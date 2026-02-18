全国の産地直送食品が今だけ“新規限定500円（税込）OFF”。全国の生産者の想いを、まずは味わってほしい。

レッドホースコーポレーション株式会社

産直通販サイト「産直アウル」（運営：レッドホースコーポレーション株式会社）は、2 月 18 日（水）から 3 月 31 日（火）まで、初めて産直アウルで商品をご購入される方を対象に、期間限定の『新規利用キャンペーン』を実施いたします。

「全国の生産者が想いを込めた食材を、一人でも多くの方に味わっていただきたい」という想いのもと、産直アウルを初めてご利用になる方の“最初の一歩”を後押しいたします。

特集ページ：https://owl-food.com/features/first_purchase_campaign(https://owl-food.com/features/first_purchase_campaign)

初回500円（税込）割引とヤマト運輸の便利な受け取り体験で、全国の産直食材がもっと身近に。

期間中、対象商品をご注文いただき、クーポンコードを入力していただくと、お会計から500円（税込）を割引いたします。

ヤマト運輸の個人向け会員サービス「クロネコメンバーズ」にご登録いただくと、商品のお届け予定が事前に把握できる「お届け予定通知」を受け取れます。さらに、ご都合に合わせて受け取り日時や場所を変更することが可能です。

2019年12月に誕生した「産直アウル」は、市場を通さず生産者と消費者をダイレクトに結ぶ産地直送のWebマーケットです。生産者自身が価格や内容量を自由に設定し、“良いものを良いもの”として適正に販売できる仕組みを提供することで、地域産業の原動力となることを目指して取り組んでいます。

畑や海から直送される本物の美味しさを、この機会にぜひご体験ください。

■キャンペーン概要

・キャンペーン名：初めて購入する方限定 500円（税込）割引キャンペーン

・開催期間：2/18(水)12:00～3/31(火)23:59

【注意事項】

・本キャンペーンは、初めて産直アウルで商品をご購入される方限定となります。

・本クーポンは、お一人様につき1回限りご利用いただけます。

・本クーポンの利用期間は、2026年2月18日（水）～3月31日（火）までとなります。

※予算上限に達し次第、期間中であっても終了する場合があります。

・本クーポンは、配送方法がアウル配送の商品のみ対象です。

・一部、他キャンペーンとの重複により対象外となる商品がございます。

・本クーポンは、他のクーポンとの併用はできません。

・掲載されている対象商品数は、時期や在庫状況により増減する場合があります。

・本クーポンの交換、換金はできません。

・クーポンコードの紛失等による再発行や、会員様のご都合による内容の変更には応じかねます。

特集ページ：https://owl-food.com/features/first_purchase_campaign(https://owl-food.com/features/first_purchase_campaign)

クーポンコード：d5ad-704a

■おすすめのキャンペーン対象商品（一例）

・甘み・旨味たっぷりこだわりアスパラ

一番人気❗春アスパラ(L)約1キロ

全国アスパラグランプリ金賞受賞

化成肥料の使用はほぼ無く、周りの環境、人、に優しい栽培を心がけています。

金額：4,000円（税込・送料別）

出品者：佐賀県白石町 ひがじま農園

https://owl-food.com/products/20709

・減農薬で有機質肥料、酵素を使った味の濃い完熟いちご

２箱！トクトク いちごの宝石箱！酵素栽培の完熟いちご

完熟、早朝収穫をしたいちごを即日出荷。農薬は極力使わず、海のミネラルたっぷりの有機質肥料や酵素を使うことで安心、安全な美味しいいちごをお届け。

金額：5,960円（税込・送料別）

出品者：栃木県 那珂川町 ちほのいちごばたけ

https://owl-food.com/products/20719

・青森米の新しい品種です！やさしい甘みともちもち感が特徴

令和7年産はれわたり20kg

農薬の使用は最低限に抑え、土づくりのために秋耕起をして稲わらを鋤き込んでいます。精米時に出る米ぬかも堆肥にして使っています

金額：14,460円（税込・送料別）

出品者：青森県 五所川原市 しらかわファーム

https://owl-food.com/products/54513

・みずみずしくてとってもあまい

春の訪れ！淡路島の新玉ねぎ🧅【輝玉クリスタル】

柔らかくて甘みがトップクラスの淡路島の新玉ねぎです!

みずみずしくて辛みが少なく、生で召し上がっていただくには最適の玉ねぎで病みつきになること間違いなし。

金額：2,600円（税込・送料別）

出品者：兵庫県 南あわじ市 わいわいベジタブル

https://owl-food.com/products/39238

※季節によって商品は異なります。また、商品価格は予告なく変わる場合がありますので、予めご了承ください。

■産直アウル：サービス概要

産直アウルは、市場を通さず生産者と購入者をダイレクトでつなぐことで日本各地の食材を売買することができる産地直送のWebマーケットです。

野菜や果物、肉、魚介類、米などの食材をはじめ花・植物、ペットフードに至るまで17の豊富なカテゴリを取り揃えています。品種での検索機能により、食材ごとの好みの品種やまだ知らない新しい食材に出会うこともできます。

トップページ：https://owl-food.com/

■産直アウル：ストーリー紹介

産直アウルを運営するレッドホースコーポレーション株式会社は、2014年より自治体のふるさと納税事業を支援しており、同事業を通じて第一次産業の課題を目の当たりにしました。

「良いものを正当な価格で消費者に届ける仕組みをつくることで生産者・地域産業者自らが未来を切り拓けるようになってほしい」との思いから、市場を通さずに食材の売買ができ、従来の販売ルートよりも生産者のもとに利益が残りやすい産直ECサイトという形で産直アウルのサービスを開始しました。産直アウルは「サービスの主体は生産者である」という考えの元、「自立自走可能な地域創生」をミッションとして生産者のこだわりや努力が見える社会を目指しています。

・サービス提供開始日：2019年 12月 23日

【レッドホースコーポレーション株式会社】

本社：〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5 KOKUGIKAN FRONT BUILDING 2階

設立：1964 年 3 月

代表者：執行役員 COO（最高執行責任者） 山田 健介

事業内容：地域産業支援及び活性化事業、コンシューマー事業

URL： https://www.redhorse.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

担当：見原（みはら）

電話番号：0570-003155

e-mail：service-info@redhorse.co.jp