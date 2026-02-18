チソン、チョン・ミド主演！韓国ドラマ「コネクション」2月27日(金)放送スタート！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社(C) SBS

CS放送「衛星劇場」では、韓国ドラマ「コネクション」を、主演を務めるチソンの誕生日である2月27日(金)午後11時より放送します。

目を覚ましたら薬物中毒者になっていた敏腕刑事が、事件の真相を追う犯罪捜査サスペンス。「キルミーヒールミー」「被告人」など数々の大ヒットドラマを世に送り出してきた実力派俳優チソンが、“麻薬漬けの麻薬捜査官”という異色のキャラクター・ジェギョンを演じます。さらに、「賢い医師生活」シリーズで大ブレイクしたチョン・ミドが金のために不正もいとわない記者・ユンジンを、ユンジンの高校時代をIZ*ONE出身キム・ミンジュが演じます。今回、主人公・ジェギョンを演じたチソンさんのインタビューが届きましたので、ご覧ください！

さらに、衛星劇場では3月にチソンの日本ファンミーティング「2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say」をテレビ初放送しますので、あわせてお楽しみください！

コネクション

★CS衛星劇場にて、2月27日(金)放送スタート！

毎週(金)午後11:00～他 ※2話連続放送

2024年/韓国/全14話

[演出]キム・ムンギョ

[脚本]イ・ヒョン

[出演]チソン、チョン・ミド、クォン・ユル、キム・ギョンナム

「被告人」チソン×「賢い医師生活」チョン・ミド主演！

目を覚ましたら薬物中毒者になっていた敏腕刑事が、事件の真相を紐解いていく犯罪捜査サスペンス！

端正なルックスの実力派俳優で幅広い世代を魅了しているチソンが、本作では何者かによって強制的に麻薬中毒になった麻薬捜査チームのエース刑事役を熱演。心理犯罪捜査スリラーとしては異色の“麻薬中毒者になった麻薬捜査官”というストーリーを、息遣い、瞳孔、身振りまで操り完璧に演じきった。“金がすべて”のゴミ記者オ・ユンジンを演じるのは、「賢い医師生活」シリーズ、「39歳」で一躍話題となったチョン・ミド。さらに、オ・ユンジンの高校時代をIZ*ONE出身キム・ミンジュが演じている。

【あらすじ】

アニョン警察署の麻薬捜査チームの刑事チャン・ジェギョン(チソン)はチームのエースとして大活躍し、華々しく昇進する。その夜、疎遠になっていた友人がジェギョンの家を訪ね、20年前の出来事を謝罪して帰る。一方、ジェギョンの高校時代からの友人で、不正をしてお金を稼いでいた記者のオ・ユンジン(チョン・ミド)は、麻薬中毒の疑いのある女性が事故死するのを目撃する。そんな中、昇進祝いの飲み会の帰り、ジェギョンは何者かに拉致されて麻薬を摂取させられる。送られてきたメッセージから、家を訪れた友人が何かを知っていると思い、電話をするが連絡が取れない。その後、彼が転落死したことを知り…。

絶縁した親友の不可解な死をきっかけに20年間続いた歪な友人関係を暴いていくジェギョンとユンジン。麻薬と親友に何らかの関係があるのではと考えたジェギョンだったが、その死は自殺と判断され遺体は司法解剖されないことに。さらにその判断を下したのは高校時代からの友人である地方検察のエリート検事パク・テジン(クォン・ユル)だった。葬儀場には製薬会社の跡取りであるウォン・ジョンス(キム・ギョンナム)も現れ…。

友情でつながっていたはずの者たちが全員容疑者にかわるとき、その関係<コネクション>は善かあるいは悪なのか。

チソンさん（チャン・ジェギョン役）のインタビューが届きました！

(C) SBS(C) SBS(C) SBS(C) SBS(C) SBS(C) SBS(C) SBS(C) SBS

――出演を決めた理由を教えてください。

「何より台本が面白かったからです。麻薬中毒者になった刑事という設定も魅力的でした。高校の同級生たちに起きたある事件に関連して、20年後の彼らにさまざまな出来事が起きます。殺人事件もあります。多くの要素が絡む内容にとても魅力を感じたので、“これは僕が演じないと”と思いました」

――ジェギョン役に魅力を感じた点はどこですか？

「信念を持って捜査する刑事の姿がカッコいいです。しかし意図せず誰かの手によって、取り締まる側から麻薬中毒者になってしまう。その状況を想像すると興味深くて、演技者として魅力を感じました。他にも魅力的だったのは、同級生の中での話だということです。とても新鮮でした。同じ高校の同級生だったのに、ねじれた友情が原因で20年後に事件が起こる。いろんな友人が絡んでいますが、ジェギョンもその中の1人です。主人公としてではなく、彼らと同じ友人として、物語の構成要素になる点に魅力を感じました」

――ジェギョン役を演じた感想を教えてください。

「彼のいい面だけを見ると重なる部分は多かったので、演じる上での難しさはなかったです。でも麻薬中毒になっていく演技には気を使いました。その他には、“友情は存在しない”“友情など信じない”と思うほど彼は高校時代に深く傷ついた経験があります。彼の過去や経験を理解して自分の感情を移入し、ジェギョンというキャラクターを構成するのに初めは戸惑いを感じました。それから麻薬中毒者を演じる上で、どの程度の演技が適切なのか悩みました。主人公が毎回のように麻薬中毒者の姿を見せるのも、視聴者は望まないと思いました。ドラマの登場人物ですが、ある程度現実味のある麻薬中毒者に見せられるかどうか、試行錯誤しながら演じました」

――ジェギョンと似ている点はありますか？

「チャレンジ精神がある点や、すべてに積極的な点です。冷たく見えますが、実は明るくて陽気な面も本来は持っています。序盤ではそんなジェギョンを見られると思います。自分とも重なるので役に入りやすかったです」

――旅行や仕事など日本での思い出は教えてください。

「日本には仕事で行く機会が多いですね。ファンミーティングや撮影のために日本を訪れました。でも旅行はしてなかったので、実は最近、短期間ですが旅行してきました。とても楽しかったです。日本食も堪能しました。うどんや寿司が好きなので食べました。あてもなく歩きながら、今まで見られなかった人々の生活する姿や、街の風景などを見て、心にとどめてきました。改めて感じたのですが、韓国と日本は生活文化がとてもよく似ていますよね。“本当に隣国だな”と再認識し、親近感を覚えました。親近感もあるから、また仕事でも日本に来たいと思いました。短かったけど、貴重な時間を過ごしました」

――最後にメッセージをお願いします。

「スタッフと俳優が一生懸命作りました。ぜひお楽しみに！」

こちらもチェック

2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say

(C)THE STAR E&M

★CS衛星劇場にて、3月28日(土) 後09:00～ テレビ初放送！

2025年10月12日 東京 品川きゅりあん 大ホール

実力派俳優チソンの、約1年ぶりとなる来日ファンミーティング。東京と大阪の2都市で行われた公演の中から東京公演の模様を放送する。

★「コネクション」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/18621

★「コネクション」予告動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=lBm8gFhBtlo

★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto

★ご視聴に関するお問い合わせはこちら

衛星劇場カスタマーセンター：

0570-001-444

※受付時間10:00～20:00(年中無休)

IP電話のお客様は 03-6741-7535