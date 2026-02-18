福福彩菜　麻婆春雨／酸辣湯春雨　リニューアル・新発売

エースコック株式会社

しっかり濃い味でご飯に合う春雨料理を堪能できる「福福彩菜」がリニューアル！

黒胡椒が香る、しっかり濃い味のご飯に合う酸辣湯春雨が新登場！

【発売日・発売地区】2026年3月9日（月）・全国

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2026年3月９日より、「福福彩菜 麻婆春雨」をリニューアル、「福福彩菜 酸辣湯春雨」を新発売します。

＜本商品のポイント＞

１. しっかり濃い味でご飯に合う春雨料理を堪能できる「福福彩菜」シリーズ！当社スープはるさめの1.5倍量のはるさめ入り！しっかり食べごたえがあるのに1食当たり100kcal台！

２. 「即席カップ入り春雨スープで食べてみたい中華メニュー（自社調査）」で麻婆春雨に次ぎ２番人気の結果を踏まえ、黒胡椒とラー油の辛みにお酢の酸味が合わさった「酸辣湯春雨」が新登場！

■商品名 ：福福彩菜 麻婆春雨／酸辣湯春雨

■発売日 ：2026年3月9日（月）

■発売地区 ：全国

■希望小売価格：221円（税抜）

調理感のある本格的な味わいのスープが春雨に絡む「福福彩菜」シリーズに、中華の春雨料理の人気メニュー「酸辣湯」の味わいが新たに仲間入りします。チキンをベースに胡椒を利かせ、お酢の酸味と風味が楽しめる酸辣湯スープに、ラー油の香りと香味野菜のコクを加えることでより一層食欲をそそる、最後まで飽きのこない味わいに仕上げました。

【商品特長】

■商品名：福福彩菜 麻婆春雨

■めん：滑らかでちゅるんとした食感のはるさめです。スープとの相性の良さにこだわりました。(湯戻し時間:3分)

■スープ：ポークをベースに豆板醤を利かせた麻婆味のスープです。四川山椒の痺れる辛さとさわやかな香りで本格感のある一杯に仕上げました。

■かやく：シャキシャキとした食感のチンゲン菜、大豆そぼろ、彩りの良いねぎ、唐辛子を加えて仕上げました。

■パッケージ：本格中華の雰囲気とメニュー名を強調し、おいしさを訴求したデザインに仕上げました。

■商品名：福福彩菜 酸辣湯春雨

■めん：滑らかで、ちゅるんとした食感のはるさめです。スープとの相性の良さにこだわりました。(湯戻し時間:3分)

■スープ：チキンをベースに胡椒を利かせた、お酢の酸味と風味が楽しめる酸辣湯スープです。ラー油の香りと香味野菜のコクがより一層食欲をそそる、最後まで飽きのこない味わいに仕上げました。

■かやく：彩りの良い卵、コリコリとした食感のキクラゲ、ねぎを加えて仕上げました。

■パッケージ：本格中華の雰囲気とメニュー名を強調し、おいしさを訴求したデザインに仕上げました。