちら :https://kakicomi.com/seminar

■『カキコミ』サービス開発の背景

『カキコミ』は、現役の漫画家と編集者が、魅力的な作品を描けるようになるまでの道筋を体系的に示す、超実践型マンガスクールです。

これまで、漫画家をめざす多くの若者は、独学で漫画を執筆し出版社に持ち込むか、専門学校などで基礎から学ぶ道を選んできました。なかでも専門学校は、描く力や制作の基礎を身につけるうえで大きな役割を果たしています。一方で、個々の作家が持つ個性やめざす方向性に合わせた指導や、デビューにつながる実践的な機会が限られているという声もありました。『カキコミ』は、そうした現場の声を受けて誕生した新しい学びのかたちです。

「いま自分たちがゼロから学ぶなら知りたいこと」

『カキコミ』では現場感覚と、最旬の学びを大切にしています。基礎を固めるオンライン講座から、中・上級者向けの直接指導や添削が受けられる少人数制ゼミまで。レベル感は多彩に、上手くなりたい想いはひとつに。

私たちがこれまで培ってきた漫画家マネジメント事業のノウハウと、多くの漫画家や出版社とのネットワークを活かし、「実践的な学び」と「デビューへの最短ルート」を両立させる仕組みを提供します。

カキコミ公式サイト :https://kakicomi.com/カキコミ公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/channel/UCtj2itgQ35b2E1XDCCWiVbAお問い合わせはこちら :https://forms.gle/7JrpDzM2euZT6ku5A

◼︎会社概要

社名：株式会社MOT

代表者：代表取締役 津持大和

設立：2023年11月10日

所在地：東京都新宿区細工町3-5荘（カザリ）101号室

URL：https://mot.company/

本件およびMOTとの事業提携等のお問い合わせ先

メールアドレス：info@mot.company