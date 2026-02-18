ミシュラン一つ星、台湾最高峰レストラン「米香（ミポン）」がバーミヤンを監修！

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営するバーミヤンでは、2026年2月19日（木）より、昨年約59万食（※）を提供した人気企画『台湾展（タイワンフェア）』を限定開催いたします。

※2025年4月17日～7月2日のフェア対象メニューの累計販売数です

＼ バーミヤン『台湾展（タイワンフェア）』 ポイント ／

１. ミシュラン一つ星の名店「米香（ミポン）」との共同開発メニュー4品が新登場！

“ミシュラン一つ星”を獲得した名店の味を身近に楽しめる！日本ではなかなか味わえない台湾料理をお届け！

２. 主菜＋小菜＋ご飯 or 麺付きで大満足！お得な「米香（ミポン）セット」も楽しめる！

“主菜”の「豚の角煮」に、選べる米香の“小菜”、さらにお好きな“ご飯または麺”まで選べる大満足セットも！

台湾最高峰のレストラン「米香（ミポン）」とは

複雑な技巧を必要とする手工芸料理を中心に、最高の味を作り出している、台湾料理の名店。年季の入った職人が、安全な自然食材を選びぬき、手間と時間をかけて行われる調理によって生み出される料理は、台湾料理で初のミシュラン一つ星を獲得しています。

『台湾展（タイワンフェア）』 概要

■対象店舗

バーミヤン全店

■対象期間

2026年2月19日（木）～

※対象期間は予定、予告なく販売を終了する場合がございます

■対象メニュー

ミシュラン一つ星の味を身近に楽しめる！「米香（ミポン）」と共同開発の新メニュー

豚の角煮

1,199円（税込1,319円）

オーブンでこんがり焼き上げた豚バラを、じっくり煮込んだ本格台湾仕込みの角煮です。自家製の穂先メンマに至るまで米香直伝のレシピで、ほのかな胡椒の香りが食欲をそそります。

海鮮焼ビーフン

799円（税込879円）

ラードで炒めた豚肉、干しエビ、貝柱、イカ、さらにフライドエシャロットの独特な香りが引き立つビーフンです。隠し味として調理の最後に黒酢を入れることで、風味豊かに仕上げています。

蚵仔煎（オアチェン）（牡蠣オムレツ）

大 849円（税込934円）

小 449円（税込494円）《ワンコイン（500円）以下！》

※画像は大サイズです

歯切れのよい大きさにカットしたネギを瀬戸内海産の牡蠣と一緒に香ばしく炒め、玉子とふっくら焼き上げました。甘辛い米香直伝のタレをつければ、本格的な味わいが広がります。

鱈の唐揚げ 野菜甘酢あんかけ

大 679円（税込747円）

小 349円（税込384円）《ワンコイン（500円）以下！》

※画像は大サイズです

かりかりふっくらに揚げたスケトウダラに、3種類の酢を配合した甘酢あんをかけてさっぱり仕上げました。こだわりの酢で仕上げることで、酸味の後に甘味が残るたまらない逸品です。

「米香（ミポン）」の味を一度に楽しめる！大満足のセットもおすすめ！

《単品合計価格より最大657円（税込）お得！》

※17時以降に、蚵仔煎（小皿）、台湾担仔麺（小）を選択いただいた場合の割引額です

米香セット

1,799円（税込1,979円）

主菜に「豚の角煮」、小菜に「鱈の唐揚げ 野菜甘酢あんかけ」または「蚵仔煎（オアチェン）（牡蠣オムレツ）」、さらにお好きなご飯または麺まで選べる特別なセットです。

台湾料理の最高峰レストラン「米香（ミポン）」との共同開発に至った背景

「米香（ミポン）」には、“日本で味わえないクオリティの台湾料理を身近に楽しんでいただきたい”というバーミヤンの思いに共感いただき、現地シェフにバーミヤンの工場や店舗を見学するために来日もいただきました。今までのバーミヤンでは使われていなかった調味料の供給や、料理長のこだわりを再現するために新しい調理方法なども導入し、今回の共同開発に至っています。

