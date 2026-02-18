レコチョクが“ブレイクする注目新人アーティスト”「Breakthrough」を発表！2026年2月は「あみゅり」とEggsで注目の「タデクイ」

株式会社レコチョク

株式会社レコチョク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：板橋徹、以下レコチョク）は、今後ブレイク必至の注目新人アーティストをレコメンドする取り組みとして毎月2組を「Breakthrough」として選出、2026年2月度の「Breakthrough 2026.2」を公開しました。

■レコチョク「Breakthrough 2026.2」https://recochoku.jp/special/100974

【ブレイクする注目新人アーティスト「Breakthrough」】

「Breakthrough」では毎月、新人アーティスト1組、多くのインディーズや若手アーティストの音楽と出会える無料音楽アプリ「Eggs」登録アーティストから1組の計2組をレコチョクスタッフが選出。レコメンドする楽曲とともに「レコチョク」ダウンロードサイトでの展開や特集ページ、「dヒッツ(R) powered by レコチョク（以下、dヒッツ）」でのプレイリスト展開、SNSを通じて積極的に発信することで、多くの音楽ファンへアーティストの魅力を届けていき、新人アーティストの活動を応援します。

【「Breakthrough 2026.2」アーティストとレコメンド楽曲決定！】

■レコチョク選出：あみゅり「LONELY PRINCESS」

あみゅり

あみゅりは、TikTokで旋風を巻き起こすシンガーソングライター。ミステリアスな雰囲気と共に、多くの関心を集めている。全ての楽曲の作詞、作曲、編曲を自ら手がける彼女は「Poker Face」が名探偵コナンのオープニング曲にも抜擢され、その繊細な感情表現でリスナーを魅了。

あみゅり「LONELY PRINCESS」

新曲「LONELY PRINCESS」は卒業をテーマに、孤独や葛藤を描きながらも、未来への力強い一歩を歌う。歌詞にある「窮屈な制服」といった描写は、高校生特有の微妙な心情をリアルに表現し、多くの共感を呼ぶ一曲となっている。（「レコチョク」スタッフ）

・あみゅり アーティストページ https://recochoku.jp/artist/2003657380

■Eggs選出：タデクイ『MOTHER』

タデクイ

北海道釧路市阿寒町、阿寒湖温泉出身の3ピースバンド。2021年6月、幼馴染の3人が高校時代に結成。「それぞれに自分らしく」をコンセプトに、ジャズ、ブルース、ブラジル音楽などを多様なジャンルを自在に取り入れながら、自由で柔軟な音楽性を目指して活動中。その音楽的な多様性と、3人ならではの信頼関係に裏打ちされた表現力はライブでも高く評価されている。

タデクイ『MOTHER』

2026年、元々親交のあった加藤修平（NOT WONK/SADFRANK）をプロデューサーに迎え、待望の1st Album『MOTHER』をリリース。東京、札幌でのワンマンも予定しており、これからの活動が期待されている。（「Eggs」スタッフ）

・タデクイ レコチョクアーティストページ https://recochoku.jp/artist/2003130958

・タデクイ Eggsアーティストページ https://eggs.mu/artist/daichee

※各アーティストのプロフィールや楽曲は下記ページでご覧いただけます。

■レコチョク「Breakthrough」サイト https://recochoku.jp/special/100974

【選出アーティストのプレイリストをdヒッツで展開】

また、Breakthroughに過去5か月間で選出された10アーティスト（がらり、ドミノンストップ、UNFAIR RULE、ヨルノピクニック、OddRe:、Qoonelu、龍宮城、toybee、あみゅり、タデクイ）を編成したプレイリストを「dヒッツ」にて展開します。ぜひ、こちらもお楽しみください。

■dヒッツ 「【注目新人アーティスト】Breakthrough Hits」プレイリスト

URL https://dhits.docomo.ne.jp/program/10169151

レコチョクは「音楽市場の最大活性化」をミッションに掲げ、音楽ファンの皆さまに様々な音楽体験を提供してまいりました。「レコチョク」ダウンロードサイトには日々、「好きなアーティストの楽曲を手元に置いておきたい」と考える多くの音楽ファンが訪れています。音楽ファンが集まるサイトで本企画を大きく展開し、また、SNSでも情報発信することで、新人アーティストのブレイクを支援し、音楽市場の最大活性化へ寄与してまいります。

【「レコチョク」ダウンロードサイトについて】

ダウンロードサイト「レコチョク」は国内最大級の配信数を誇る楽曲のなかから、月額登録不要で好きな時に1曲から購入することができる音楽配信サービスです。購入した楽曲は無料で何度でもダウンロードすることができ、機種変更しても大切な楽曲を失う心配はありません。

レコチョクでしか手に入らない特典や、無料クーポンなどが当たるお得なキャンペーンも多数ご用意しています。

スマートフォン、パソコンでご利用いただけます。

「レコチョク」ダウンロードサイト：https://recochoku.jp/

【株式会社エッグスについて】

エッグスは、「アーティストとファンに一つでも多くの出会いを。」というビジョンのもと、「多様な音楽があふれる未来をつくる。」をミッションに掲げ、インディーズを中心とした3万組以上のアーティストと60万人以上のリスナーが登録する国内最大級の無料インディーズ音楽プラットフォーム「Eggs（エッグス）」を運営しています。

さらに、全国のライブハウスとそこで行われるライブ情報を集めたライブプラットフォーム「GIGGS（ギグス）」の提供を開始、Eggsと連携し、ライブシーンの活性化に貢献していきます。

また、個人で活動するアーティストやインディーズ音楽関連企業向けのマネタイズ支援機能として「Eggs Pass（エッグスパス）」を展開し、国内外の主要音楽配信ストア（DSP）へのディストリビューションや動画での楽曲利用の収益化、著作権管理の仲介、CD制作から販売まで、アーティスト活動をトータルにサポートしています。

https://corporate.eggs.mu/