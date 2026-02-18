シャノン「ITトレンドEXPO2026 Spring」登壇のお知らせ

株式会社シャノン

株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン）は、2026年3月3日(火)～3月7日(土)に開催される「ITトレンドEXPO2026 Spring」へ登壇することをお知らせします。

■シャノンの登壇セッションについて

AIの台頭により激変するマーケティング環境において、企業がいかに適応し、成果を出し続けるべきかについて、実例を交えて解説いたします。

■「ITトレンドEXPO2026 Spring」について

- セッションタイトル：AIO時代にマーケティング部門はどう変革すべきか？ー全社体制とマーケティングツールの在り方を再定義ー- 日時 ：2026年3月5日（木）18:20～18:45

＜展示会概要＞

年間約2,000万人に活用されているIT製品の比較サイト"ITトレンド"が無料でご参加いただける業界最大級のオンライン展示会を開催いたします。

ITトレンドEXPOでは、新たな出会いが明日の「働く」を変える をコンセプトに、あなたの仕事やキャリア、人生をより豊かにするきっかけを提供します。

＜開催概要＞- 名称 ：ITトレンドEXPO2026 Spring- 会期 ：2026年3月3日（火）～7日（土）- 主催 ：株式会社Innovation & Co.- 開催場所 ：オンライン- 詳細URL ：https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=cmk-e364xhnr■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp