池本しおり、最新写真集のタイトルが決定！　さらなる先行カットも解禁！

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2026年3月26日（木）に発売する「池本しおり写真集『ほんとのしおり。』」（定価：3960円（税込））のタイトルを発表しました。

タイのプーケットで撮影された“ほんとのしおり”の姿。

アイドルグループ「テラテラ」に所属し、グラビア誌でも活躍中の池本しおりさんの、約2年ぶりとなるセカンド写真集のタイトルが『ほんとのしおり。』に決定。タイのリゾート地パタヤで撮影された写真集は、「ミニグラ」＝ミニマムだけどグラマラスとしてグラビア界でも知られる池本しおりさんの初体験となるグラビアセクシーカットを多数収録。すべてをさらけ出した大胆な挑戦は、まさに“ほんとのしおり”の姿。デビューから約5年、少し大人へと成長し見どころ満載の内容となってます。

＜池本しおりさん本人コメント＞

2冊目の写真集のタイトルが『ほんとのしおり。』に決まりました。素の表情だったり自然なリラックスした姿の池本しおりが写真集にはたくさん収録されているので、これが“ほんとのしおり”だぞっていう意味が込められています。初写真集を発売したのが20歳で、今回が23歳ということで、少し大人になった今の等身大の私が詰まっていると思います。あと、パタヤで私が本当に寝泊まりした部屋でも撮影していて、私のスーツケースとか私物もそのままだったので、そこにも“ほんとのしおり”が写ってるかもしれません(笑)。

都内2か所の書店で、発売記念イベント開催も決定！

そんな写真集の発売記念イベントを都内2つの書店で開催することが決定。会場でしか手に入らないレア特典チケットなど内容盛り沢山となっております！

■発売記念イベント情報

(1) 新宿・タワーレコード 新宿店

2026年3月29日（日）11時30分～

https://teket.jp/186/64205

(2) 渋谷・HMV&BOOKS SHIBUYA

2026年4月5日（日）12時～

https://www.hmv.co.jp/store/event/

■池本しおりPROFILE

池本しおり Ikemoto Shiori

2002年12月15日生まれ。兵庫県神戸市出身。

身長150cm。B81・W56・H83。血液型A型。

プラチナムプロダクション所属。

2020年4月に『週刊ヤングジャンプ』の名物企画「制コレ'20」のファイナリストとしてグラビア活動を開始。グランプリ受賞はならなかったが、同年8月発売『週刊プレイボーイ』で単独グラビアデビュー。ミニマムとグラマラスを掛け合わせた“ミニグラの超新星”というキャッチコピーで話題となる。2021年1月からはアイドルグループ「テラス×テラス」としての活動も開始。2025年にはグループ名を心機一転「テラテラ」に改名し、グラビアアイドルとグループアイドルのハイブリッドとして現在も活動中。

［公式X］ https://x.com/teratera_shiori

［公式Instagram］ https://www.instagram.com/shiori_ikemoto/

［事務所公式サイト］ https://platinumproduction.jp/talent/ikemotoshiori/

■商品概要

タイトル：BOMB特別編集 池本しおり写真集『ほんとのしおり。』

発売日：2026年3月26日（木）

発行：株式会社ワン・パブリッシング

撮影：LUCKMAN

定価：3,960円（税込）／判型：A4判／ページ数：112ページ

