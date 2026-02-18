「なりたい」を叶えるをコンセプトにしたブランド『WTB』より、指先から伝わる熱でじんわり刺激『WTB 熱伝導かっさ フェイス/スカルプ』新発売
健康・美容雑貨・アイデアグッズ企画メーカーの株式会社アルファックス（代表取締役：由良充啓）は、なでる、ほぐす、流す「WTB 熱伝導かっさ フェイス/スカルプ」の発売を開始致しました。
手で握ると体温が伝わり徐々に温もりを感じます。
適度な力でご使用ください。
※お風呂でのご使用はできません。
WTB 熱伝導かっさ フェイス
・ダブルボール
フェイスラインやネックをつまむように優しく流す
・ポインター
気になる部分をピンポイント押し
・スプーン
目元をアイロンするように優しく刺激
・アールライン
二の腕を擦るように刺激
・グリップホール
握りやすく力が入りやすい
【商品名】WTB 熱伝導かっさ フェイス
【販売価格】1,980円(税込)
【サイズ】縦12.5・横6.7・厚み3(cm)
【商品重量】(約)125g
【材質】亜鉛合金※真鍮メッキ(12Kゴールド色)
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/beauty/118-facecare/1338-714903
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%95%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-%E9%A1%94%E3%83%BB%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E7%94%A8-%E7%86%B1%E4%BC%9D%E5%B0%8E%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%95-%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9/dp/B0GN253YSD/ref=sr_1_4?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=C8L1DOALV8AK&dib=eyJ2IjoiMSJ9.l8Di1eeZgEXGFsEk95_Y0QgTGNiQT-VaER7UNkQXKlaiJXoRBrL59DvXE1sbPVcrP_tYrBZoW1shXpfQLxc-6y9_F5oFYC1t7UZVomrfxCwUkCAJriHdrWMUJkALAZjS-MvGu7VfxUzwqCjt4dk4VTrxr4-NoimRqio00Y8xVd0E4cpjYePudeFYuLlBwJ1CQFZe0DtEUAv6_oJG8iXmW366U3vJh5aKW70gbsf4eKQG6SKJtIVFG8zitis3CyGfBaWrzxeNZfrE_tqc7NwkGqRqh8MIlIwB2_JxCo9z6LI.2D2A6IKYxaR2h7wIAf1UEgdYDe3mtbhXrSnlM0BHq1s&dib_tag=se&keywords=%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%95+%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88&qid=1771293430&sprefix=%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%95%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%2Caps%2C205&sr=8-4
WTB 熱伝導かっさ スカルプ
・ポインター
気になる部分をピンポイント押し
・アールライン
フェイスラインやネックを優しく流す
・コーム
頭頂から側頭に向かってジグザグに流すように刺激
・グリップホール
握りやすく力が入りやすい
【商品名】WTB 熱伝導かっさ スカルプ
【販売価格】1,980円(税込)
【サイズ】縦11・横6.5・厚み0.6(cm)
【商品重量】(約)90g
【材質】亜鉛合金※真鍮メッキ(12Kゴールド色)
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/beauty/119-haircare/1339-714804
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%95%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88-%E9%A0%AD%E7%9A%AE%E7%94%A8-%E7%86%B1%E4%BC%9D%E5%B0%8E%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%95-%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%97/dp/B0GN1ZF9SX/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=C8L1DOALV8AK&dib=eyJ2IjoiMSJ9.l8Di1eeZgEXGFsEk95_Y0QgTGNiQT-VaER7UNkQXKlaiJXoRBrL59DvXE1sbPVcrP_tYrBZoW1shXpfQLxc-6y9_F5oFYC1t7UZVomrfxCwUkCAJriHdrWMUJkALAZjS-MvGu7VfxUzwqCjt4dk4VTrxr4-NoimRqio00Y8xVd0E4cpjYePudeFYuLlBwJ1CQFZe0DtEUAv6_oJG8iXmW366U3vJh5aKW70gbsf4eKQG6SKJtIVFG8zitis3CyGfBaWrzxeNZfrE_tqc7NwkGqRqh8MIlIwB2_JxCo9z6LI.2D2A6IKYxaR2h7wIAf1UEgdYDe3mtbhXrSnlM0BHq1s&dib_tag=se&keywords=%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%95+%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88&qid=1771293430&sprefix=%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%95%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%2Caps%2C205&sr=8-5
■会社概要
商号 ： 株式会社アルファックス
代表者 ： 代表取締役 由良 充啓
所在地 ： 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-9シグナスビル4Ｆ
設立 ： 平成11年10月
事業内容 ： 企画製造卸販売
資本金 ： 4,300万円
URL ： http://www.al-phax.co.jp/
お問い合わせフォーム：https://www.al-phax.co.jp/contact-corporation