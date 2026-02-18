磨くほど白い歯へ導く本格オーラルケアブランド『歯磨き堂』　清涼感1.5倍＊1 のスーパーミントタイプが新登場　口臭予防＋美白＊2 ケアする「薬用フレッシュペースト スーパーミント」

株式会社Blessing

株式会社Blessing(ブレッシン) (本社:兵庫県神戸市)が展開する本格オーラルケアブランド『歯磨き堂』は、2025年に発売した口臭ケアライン「薬用フレッシュペースト」の続編として、清涼感をさらに高めた「薬用フレッシュペースト スーパーミント」を3月15日(日)より発売いたします。

『歯磨き堂』は、30年以上オーラルケアを研究し続けた歯科専門家をはじめ、研究・開発・製造分野の職人の知が集結した本格オーラルケアブランドです。2023年4月に、バイオセラミックス研究を応用して生まれた微粒子「ホワイトアパタイト処方＊3」を採用することで、歯の表面の細かな傷の間に入り込んだ汚れまでブラッシングすることで本来の歯の白さに導く、新発想のホワイトニングペーストを販売開始しました。また、2025年4月には３つのお茶由来エキス＊4 を配合した口臭予防＋美白ケア＊2 ができる「薬用フレッシュペースト」も発売。白く健康的な歯を目指す方に寄り添うブランドとして商品を展開しています。

そして今回「より強い爽快感が欲しい」という多くの声にお応えして、清涼感1.5倍＊1 を実現した「薬用フレッシュペースト スーパーミント」を発売いたします。

ヒノキチオール由来の爽やかな香味が重なることで、磨きはじめから口内に涼感がしっかり広がるスーパーミントタイプに仕上げました。さらに、微粒子ホワイトアパタイト処方＊3 が歯の細かな傷に入り込んだ汚れを除去して本来の白さへ導き、3つのお茶由来エキス＊4 により口臭を予防。美白ケアと口臭予防を同時に叶えます。

■商品概要

・清涼感1.5倍＊1 のスーパーミントタイプ

従来の薬用フレッシュペーストと比較して、メントールの体感清涼感を1.5倍＊1 に強化。磨きはじめから涼感がしっかり広がり、爽快感を求める方におすすめなスーパーミントタイプです。

・息フレッシュ！３つのお茶由来エキス＊4＋ヒノキチオール(香味剤)を配合

緑茶エキス※1、ウーロン茶エキス、紅茶エキスの3つのお茶由来エキス＊4 を配合。

特に緑茶エキス※1に含まれているEGCg（エピガロカテキンガレート）は、その秘めたる有用性について研究が行われている注目のカテキンです。

※1 チャエキス(１)

・５つの薬用成分配合、殺菌成分はダブル配合

歯の汚れを取る、歯がしみるのを防ぐ、歯周病予防＊6、口臭予防など、ホワイトニング効果＊2 を発揮しながら、トータルケアを実現。殺菌成分を２つ配合（IPMPとLSSのダブル殺菌成分＊5）で原因菌を殺菌します。

歯磨き堂

薬用フレッシュペースト スーパーミント

［医薬部外品］

60g / 1,680円(税込1,848円)

※発売日：2026年3月15日

■商品ラインナップ

（左から）

薬用フレッシュペースト［医薬部外品］60g / 1,680円(税込1,848円)

薬用フレッシュペースト［医薬部外品］20g / 780円(税込858円)

薬用ホワイトニング ペースト［医薬部外品］90g / 1,280円(税込1,408円)

薬用ホワイトニング ペースト プレミアム［医薬部外品］60g / 1,680円(税込1,848円)

薬用ホワイトニング ペースト プレミアム［医薬部外品］20g / 680円(税込748円)

ホワイトシャインペースト 30g / 980円（税込1,078円）

ホワイトシート 7回分 / 1,780円(税込1,958円)

＊1 歯磨き堂薬用フレッシュペーストと比較して

＊2 ブラッシングにより本来の⻭の⽩さに近づけること

＊3 清掃助剤：リン酸三カルシウム・ヒドロキシアパタイト・ケイ酸カルシウム

＊4 矯味剤：緑茶エキス(※1)、ウーロン茶エキス、紅茶エキス（※1 チャエキス(１)）

＊5 イソプロピルメチルフェノール（IPMP）、ラウロイルサルコシンナトリウム（LSS）

＊6 歯周病とは歯周炎・歯肉炎の総称

「歯磨き堂」とは

“磨くほど、白く。”

職人の知が集結した本格ホワイトニングケアブランド。

白く健康的な歯を保つため、常に向き合い続けたからこそ生み出せる、

これからの時代に向けたオーラルケアメソッドをご提案。

歯磨き堂公式ブランドHP：https://www.hamigakido.com(https://www.hamigakido.com)